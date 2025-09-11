Daugiau apie SOIL

Soil logotipas

Soil kaina(SOIL)

1 SOIL į USD – tiesioginė kaina:

$0.1978
$0.1978$0.1978
+5.49%1D
USD
Soil (SOIL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:57:24(UTC+8)

Soil (SOIL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1835
$ 0.1835$ 0.1835
24 val. žemiausia
$ 0.1994
$ 0.1994$ 0.1994
24 val. aukščiausia

$ 0.1835
$ 0.1835$ 0.1835

$ 0.1994
$ 0.1994$ 0.1994

$ 3.987815897532013
$ 3.987815897532013$ 3.987815897532013

$ 0.09537159078089791
$ 0.09537159078089791$ 0.09537159078089791

-0.11%

+5.49%

-3.52%

-3.52%

Soil (SOIL) realiojo laiko kaina yra $ 0.1978. Per pastarąsias 24 valandas SOIL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1835 iki aukščiausios $ 0.1994 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOIL kaina yra $ 3.987815897532013, o žemiausia – $ 0.09537159078089791.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOIL per pastarąją valandą pasikeitė -0.11%, per 24 valandas – +5.49%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Soil (SOIL) rinkos informacija

No.1248

$ 8.11M
$ 8.11M$ 8.11M

$ 52.88K
$ 52.88K$ 52.88K

$ 19.78M
$ 19.78M$ 19.78M

41.02M
41.02M 41.02M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

99,000,000
99,000,000 99,000,000

41.01%

MATIC

Dabartinė Soil rinkos kapitalizacija yra $ 8.11M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 52.88K. SOIL apyvartoje yra 41.02M vienetų, o bendras kiekis siekia 99000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.78M

Soil (SOIL) kainos istorija USD

Stebėkite Soil kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.010294+5.49%
30 dienų$ -0.0834-29.66%
60 dienų$ -0.1183-37.43%
90 dienų$ -0.1989-50.14%
Soil kainos pokytis šiandien

Šiandien SOIL užfiksuotas $ +0.010294 (+5.49%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Soil 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0834 (-29.66%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Soil 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SOIL rodiklis pasikeitė $ -0.1183 (-37.43% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Soil 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.1989 (-50.14%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Soil (SOIL) pokyčius?

Peržiūrėkite Soil kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Soil (SOIL)

Soil is a blockchain-based lending protocol that bridges the gap between traditional finance and the crypto world, reshaping corporate debt and fixed-income investments. It is a debt marketplace where established companies can obtain financing, and crypto investors can lend their stablecoins to earn yield derived from Real World Assets that exist off-chain.

Soil galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Soil investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SOILstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Soil mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Soil, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Soil kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Soil (SOIL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Soil (SOIL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Soil prognozes.

Peržiūrėkite Soil kainos prognozę dabar!

Soil (SOIL) Tokenomika

Supratimas apie Soil (SOIL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOILišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Soil (SOIL)

Ieškote, kaip nusipirkti Soil? Viskas paprasta ir patogu! Soil lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SOIL į vietos valiutas

1 Soil(SOIL) į VND
5,205.107
1 Soil(SOIL) į AUD
A$0.298678
1 Soil(SOIL) į GBP
0.144394
1 Soil(SOIL) į EUR
0.16813
1 Soil(SOIL) į USD
$0.1978
1 Soil(SOIL) į MYR
RM0.834716
1 Soil(SOIL) į TRY
8.167162
1 Soil(SOIL) į JPY
¥29.0766
1 Soil(SOIL) į ARS
ARS$281.7661
1 Soil(SOIL) į RUB
16.939592
1 Soil(SOIL) į INR
17.467718
1 Soil(SOIL) į IDR
Rp3,242.622432
1 Soil(SOIL) į KRW
275.48595
1 Soil(SOIL) į PHP
11.308226
1 Soil(SOIL) į EGP
￡E.9.526048
1 Soil(SOIL) į BRL
R$1.06812
1 Soil(SOIL) į CAD
C$0.272964
1 Soil(SOIL) į BDT
24.09204
1 Soil(SOIL) į NGN
298.339762
1 Soil(SOIL) į COP
$775.684568
1 Soil(SOIL) į ZAR
R.3.467434
1 Soil(SOIL) į UAH
8.165184
1 Soil(SOIL) į VES
Bs30.8568
1 Soil(SOIL) į CLP
$190.0858
1 Soil(SOIL) į PKR
Rs56.177178
1 Soil(SOIL) į KZT
106.630024
1 Soil(SOIL) į THB
฿6.293996
1 Soil(SOIL) į TWD
NT$5.99334
1 Soil(SOIL) į AED
د.إ0.725926
1 Soil(SOIL) į CHF
Fr0.156262
1 Soil(SOIL) į HKD
HK$1.538884
1 Soil(SOIL) į AMD
֏75.581358
1 Soil(SOIL) į MAD
.د.م1.786134
1 Soil(SOIL) į MXN
$3.685014
1 Soil(SOIL) į SAR
ريال0.74175
1 Soil(SOIL) į PLN
0.719992
1 Soil(SOIL) į RON
лв0.856474
1 Soil(SOIL) į SEK
kr1.84943
1 Soil(SOIL) į BGN
лв0.330326
1 Soil(SOIL) į HUF
Ft66.532008
1 Soil(SOIL) į CZK
4.130064
1 Soil(SOIL) į KWD
د.ك0.060329
1 Soil(SOIL) į ILS
0.658674
1 Soil(SOIL) į AOA
Kz180.308546
1 Soil(SOIL) į BHD
.د.ب0.0745706
1 Soil(SOIL) į BMD
$0.1978
1 Soil(SOIL) į DKK
kr1.261964
1 Soil(SOIL) į HNL
L5.184338
1 Soil(SOIL) į MUR
9.011768
1 Soil(SOIL) į NAD
$3.477324
1 Soil(SOIL) į NOK
kr1.964154
1 Soil(SOIL) į NZD
$0.332304
1 Soil(SOIL) į PAB
B/.0.1978
1 Soil(SOIL) į PGK
K0.838672
1 Soil(SOIL) į QAR
ر.ق0.719992
1 Soil(SOIL) į RSD
дин.19.817582

Soil išteklius

Išsamesnei Soil analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Soil svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Soil

Kiek Soil(SOIL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SOIL kaina USD valiuta yra 0.1978USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SOIL į USD kaina?
Dabartinė SOIL kaina USD valiuta yra $ 0.1978. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Soil rinkos kapitalizacija?
SOIL rinkos kapitalizacija yra $ 8.11MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SOIL apyvartoje?
SOIL apyvartoje yra 41.02MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SOIL kaina?
SOIL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.987815897532013USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SOIL kaina?
SOIL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.09537159078089791USD.
Kokia yra SOIL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SOIL yra $ 52.88KUSD.
Ar SOIL kaina šiais metais kils?
SOIL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SOIL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:57:24(UTC+8)

Soil (SOIL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

