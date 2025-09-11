Daugiau apie STORM

Storm Trade logotipas

Storm Trade kaina(STORM)

1 STORM į USD – tiesioginė kaina:

Storm Trade (STORM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:45:45(UTC+8)

Storm Trade (STORM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.37%

+1.05%

+2.36%

+2.36%

Storm Trade (STORM) realiojo laiko kaina yra $ 0.01343. Per pastarąsias 24 valandas STORM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0129 iki aukščiausios $ 0.01344 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STORM kaina yra $ 0.04709112881488389, o žemiausia – $ 0.011925820839253908.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STORM per pastarąją valandą pasikeitė +0.37%, per 24 valandas – +1.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Storm Trade (STORM) rinkos informacija

No.1621

25.82%

TONCOIN

Dabartinė Storm Trade rinkos kapitalizacija yra $ 3.47M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 61.30K. STORM apyvartoje yra 258.23M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.43M

Storm Trade (STORM) kainos istorija USD

Stebėkite Storm Trade kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0001395+1.05%
30 dienų$ -0.00059-4.21%
60 dienų$ -0.00087-6.09%
90 dienų$ -0.00269-16.69%
Storm Trade kainos pokytis šiandien

Šiandien STORM užfiksuotas $ +0.0001395 (+1.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Storm Trade 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00059 (-4.21%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Storm Trade 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STORM rodiklis pasikeitė $ -0.00087 (-6.09% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Storm Trade 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00269 (-16.69%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Storm Trade (STORM) pokyčius?

Peržiūrėkite Storm Trade kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Storm Trade (STORM)

Storm Trade - is a social-first derivatives platform on Telegram, operating on the TON blockchain. It facilitates trading of cryptocurrencies, forex, equities, and commodities.

Storm Trade galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Storm Trade investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti STORMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Storm Trade mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Storm Trade, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Storm Trade kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Storm Trade (STORM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Storm Trade (STORM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Storm Trade prognozes.

Peržiūrėkite Storm Trade kainos prognozę dabar!

Storm Trade (STORM) Tokenomika

Supratimas apie Storm Trade (STORM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STORMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Storm Trade (STORM)

Ieškote, kaip nusipirkti Storm Trade? Viskas paprasta ir patogu! Storm Trade lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

STORM į vietos valiutas

1 Storm Trade(STORM) į VND
1 Storm Trade(STORM) į AUD
1 Storm Trade(STORM) į GBP
1 Storm Trade(STORM) į EUR
1 Storm Trade(STORM) į USD
1 Storm Trade(STORM) į MYR
1 Storm Trade(STORM) į TRY
1 Storm Trade(STORM) į JPY
1 Storm Trade(STORM) į ARS
1 Storm Trade(STORM) į RUB
1 Storm Trade(STORM) į INR
1 Storm Trade(STORM) į IDR
1 Storm Trade(STORM) į KRW
1 Storm Trade(STORM) į PHP
1 Storm Trade(STORM) į EGP
1 Storm Trade(STORM) į BRL
1 Storm Trade(STORM) į CAD
1 Storm Trade(STORM) į BDT
1 Storm Trade(STORM) į NGN
1 Storm Trade(STORM) į COP
1 Storm Trade(STORM) į ZAR
1 Storm Trade(STORM) į UAH
1 Storm Trade(STORM) į VES
1 Storm Trade(STORM) į CLP
1 Storm Trade(STORM) į PKR
1 Storm Trade(STORM) į KZT
1 Storm Trade(STORM) į THB
1 Storm Trade(STORM) į TWD
1 Storm Trade(STORM) į AED
1 Storm Trade(STORM) į CHF
1 Storm Trade(STORM) į HKD
1 Storm Trade(STORM) į AMD
1 Storm Trade(STORM) į MAD
1 Storm Trade(STORM) į MXN
1 Storm Trade(STORM) į SAR
1 Storm Trade(STORM) į PLN
1 Storm Trade(STORM) į RON
1 Storm Trade(STORM) į SEK
1 Storm Trade(STORM) į BGN
1 Storm Trade(STORM) į HUF
1 Storm Trade(STORM) į CZK
1 Storm Trade(STORM) į KWD
1 Storm Trade(STORM) į ILS
1 Storm Trade(STORM) į AOA
1 Storm Trade(STORM) į BHD
1 Storm Trade(STORM) į BMD
1 Storm Trade(STORM) į DKK
1 Storm Trade(STORM) į HNL
1 Storm Trade(STORM) į MUR
1 Storm Trade(STORM) į NAD
1 Storm Trade(STORM) į NOK
1 Storm Trade(STORM) į NZD
1 Storm Trade(STORM) į PAB
1 Storm Trade(STORM) į PGK
1 Storm Trade(STORM) į QAR
1 Storm Trade(STORM) į RSD
Storm Trade išteklius

Išsamesnei Storm Trade analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Storm Trade

Kiek Storm Trade(STORM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė STORM kaina USD valiuta yra 0.01343USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė STORM į USD kaina?
Dabartinė STORM kaina USD valiuta yra $ 0.01343. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Storm Trade rinkos kapitalizacija?
STORM rinkos kapitalizacija yra $ 3.47MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra STORM apyvartoje?
STORM apyvartoje yra 258.23MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) STORM kaina?
STORM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04709112881488389USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) STORM kaina?
STORM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.011925820839253908USD.
Kokia yra STORM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis STORM yra $ 61.30KUSD.
Ar STORM kaina šiais metais kils?
STORM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite STORM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:45:45(UTC+8)

Storm Trade (STORM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

