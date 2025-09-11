STEPN (STEPN) realiojo laiko kaina yra $ 0.04388. Per pastarąsias 24 valandas STEPN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04324 iki aukščiausios $ 0.04447 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STEPN kaina yra $ 4.114427206028121, o žemiausia – $ 0.03685184240577667.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STEPN per pastarąją valandą pasikeitė +0.54%, per 24 valandas – -0.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
STEPN (STEPN) rinkos informacija
Dabartinė STEPN rinkos kapitalizacija yra $ 136.41M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 705.99K. STEPN apyvartoje yra 3.11B vienetų, o bendras kiekis siekia 5076005047.863039. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 222.74M
STEPN (STEPN) kainos istorija USD
Stebėkite STEPN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0002782
-0.63%
30 dienų
$ -0.00098
-2.19%
60 dienų
$ -0.00686
-13.52%
90 dienų
$ -0.00397
-8.30%
STEPN kainos pokytis šiandien
Šiandien STEPN užfiksuotas $ -0.0002782 (-0.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
STEPN 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00098 (-2.19%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
STEPN 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STEPN rodiklis pasikeitė $ -0.00686 (-13.52% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
STEPN 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00397 (-8.30%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir STEPN (STEPN) pokyčius?
STEPN is a Web3 lifestyle app with inbuilt Game-Fi and Social-Fi elements. STEPN is built around an essential daily activity for most people – moving around. We are the first project to effectively bring to life a functioning move&earn concept, finishing 4th out of 500+ projects at the Solana Ignition Hackathon 2021. Users equip themselves with NFTs in the form of Sneakers. By walking, jogging, or running outdoors, users will earn game currency, which can either be used in-game, or cashed out for profit. With Game-Fi, STEPN aims to nudge millions toward a healthier lifestyle, combat climate change and connect the public to Web 3.0, all while simultaneously hinging on it’s Social-Fi aspect to build a long-lasting platform fostering user generated Web 3.0 content.
