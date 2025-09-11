Daugiau apie SPCFIN

Storepay Fintech kaina(SPCFIN)

1 SPCFIN į USD – tiesioginė kaina:

$0.0001126
$0.0001126$0.0001126
-1.48%1D
USD
Storepay Fintech (SPCFIN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:58:15(UTC+8)

Storepay Fintech (SPCFIN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000111
$ 0.000111$ 0.000111
24 val. žemiausia
$ 0.0001152
$ 0.0001152$ 0.0001152
24 val. aukščiausia

$ 0.000111
$ 0.000111$ 0.000111

$ 0.0001152
$ 0.0001152$ 0.0001152

--
----

--
----

0.00%

-1.48%

-3.19%

-3.19%

Storepay Fintech (SPCFIN) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001126. Per pastarąsias 24 valandas SPCFIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000111 iki aukščiausios $ 0.0001152 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPCFIN kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPCFIN per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -1.48%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Storepay Fintech (SPCFIN) rinkos informacija

$ 7.96M
$ 7.96M$ 7.96M

$ 175.88
$ 175.88$ 175.88

$ 7.96M
$ 7.96M$ 7.96M

70.66B
70.66B 70.66B

70,663,460,577
70,663,460,577 70,663,460,577

BSC

Dabartinė Storepay Fintech rinkos kapitalizacija yra $ 7.96M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 175.88. SPCFIN apyvartoje yra 70.66B vienetų, o bendras kiekis siekia 70663460577. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.96M

Storepay Fintech (SPCFIN) kainos istorija USD

Stebėkite Storepay Fintech kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000001692-1.48%
30 dienų$ -0.0000088-7.25%
60 dienų$ -0.0000157-12.24%
90 dienų$ +0.0000008+0.71%
Storepay Fintech kainos pokytis šiandien

Šiandien SPCFIN užfiksuotas $ -0.000001692 (-1.48%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Storepay Fintech 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000088 (-7.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Storepay Fintech 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SPCFIN rodiklis pasikeitė $ -0.0000157 (-12.24% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Storepay Fintech 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000008 (+0.71%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Storepay Fintech (SPCFIN) pokyčius?

Peržiūrėkite Storepay Fintech kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Storepay Fintech (SPCFIN)

SPCFIN serves as the utility token for the Storepay fintech ecosystem. Storepay’s flagship product is a BNPL (Buy Now, Pay Later) service, which dominates the Mongolian market and is rapidly expanding in Indonesia and Vietnam. With a mission to make finance accessible to everyone in Southeast Asia, Storepay leverages SPCFIN to unlock advanced features and create real-world utility for users in their daily lives.

Storepay Fintech galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Storepay Fintech investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SPCFINstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Storepay Fintech mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Storepay Fintech, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Storepay Fintech kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Storepay Fintech (SPCFIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Storepay Fintech (SPCFIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Storepay Fintech prognozes.

Peržiūrėkite Storepay Fintech kainos prognozę dabar!

Storepay Fintech (SPCFIN) Tokenomika

Supratimas apie Storepay Fintech (SPCFIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SPCFINišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Storepay Fintech (SPCFIN)

Ieškote, kaip nusipirkti Storepay Fintech? Viskas paprasta ir patogu! Storepay Fintech lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SPCFIN į vietos valiutas

1 Storepay Fintech(SPCFIN) į VND
2.963069
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į AUD
A$0.000170026
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į GBP
0.000082198
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į EUR
0.00009571
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į USD
$0.0001126
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į MYR
RM0.000475172
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į TRY
0.004649254
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į JPY
¥0.0165522
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į ARS
ARS$0.1603987
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į RUB
0.009643064
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į INR
0.009943706
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į IDR
Rp1.845901344
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į KRW
0.15682365
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į PHP
0.006437342
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į EGP
￡E.0.005422816
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į BRL
R$0.00060804
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į CAD
C$0.000155388
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į BDT
0.01371468
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į NGN
0.169833454
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į COP
$0.441567656
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į ZAR
R.0.001973878
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į UAH
0.004648128
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į VES
Bs0.0175656
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į CLP
$0.1082086
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į PKR
Rs0.031979526
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į KZT
0.060700408
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į THB
฿0.003582932
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į TWD
NT$0.00341178
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į AED
د.إ0.000413242
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į CHF
Fr0.000088954
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į HKD
HK$0.000876028
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į AMD
֏0.043025586
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į MAD
.د.م0.001016778
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į MXN
$0.002097738
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į SAR
ريال0.00042225
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į PLN
0.000409864
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į RON
лв0.000487558
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į SEK
kr0.00105281
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į BGN
лв0.000188042
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į HUF
Ft0.037874136
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į CZK
0.002351088
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į KWD
د.ك0.000034343
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į ILS
0.000374958
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į AOA
Kz0.102642782
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į BHD
.د.ب0.0000424502
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į BMD
$0.0001126
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į DKK
kr0.000718388
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į HNL
L0.002951246
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į MUR
0.005130056
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į NAD
$0.001979508
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į NOK
kr0.001118118
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į NZD
$0.000189168
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į PAB
B/.0.0001126
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į PGK
K0.000477424
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į QAR
ر.ق0.000409864
1 Storepay Fintech(SPCFIN) į RSD
дин.0.011281394

Storepay Fintech išteklius

Išsamesnei Storepay Fintech analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Storepay Fintech

Kiek Storepay Fintech(SPCFIN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SPCFIN kaina USD valiuta yra 0.0001126USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SPCFIN į USD kaina?
Dabartinė SPCFIN kaina USD valiuta yra $ 0.0001126. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Storepay Fintech rinkos kapitalizacija?
SPCFIN rinkos kapitalizacija yra $ 7.96MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SPCFIN apyvartoje?
SPCFIN apyvartoje yra 70.66BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SPCFIN kaina?
SPCFIN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SPCFIN kaina?
SPCFIN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra SPCFIN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SPCFIN yra $ 175.88USD.
Ar SPCFIN kaina šiais metais kils?
SPCFIN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SPCFIN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:58:15(UTC+8)

Storepay Fintech (SPCFIN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
