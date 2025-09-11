Serum (SRM) realiojo laiko kaina yra $ 0.01116. Per pastarąsias 24 valandas SRM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01071 iki aukščiausios $ 0.01158 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SRM kaina yra $ 13.72061656, o žemiausia – $ 0.008212003055769157.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SRM per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Serum (SRM) rinkos informacija
No.1815
$ 2.94M
$ 2.94M$ 2.94M
$ 55.62K
$ 55.62K$ 55.62K
$ 12.20M
$ 12.20M$ 12.20M
263.24M
263.24M 263.24M
1,092,844,982
1,092,844,982 1,092,844,982
ETH
Dabartinė Serum rinkos kapitalizacija yra $ 2.94M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.62K. SRM apyvartoje yra 263.24M vienetų, o bendras kiekis siekia 1092844982. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.20M
Serum (SRM) kainos istorija USD
Stebėkite Serum kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.00312
-21.85%
60 dienų
$ -0.00259
-18.84%
90 dienų
$ -0.00337
-23.20%
Serum kainos pokytis šiandien
Šiandien SRM užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Serum 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00312 (-21.85%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Serum 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SRM rodiklis pasikeitė $ -0.00259 (-18.84% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Serum 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00337 (-23.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Serum (SRM) pokyčius?
"Serum is a decentralized exchange and an ecosystem that brings high speed and low transaction costs to decentralized finance. It is permissionless and is built on the Solana blockchain.
Serum was created to eliminate the vulnerabilities in the current DeFi space that exist due to incomplete decentralization. It is claimed to be fully decentralized and runs on a non-custodial exchange with cross-chain trading support and no know your customer (KYC) requirements"
Serum kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Serum (SRM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Serum (SRM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Serum prognozes.
Supratimas apie Serum (SRM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SRMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
