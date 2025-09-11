Soil (SOIL) realiojo laiko kaina yra $ 0.1978. Per pastarąsias 24 valandas SOIL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1835 iki aukščiausios $ 0.1994 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOIL kaina yra $ 3.987815897532013, o žemiausia – $ 0.09537159078089791.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOIL per pastarąją valandą pasikeitė -0.11%, per 24 valandas – +5.49%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Soil (SOIL) rinkos informacija
No.1248
$ 8.11M
$ 52.88K
$ 19.78M
41.02M
100,000,000
99,000,000
41.01%
MATIC
Dabartinė Soil rinkos kapitalizacija yra $ 8.11M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 52.88K. SOIL apyvartoje yra 41.02M vienetų, o bendras kiekis siekia 99000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.78M
Soil (SOIL) kainos istorija USD
Stebėkite Soil kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.010294
+5.49%
30 dienų
$ -0.0834
-29.66%
60 dienų
$ -0.1183
-37.43%
90 dienų
$ -0.1989
-50.14%
Soil kainos pokytis šiandien
Šiandien SOIL užfiksuotas $ +0.010294 (+5.49%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Soil 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0834 (-29.66%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Soil 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SOIL rodiklis pasikeitė $ -0.1183 (-37.43% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Soil 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.1989 (-50.14%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Soil (SOIL) pokyčius?
Soil is a blockchain-based lending protocol that bridges the gap between traditional finance and the crypto world, reshaping corporate debt and fixed-income investments. It is a debt marketplace where established companies can obtain financing, and crypto investors can lend their stablecoins to earn yield derived from Real World Assets that exist off-chain.
Soil kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Soil (SOIL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Soil (SOIL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Soil prognozes.
Supratimas apie Soil (SOIL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOILišsamią tokeno tokenomiką dabar!
