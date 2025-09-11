Daugiau apie SPEC

Spectral kaina(SPEC)

$0.4521
-1.61%1D
Spectral (SPEC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:58:21(UTC+8)

Spectral (SPEC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.36%

-1.60%

+1.73%

+1.73%

Spectral (SPEC) realiojo laiko kaina yra $ 0.4522. Per pastarąsias 24 valandas SPEC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4385 iki aukščiausios $ 0.4735 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPEC kaina yra $ 18.579969338127004, o žemiausia – $ 0.41479314779492055.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPEC per pastarąją valandą pasikeitė -0.36%, per 24 valandas – -1.60%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.73%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Spectral (SPEC) rinkos informacija

No.1342

14.10%

ETH

Dabartinė Spectral rinkos kapitalizacija yra $ 6.38M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 64.60K. SPEC apyvartoje yra 14.10M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 45.22M

Spectral (SPEC) kainos istorija USD

Stebėkite Spectral kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.007398-1.60%
30 dienų$ -0.0677-13.03%
60 dienų$ -0.25-35.61%
90 dienų$ -0.3713-45.09%
Spectral kainos pokytis šiandien

Šiandien SPEC užfiksuotas $ -0.007398 (-1.60%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Spectral 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0677 (-13.03%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Spectral 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SPEC rodiklis pasikeitė $ -0.25 (-35.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Spectral 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.3713 (-45.09%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Spectral (SPEC) pokyčius?

Peržiūrėkite Spectral kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Spectral (SPEC)

Spectral takes natural language and converts it into Solidity code, enabling individuals and enterprises to ship production grade smart contracts, arbitrage agents, NFTs, rollups, and more.

Spectral galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Spectral investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SPECstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Spectral mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Spectral, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Spectral kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Spectral (SPEC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Spectral (SPEC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Spectral prognozes.

Peržiūrėkite Spectral kainos prognozę dabar!

Spectral (SPEC) Tokenomika

Supratimas apie Spectral (SPEC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SPECišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Spectral (SPEC)

Ieškote, kaip nusipirkti Spectral? Viskas paprasta ir patogu! Spectral lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SPEC į vietos valiutas

Spectral ištekliai

Išsamesnei Spectral analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Spectral svetainė
Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Spectral

Kiek Spectral(SPEC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SPEC kaina USD valiuta yra 0.4522USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SPEC į USD kaina?
Dabartinė SPEC kaina USD valiuta yra $ 0.4522. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Spectral rinkos kapitalizacija?
SPEC rinkos kapitalizacija yra $ 6.38MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SPEC apyvartoje?
SPEC apyvartoje yra 14.10MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SPEC kaina?
SPEC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 18.579969338127004USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SPEC kaina?
SPEC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.41479314779492055USD.
Kokia yra SPEC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SPEC yra $ 64.60KUSD.
Ar SPEC kaina šiais metais kils?
SPEC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SPEC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:58:21(UTC+8)

