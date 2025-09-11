Storepay Fintech (SPCFIN) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000111
$ 0.000111$ 0.000111
24 val. žemiausia
$ 0.0001152
$ 0.0001152$ 0.0001152
24 val. aukščiausia
$ 0.000111
$ 0.000111$ 0.000111
$ 0.0001152
$ 0.0001152$ 0.0001152
0.00%
-1.48%
-3.19%
-3.19%
Storepay Fintech (SPCFIN) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001126. Per pastarąsias 24 valandas SPCFIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000111 iki aukščiausios $ 0.0001152 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPCFIN kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPCFIN per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -1.48%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Storepay Fintech (SPCFIN) rinkos informacija
$ 7.96M
$ 7.96M$ 7.96M
$ 175.88
$ 175.88$ 175.88
$ 7.96M
$ 7.96M$ 7.96M
70.66B
70.66B 70.66B
70,663,460,577
70,663,460,577 70,663,460,577
BSC
Dabartinė Storepay Fintech rinkos kapitalizacija yra $ 7.96M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 175.88. SPCFIN apyvartoje yra 70.66B vienetų, o bendras kiekis siekia 70663460577. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.96M
Storepay Fintech (SPCFIN) kainos istorija USD
Stebėkite Storepay Fintech kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000001692
-1.48%
30 dienų
$ -0.0000088
-7.25%
60 dienų
$ -0.0000157
-12.24%
90 dienų
$ +0.0000008
+0.71%
Storepay Fintech kainos pokytis šiandien
Šiandien SPCFIN užfiksuotas $ -0.000001692 (-1.48%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Storepay Fintech 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000088 (-7.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Storepay Fintech 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SPCFIN rodiklis pasikeitė $ -0.0000157 (-12.24% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Storepay Fintech 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000008 (+0.71%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Storepay Fintech (SPCFIN) pokyčius?
SPCFIN serves as the utility token for the Storepay fintech ecosystem. Storepay’s flagship product is a BNPL (Buy Now, Pay Later) service, which dominates the Mongolian market and is rapidly expanding in Indonesia and Vietnam. With a mission to make finance accessible to everyone in Southeast Asia, Storepay leverages SPCFIN to unlock advanced features and create real-world utility for users in their daily lives.
Storepay Fintech galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Storepay Fintech investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SPCFINstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Storepay Fintech mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Storepay Fintech, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Storepay Fintech kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Storepay Fintech (SPCFIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Storepay Fintech (SPCFIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Storepay Fintech prognozes.
Supratimas apie Storepay Fintech (SPCFIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SPCFINišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Storepay Fintech (SPCFIN)
Ieškote, kaip nusipirkti Storepay Fintech? Viskas paprasta ir patogu! Storepay Fintech lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
