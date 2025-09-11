Daugiau apie SPARKLET

Upland kaina(SPARKLET)

$0.02923
+0.03%1D
Upland (SPARKLET) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:44:04(UTC+8)

Upland (SPARKLET) kainos informacija (USD)

$ 0.02905
$ 0.02939
$ 0.02905
$ 0.02939
$ 0.1731580337853565
$ 0.011986767956417886
0.00%

+0.03%

+3.28%

+3.28%

Upland (SPARKLET) realiojo laiko kaina yra $ 0.02923. Per pastarąsias 24 valandas SPARKLET svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02905 iki aukščiausios $ 0.02939 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPARKLET kaina yra $ 0.1731580337853565, o žemiausia – $ 0.011986767956417886.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPARKLET per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Upland (SPARKLET) rinkos informacija

$ 6.33M
$ 149.55K
$ 29.23M
216.59M
1,000,000,000
1,000,000,000
21.65%

Dabartinė Upland rinkos kapitalizacija yra $ 6.33M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 149.55K. SPARKLET apyvartoje yra 216.59M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 29.23M

Upland (SPARKLET) kainos istorija USD

Stebėkite Upland kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000088+0.03%
30 dienų$ +0.01123+62.38%
60 dienų$ +0.01315+81.77%
90 dienų$ +0.0134+84.64%
Upland kainos pokytis šiandien

Šiandien SPARKLET užfiksuotas $ +0.0000088 (+0.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Upland 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01123 (+62.38%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Upland 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SPARKLET rodiklis pasikeitė $ +0.01315 (+81.77% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Upland 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0134 (+84.64%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Upland (SPARKLET) pokyčius?

Peržiūrėkite Upland kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Upland (SPARKLET)

Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS.

Upland galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Upland investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SPARKLETstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Upland mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Upland, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Upland kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Upland (SPARKLET) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Upland (SPARKLET) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Upland prognozes.

Peržiūrėkite Upland kainos prognozę dabar!

Upland (SPARKLET) Tokenomika

Supratimas apie Upland (SPARKLET) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SPARKLETišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Upland (SPARKLET)

Ieškote, kaip nusipirkti Upland? Viskas paprasta ir patogu! Upland lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SPARKLET į vietos valiutas

Upland išteklius

Išsamesnei Upland analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Upland

Kiek Upland(SPARKLET) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SPARKLET kaina USD valiuta yra 0.02923USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SPARKLET į USD kaina?
Dabartinė SPARKLET kaina USD valiuta yra $ 0.02923. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Upland rinkos kapitalizacija?
SPARKLET rinkos kapitalizacija yra $ 6.33MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SPARKLET apyvartoje?
SPARKLET apyvartoje yra 216.59MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SPARKLET kaina?
SPARKLET pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.1731580337853565USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SPARKLET kaina?
SPARKLET pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.011986767956417886USD.
Kokia yra SPARKLET prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SPARKLET yra $ 149.55KUSD.
Ar SPARKLET kaina šiais metais kils?
SPARKLET šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SPARKLET kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:44:04(UTC+8)

Upland (SPARKLET) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
