1 SOON į USD – tiesioginė kaina:

+8.76%1D
USD
SOON (SOON) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 12:07:04(UTC+8)

SOON (SOON) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
$ 0.4176
$ 0.4176$ 0.4176
24 val. aukščiausia

-4.24%

+8.76%

+33.40%

+33.40%

SOON (SOON) realiojo laiko kaina yra $ 0.371. Per pastarąsias 24 valandas SOON svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3323 iki aukščiausios $ 0.4176 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOON kaina yra $ 0.9921232939656947, o žemiausia – $ 0.12971721425538466.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOON per pastarąją valandą pasikeitė -4.24%, per 24 valandas – +8.76%, o per pastarąsias 7 dienas – +33.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SOON (SOON) rinkos informacija

No.350

BSC

Dabartinė SOON rinkos kapitalizacija yra $ 107.09M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.09M. SOON apyvartoje yra 288.66M vienetų, o bendras kiekis siekia 972566126.55. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 360.82M

SOON (SOON) kainos istorija USD

Stebėkite SOON kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.029882+8.76%
30 dienų$ -0.1104-22.94%
60 dienų$ +0.2216+148.32%
90 dienų$ +0.1528+70.02%
SOON kainos pokytis šiandien

Šiandien SOON užfiksuotas $ +0.029882 (+8.76%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SOON 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.1104 (-22.94%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SOON 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SOON rodiklis pasikeitė $ +0.2216 (+148.32% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SOON 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1528 (+70.02%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SOON (SOON) pokyčius?

Peržiūrėkite SOON kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SOON (SOON)

SOON is built to deliver the best on-chain trading experience. Besides SOON Mainnet, SOON Stack and InterSOON, the integration of LiveTrade and simpfor.fun further reinforces SOON’s vision, creating a super gateway for Web2 users through livestreaming platforms.

SOON galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SOON investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SOONstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SOON mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SOON, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SOON kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SOON (SOON) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SOON (SOON) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SOON prognozes.

Peržiūrėkite SOON kainos prognozę dabar!

SOON (SOON) Tokenomika

Supratimas apie SOON (SOON) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOONišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SOON (SOON)

Ieškote, kaip nusipirkti SOON? Viskas paprasta ir patogu! SOON lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SOON į vietos valiutas

1 SOON(SOON) į VND
9,762.865
1 SOON(SOON) į AUD
A$0.56021
1 SOON(SOON) į GBP
0.27083
1 SOON(SOON) į EUR
0.31535
1 SOON(SOON) į USD
$0.371
1 SOON(SOON) į MYR
RM1.56562
1 SOON(SOON) į TRY
15.31488
1 SOON(SOON) į JPY
¥54.537
1 SOON(SOON) į ARS
ARS$528.4895
1 SOON(SOON) į RUB
31.3495
1 SOON(SOON) į INR
32.69994
1 SOON(SOON) į IDR
Rp6,081.96624
1 SOON(SOON) į KRW
515.99422
1 SOON(SOON) į PHP
21.19894
1 SOON(SOON) į EGP
￡E.17.86365
1 SOON(SOON) į BRL
R$2.0034
1 SOON(SOON) į CAD
C$0.51198
1 SOON(SOON) į BDT
45.1878
1 SOON(SOON) į NGN
559.57559
1 SOON(SOON) į COP
$1,454.89876
1 SOON(SOON) į ZAR
R.6.48879
1 SOON(SOON) į UAH
15.31488
1 SOON(SOON) į VES
Bs57.876
1 SOON(SOON) į CLP
$356.531
1 SOON(SOON) į PKR
Rs105.36771
1 SOON(SOON) į KZT
199.99868
1 SOON(SOON) į THB
฿11.78667
1 SOON(SOON) į TWD
NT$11.25985
1 SOON(SOON) į AED
د.إ1.36157
1 SOON(SOON) į CHF
Fr0.29309
1 SOON(SOON) į HKD
HK$2.88638
1 SOON(SOON) į AMD
֏141.76281
1 SOON(SOON) į MAD
.د.م3.35013
1 SOON(SOON) į MXN
$6.89689
1 SOON(SOON) į SAR
ريال1.39125
1 SOON(SOON) į PLN
1.35044
1 SOON(SOON) į RON
лв1.61014
1 SOON(SOON) į SEK
kr3.46885
1 SOON(SOON) į BGN
лв0.61957
1 SOON(SOON) į HUF
Ft124.70423
1 SOON(SOON) į CZK
7.73906
1 SOON(SOON) į KWD
د.ك0.113155
1 SOON(SOON) į ILS
1.23172
1 SOON(SOON) į AOA
Kz339.43161
1 SOON(SOON) į BHD
.د.ب0.139867
1 SOON(SOON) į BMD
$0.371
1 SOON(SOON) į DKK
kr2.36698
1 SOON(SOON) į HNL
L9.72391
1 SOON(SOON) į MUR
16.8805
1 SOON(SOON) į NAD
$6.52218
1 SOON(SOON) į NOK
kr3.68403
1 SOON(SOON) į NZD
$0.62328
1 SOON(SOON) į PAB
B/.0.371
1 SOON(SOON) į PGK
K1.57304
1 SOON(SOON) į QAR
ر.ق1.35044
1 SOON(SOON) į RSD
дин.37.15936

SOON išteklius

Išsamesnei SOON analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SOON svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SOON

Kiek SOON(SOON) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SOON kaina USD valiuta yra 0.371USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SOON į USD kaina?
Dabartinė SOON kaina USD valiuta yra $ 0.371. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SOON rinkos kapitalizacija?
SOON rinkos kapitalizacija yra $ 107.09MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SOON apyvartoje?
SOON apyvartoje yra 288.66MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SOON kaina?
SOON pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.9921232939656947USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SOON kaina?
SOON pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.12971721425538466USD.
Kokia yra SOON prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SOON yra $ 2.09MUSD.
Ar SOON kaina šiais metais kils?
SOON šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SOON kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 12:07:04(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

$0.3711
+8.82%
$0.371
+8.92%
