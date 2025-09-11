Spectral (SPEC) realiojo laiko kaina yra $ 0.4522. Per pastarąsias 24 valandas SPEC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4385 iki aukščiausios $ 0.4735 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPEC kaina yra $ 18.579969338127004, o žemiausia – $ 0.41479314779492055.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPEC per pastarąją valandą pasikeitė -0.36%, per 24 valandas – -1.60%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.73%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Spectral (SPEC) rinkos informacija
No.1342
$ 6.38M
$ 6.38M$ 6.38M
$ 64.60K
$ 64.60K$ 64.60K
$ 45.22M
$ 45.22M$ 45.22M
14.10M
14.10M 14.10M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
14.10%
ETH
Dabartinė Spectral rinkos kapitalizacija yra $ 6.38M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 64.60K. SPEC apyvartoje yra 14.10M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 45.22M
Spectral (SPEC) kainos istorija USD
Stebėkite Spectral kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.007398
-1.60%
30 dienų
$ -0.0677
-13.03%
60 dienų
$ -0.25
-35.61%
90 dienų
$ -0.3713
-45.09%
Spectral kainos pokytis šiandien
Šiandien SPEC užfiksuotas $ -0.007398 (-1.60%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Spectral 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0677 (-13.03%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Spectral 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SPEC rodiklis pasikeitė $ -0.25 (-35.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Spectral 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.3713 (-45.09%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Spectral (SPEC) pokyčius?
Spectral takes natural language and converts it into Solidity code, enabling individuals and enterprises to ship production grade smart contracts, arbitrage agents, NFTs, rollups, and more.
Spectral kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Spectral (SPEC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Spectral (SPEC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Spectral prognozes.
Supratimas apie Spectral (SPEC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SPECišsamią tokeno tokenomiką dabar!
