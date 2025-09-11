Upland (SPARKLET) realiojo laiko kaina yra $ 0.02923. Per pastarąsias 24 valandas SPARKLET svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02905 iki aukščiausios $ 0.02939 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPARKLET kaina yra $ 0.1731580337853565, o žemiausia – $ 0.011986767956417886.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPARKLET per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Upland (SPARKLET) rinkos informacija
No.1346
$ 6.33M
$ 6.33M$ 6.33M
$ 149.55K
$ 149.55K$ 149.55K
$ 29.23M
$ 29.23M$ 29.23M
216.59M
216.59M 216.59M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
21.65%
ETH
Dabartinė Upland rinkos kapitalizacija yra $ 6.33M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 149.55K. SPARKLET apyvartoje yra 216.59M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 29.23M
Upland (SPARKLET) kainos istorija USD
Stebėkite Upland kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000088
+0.03%
30 dienų
$ +0.01123
+62.38%
60 dienų
$ +0.01315
+81.77%
90 dienų
$ +0.0134
+84.64%
Upland kainos pokytis šiandien
Šiandien SPARKLET užfiksuotas $ +0.0000088 (+0.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Upland 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01123 (+62.38%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Upland 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SPARKLET rodiklis pasikeitė $ +0.01315 (+81.77% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Upland 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0134 (+84.64%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Upland (SPARKLET) pokyčius?
Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS.
Upland galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Upland investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Upland, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Upland kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Upland (SPARKLET) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Upland (SPARKLET) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Upland prognozes.
Supratimas apie Upland (SPARKLET) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SPARKLETišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Upland (SPARKLET)
Ieškote, kaip nusipirkti Upland? Viskas paprasta ir patogu! Upland lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.