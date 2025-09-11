Storm Trade (STORM) realiojo laiko kaina yra $ 0.01343. Per pastarąsias 24 valandas STORM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0129 iki aukščiausios $ 0.01344 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STORM kaina yra $ 0.04709112881488389, o žemiausia – $ 0.011925820839253908.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STORM per pastarąją valandą pasikeitė +0.37%, per 24 valandas – +1.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Storm Trade (STORM) rinkos informacija
No.1621
$ 3.47M
$ 3.47M$ 3.47M
$ 61.30K
$ 61.30K$ 61.30K
$ 13.43M
$ 13.43M$ 13.43M
258.23M
258.23M 258.23M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
25.82%
TONCOIN
Dabartinė Storm Trade rinkos kapitalizacija yra $ 3.47M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 61.30K. STORM apyvartoje yra 258.23M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.43M
Storm Trade (STORM) kainos istorija USD
Stebėkite Storm Trade kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0001395
+1.05%
30 dienų
$ -0.00059
-4.21%
60 dienų
$ -0.00087
-6.09%
90 dienų
$ -0.00269
-16.69%
Storm Trade kainos pokytis šiandien
Šiandien STORM užfiksuotas $ +0.0001395 (+1.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Storm Trade 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00059 (-4.21%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Storm Trade 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STORM rodiklis pasikeitė $ -0.00087 (-6.09% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Storm Trade 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00269 (-16.69%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Storm Trade (STORM) pokyčius?
Storm Trade - is a social-first derivatives platform on Telegram, operating on the TON blockchain. It facilitates trading of cryptocurrencies, forex, equities, and commodities.
Storm Trade galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Storm Trade investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti STORMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Storm Trade mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Storm Trade, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Storm Trade kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Storm Trade (STORM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Storm Trade (STORM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Storm Trade prognozes.
Supratimas apie Storm Trade (STORM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STORMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Storm Trade (STORM)
Ieškote, kaip nusipirkti Storm Trade? Viskas paprasta ir patogu! Storm Trade lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.