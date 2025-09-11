Daugiau apie SSV

SSV Kainos informacija

SSV Baltoji knyga

SSV Oficiali svetainė

SSV Tokenomika

SSV Kainų prognozė

SSV Istorija

SSV pirkimo vadovas

SSVvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

SSV Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

SSV Token logotipas

SSV Token kaina(SSV)

1 SSV į USD – tiesioginė kaina:

$9.518
$9.518$9.518
-0.08%1D
USD
SSV Token (SSV) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:58:48(UTC+8)

SSV Token (SSV) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 9.2
$ 9.2$ 9.2
24 val. žemiausia
$ 9.579
$ 9.579$ 9.579
24 val. aukščiausia

$ 9.2
$ 9.2$ 9.2

$ 9.579
$ 9.579$ 9.579

$ 65.93224832365777
$ 65.93224832365777$ 65.93224832365777

$ 3.676640212283031
$ 3.676640212283031$ 3.676640212283031

-0.63%

-0.08%

+6.30%

+6.30%

SSV Token (SSV) realiojo laiko kaina yra $ 9.507. Per pastarąsias 24 valandas SSV svyravo nuo žemiausios kainos $ 9.2 iki aukščiausios $ 9.579 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SSV kaina yra $ 65.93224832365777, o žemiausia – $ 3.676640212283031.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SSV per pastarąją valandą pasikeitė -0.63%, per 24 valandas – -0.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SSV Token (SSV) rinkos informacija

No.314

$ 130.35M
$ 130.35M$ 130.35M

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

$ 132.25M
$ 132.25M$ 132.25M

13.71M
13.71M 13.71M

--
----

13,910,762.14274453
13,910,762.14274453 13,910,762.14274453

ETH

Dabartinė SSV Token rinkos kapitalizacija yra $ 130.35M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.62M. SSV apyvartoje yra 13.71M vienetų, o bendras kiekis siekia 13910762.14274453. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 132.25M

SSV Token (SSV) kainos istorija USD

Stebėkite SSV Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00762-0.08%
30 dienų$ -0.624-6.16%
60 dienų$ +0.297+3.22%
90 dienų$ +0.424+4.66%
SSV Token kainos pokytis šiandien

Šiandien SSV užfiksuotas $ -0.00762 (-0.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SSV Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.624 (-6.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SSV Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SSV rodiklis pasikeitė $ +0.297 (+3.22% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SSV Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.424 (+4.66%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SSV Token (SSV) pokyčius?

Peržiūrėkite SSV Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SSV Token (SSV)

SSV.Network is a Decentralized ETH Staking Network based on joint research with the Ethereum foundation; Secret-Shared-Validators (SSV) is a secure way to split a validator key between non-trusting nodes (or operators). A unique protocol that enables distributed control and operation of an Ethereum validator.

SSV Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SSV Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SSVstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SSV Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SSV Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SSV Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SSV Token (SSV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SSV Token (SSV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SSV Token prognozes.

Peržiūrėkite SSV Token kainos prognozę dabar!

SSV Token (SSV) Tokenomika

Supratimas apie SSV Token (SSV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SSVišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SSV Token (SSV)

Ieškote, kaip nusipirkti SSV Token? Viskas paprasta ir patogu! SSV Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SSV į vietos valiutas

1 SSV Token(SSV) į VND
250,176.705
1 SSV Token(SSV) į AUD
A$14.35557
1 SSV Token(SSV) į GBP
6.94011
1 SSV Token(SSV) į EUR
8.08095
1 SSV Token(SSV) į USD
$9.507
1 SSV Token(SSV) į MYR
RM40.11954
1 SSV Token(SSV) į TRY
392.54403
1 SSV Token(SSV) į JPY
¥1,397.529
1 SSV Token(SSV) į ARS
ARS$13,542.7215
1 SSV Token(SSV) į RUB
814.17948
1 SSV Token(SSV) į INR
839.56317
1 SSV Token(SSV) į IDR
Rp155,852.43408
1 SSV Token(SSV) į KRW
13,240.87425
1 SSV Token(SSV) į PHP
543.51519
1 SSV Token(SSV) į EGP
￡E.457.85712
1 SSV Token(SSV) į BRL
R$51.3378
1 SSV Token(SSV) į CAD
C$13.11966
1 SSV Token(SSV) į BDT
1,157.9526
1 SSV Token(SSV) į NGN
14,339.31303
1 SSV Token(SSV) į COP
$37,282.27092
1 SSV Token(SSV) į ZAR
R.166.65771
1 SSV Token(SSV) į UAH
392.44896
1 SSV Token(SSV) į VES
Bs1,483.092
1 SSV Token(SSV) į CLP
$9,136.227
1 SSV Token(SSV) į PKR
Rs2,700.08307
1 SSV Token(SSV) į KZT
5,125.03356
1 SSV Token(SSV) į THB
฿302.51274
1 SSV Token(SSV) į TWD
NT$288.0621
1 SSV Token(SSV) į AED
د.إ34.89069
1 SSV Token(SSV) į CHF
Fr7.51053
1 SSV Token(SSV) į HKD
HK$73.96446
1 SSV Token(SSV) į AMD
֏3,632.71977
1 SSV Token(SSV) į MAD
.د.م85.84821
1 SSV Token(SSV) į MXN
$177.11541
1 SSV Token(SSV) į SAR
ريال35.65125
1 SSV Token(SSV) į PLN
34.60548
1 SSV Token(SSV) į RON
лв41.16531
1 SSV Token(SSV) į SEK
kr88.89045
1 SSV Token(SSV) į BGN
лв15.87669
1 SSV Token(SSV) į HUF
Ft3,197.77452
1 SSV Token(SSV) į CZK
198.50616
1 SSV Token(SSV) į KWD
د.ك2.899635
1 SSV Token(SSV) į ILS
31.65831
1 SSV Token(SSV) į AOA
Kz8,666.29599
1 SSV Token(SSV) į BHD
.د.ب3.584139
1 SSV Token(SSV) į BMD
$9.507
1 SSV Token(SSV) į DKK
kr60.65466
1 SSV Token(SSV) į HNL
L249.17847
1 SSV Token(SSV) į MUR
433.13892
1 SSV Token(SSV) į NAD
$167.13306
1 SSV Token(SSV) į NOK
kr94.40451
1 SSV Token(SSV) į NZD
$15.97176
1 SSV Token(SSV) į PAB
B/.9.507
1 SSV Token(SSV) į PGK
K40.30968
1 SSV Token(SSV) į QAR
ر.ق34.60548
1 SSV Token(SSV) į RSD
дин.952.50633

SSV Token išteklius

Išsamesnei SSV Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SSV Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SSV Token

Kiek SSV Token(SSV) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SSV kaina USD valiuta yra 9.507USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SSV į USD kaina?
Dabartinė SSV kaina USD valiuta yra $ 9.507. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SSV Token rinkos kapitalizacija?
SSV rinkos kapitalizacija yra $ 130.35MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SSV apyvartoje?
SSV apyvartoje yra 13.71MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SSV kaina?
SSV pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 65.93224832365777USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SSV kaina?
SSV pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 3.676640212283031USD.
Kokia yra SSV prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SSV yra $ 1.62MUSD.
Ar SSV kaina šiais metais kils?
SSV šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SSV kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:58:48(UTC+8)

SSV Token (SSV) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

SSV-į-USD skaičiuoklė

Suma

SSV
SSV
USD
USD

1 SSV = 9.507 USD

Prekiauti SSV

SSVUSDT
$9.518
$9.518$9.518
-0.10%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis