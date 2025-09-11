Daugiau apie STEPN

STEPN (STEPN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:45:16(UTC+8)

STEPN (STEPN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.04324
$ 0.04324$ 0.04324
24 val. žemiausia
$ 0.04447
$ 0.04447$ 0.04447
24 val. aukščiausia

$ 0.04324
$ 0.04324$ 0.04324

$ 0.04447
$ 0.04447$ 0.04447

$ 4.114427206028121
$ 4.114427206028121$ 4.114427206028121

$ 0.03685184240577667
$ 0.03685184240577667$ 0.03685184240577667

+0.54%

-0.63%

+8.31%

+8.31%

STEPN (STEPN) realiojo laiko kaina yra $ 0.04388. Per pastarąsias 24 valandas STEPN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04324 iki aukščiausios $ 0.04447 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STEPN kaina yra $ 4.114427206028121, o žemiausia – $ 0.03685184240577667.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STEPN per pastarąją valandą pasikeitė +0.54%, per 24 valandas – -0.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

STEPN (STEPN) rinkos informacija

No.297

$ 136.41M
$ 136.41M$ 136.41M

$ 705.99K
$ 705.99K$ 705.99K

$ 222.74M
$ 222.74M$ 222.74M

3.11B
3.11B 3.11B

5,076,005,047.863039
5,076,005,047.863039 5,076,005,047.863039

BSC

Dabartinė STEPN rinkos kapitalizacija yra $ 136.41M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 705.99K. STEPN apyvartoje yra 3.11B vienetų, o bendras kiekis siekia 5076005047.863039. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 222.74M

STEPN (STEPN) kainos istorija USD

Stebėkite STEPN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0002782-0.63%
30 dienų$ -0.00098-2.19%
60 dienų$ -0.00686-13.52%
90 dienų$ -0.00397-8.30%
STEPN kainos pokytis šiandien

Šiandien STEPN užfiksuotas $ -0.0002782 (-0.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

STEPN 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00098 (-2.19%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

STEPN 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STEPN rodiklis pasikeitė $ -0.00686 (-13.52% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

STEPN 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00397 (-8.30%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir STEPN (STEPN) pokyčius?

Peržiūrėkite STEPN kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra STEPN (STEPN)

STEPN is a Web3 lifestyle app with inbuilt Game-Fi and Social-Fi elements. STEPN is built around an essential daily activity for most people – moving around. We are the first project to effectively bring to life a functioning move&earn concept, finishing 4th out of 500+ projects at the Solana Ignition Hackathon 2021. Users equip themselves with NFTs in the form of Sneakers. By walking, jogging, or running outdoors, users will earn game currency, which can either be used in-game, or cashed out for profit. With Game-Fi, STEPN aims to nudge millions toward a healthier lifestyle, combat climate change and connect the public to Web 3.0, all while simultaneously hinging on it’s Social-Fi aspect to build a long-lasting platform fostering user generated Web 3.0 content.

STEPN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų STEPN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti STEPNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie STEPN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti STEPN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

STEPN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos STEPN (STEPN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų STEPN (STEPN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes STEPN prognozes.

Peržiūrėkite STEPN kainos prognozę dabar!

STEPN (STEPN) Tokenomika

Supratimas apie STEPN (STEPN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STEPNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti STEPN (STEPN)

Ieškote, kaip nusipirkti STEPN? Viskas paprasta ir patogu! STEPN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

STEPN į vietos valiutas

1 STEPN(STEPN) į VND
1,154.7022
1 STEPN(STEPN) į AUD
A$0.0662588
1 STEPN(STEPN) į GBP
0.0320324
1 STEPN(STEPN) į EUR
0.037298
1 STEPN(STEPN) į USD
$0.04388
1 STEPN(STEPN) į MYR
RM0.1851736
1 STEPN(STEPN) į TRY
1.8113664
1 STEPN(STEPN) į JPY
¥6.45036
1 STEPN(STEPN) į ARS
ARS$62.50706
1 STEPN(STEPN) į RUB
3.7074212
1 STEPN(STEPN) į INR
3.8737264
1 STEPN(STEPN) į IDR
Rp719.3441472
1 STEPN(STEPN) į KRW
61.11387
1 STEPN(STEPN) į PHP
2.5125688
1 STEPN(STEPN) į EGP
￡E.2.1132608
1 STEPN(STEPN) į BRL
R$0.236952
1 STEPN(STEPN) į CAD
C$0.0605544
1 STEPN(STEPN) į BDT
5.344584
1 STEPN(STEPN) į NGN
66.1837652
1 STEPN(STEPN) į COP
$172.0780528
1 STEPN(STEPN) į ZAR
R.0.7683388
1 STEPN(STEPN) į UAH
1.8113664
1 STEPN(STEPN) į VES
Bs6.84528
1 STEPN(STEPN) į CLP
$42.16868
1 STEPN(STEPN) į PKR
Rs12.4623588
1 STEPN(STEPN) į KZT
23.6548304
1 STEPN(STEPN) į THB
฿1.395384
1 STEPN(STEPN) į TWD
NT$1.3321968
1 STEPN(STEPN) į AED
د.إ0.1610396
1 STEPN(STEPN) į CHF
Fr0.0346652
1 STEPN(STEPN) į HKD
HK$0.3413864
1 STEPN(STEPN) į AMD
֏16.7669868
1 STEPN(STEPN) į MAD
.د.م0.3962364
1 STEPN(STEPN) į MXN
$0.8166068
1 STEPN(STEPN) į SAR
ريال0.16455
1 STEPN(STEPN) į PLN
0.1597232
1 STEPN(STEPN) į RON
лв0.1900004
1 STEPN(STEPN) į SEK
kr0.4107168
1 STEPN(STEPN) į BGN
лв0.0732796
1 STEPN(STEPN) į HUF
Ft14.7594768
1 STEPN(STEPN) į CZK
0.9157756
1 STEPN(STEPN) į KWD
د.ك0.0133834
1 STEPN(STEPN) į ILS
0.1456816
1 STEPN(STEPN) į AOA
Kz39.9996916
1 STEPN(STEPN) į BHD
.د.ب0.01654276
1 STEPN(STEPN) į BMD
$0.04388
1 STEPN(STEPN) į DKK
kr0.2799544
1 STEPN(STEPN) į HNL
L1.1500948
1 STEPN(STEPN) į MUR
1.9991728
1 STEPN(STEPN) į NAD
$0.7714104
1 STEPN(STEPN) į NOK
kr0.4361672
1 STEPN(STEPN) į NZD
$0.0737184
1 STEPN(STEPN) į PAB
B/.0.04388
1 STEPN(STEPN) į PGK
K0.1860512
1 STEPN(STEPN) į QAR
ر.ق0.1597232
1 STEPN(STEPN) į RSD
дин.4.3963372

STEPN išteklius

Išsamesnei STEPN analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali STEPN svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie STEPN

Kiek STEPN(STEPN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė STEPN kaina USD valiuta yra 0.04388USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė STEPN į USD kaina?
Dabartinė STEPN kaina USD valiuta yra $ 0.04388. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra STEPN rinkos kapitalizacija?
STEPN rinkos kapitalizacija yra $ 136.41MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra STEPN apyvartoje?
STEPN apyvartoje yra 3.11BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) STEPN kaina?
STEPN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.114427206028121USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) STEPN kaina?
STEPN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03685184240577667USD.
Kokia yra STEPN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis STEPN yra $ 705.99KUSD.
Ar STEPN kaina šiais metais kils?
STEPN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite STEPN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:45:16(UTC+8)

STEPN (STEPN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

