SSV Token (SSV) realiojo laiko kaina yra $ 9.507. Per pastarąsias 24 valandas SSV svyravo nuo žemiausios kainos $ 9.2 iki aukščiausios $ 9.579 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SSV kaina yra $ 65.93224832365777, o žemiausia – $ 3.676640212283031.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SSV per pastarąją valandą pasikeitė -0.63%, per 24 valandas – -0.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SSV Token (SSV) rinkos informacija
No.314
$ 130.35M
$ 1.62M
$ 132.25M
13.71M
--
13,910,762.14274453
ETH
Dabartinė SSV Token rinkos kapitalizacija yra $ 130.35M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.62M. SSV apyvartoje yra 13.71M vienetų, o bendras kiekis siekia 13910762.14274453. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 132.25M
SSV Token (SSV) kainos istorija USD
Stebėkite SSV Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00762
-0.08%
30 dienų
$ -0.624
-6.16%
60 dienų
$ +0.297
+3.22%
90 dienų
$ +0.424
+4.66%
SSV Token kainos pokytis šiandien
Šiandien SSV užfiksuotas $ -0.00762 (-0.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SSV Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.624 (-6.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SSV Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SSV rodiklis pasikeitė $ +0.297 (+3.22% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SSV Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.424 (+4.66%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SSV Token (SSV) pokyčius?
SSV.Network is a Decentralized ETH Staking Network based on joint research with the Ethereum foundation; Secret-Shared-Validators (SSV) is a secure way to split a validator key between non-trusting nodes (or operators). A unique protocol that enables distributed control and operation of an Ethereum validator.
SSV Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SSV Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SSVstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie SSV Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SSV Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
SSV Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SSV Token (SSV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SSV Token (SSV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SSV Token prognozes.
Supratimas apie SSV Token (SSV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SSVišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SSV Token (SSV)
Ieškote, kaip nusipirkti SSV Token? Viskas paprasta ir patogu! SSV Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
