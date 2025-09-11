Daugiau apie SNSY

Sensay logotipas

Sensay kaina(SNSY)

Sensay (SNSY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:06:10(UTC+8)

Sensay (SNSY) kainos informacija (USD)

Sensay (SNSY) realiojo laiko kaina yra $ 0.001271. Per pastarąsias 24 valandas SNSY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001168 iki aukščiausios $ 0.001308 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SNSY kaina yra $ 0.012149855290302767, o žemiausia – $ 0.000732031742351647.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SNSY per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – -2.15%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Sensay (SNSY) rinkos informacija

Dabartinė Sensay rinkos kapitalizacija yra $ 6.62M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 426.80K. SNSY apyvartoje yra 5.21B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.71M

Sensay (SNSY) kainos istorija USD

Stebėkite Sensay kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00002793-2.15%
30 dienų$ -0.000597-31.96%
60 dienų$ -0.000217-14.59%
90 dienų$ -0.000196-13.37%
Sensay kainos pokytis šiandien

Šiandien SNSY užfiksuotas $ -0.00002793 (-2.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Sensay 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000597 (-31.96%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Sensay 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SNSY rodiklis pasikeitė $ -0.000217 (-14.59% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Sensay 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000196 (-13.37%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Sensay (SNSY) pokyčius?

Peržiūrėkite Sensay kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Sensay (SNSY)

Sensay creates lifelike AI Digital Replicas, offering everyone limitless potential in a digital age. These on-chain verified autonomous Digital Replicas empower users to retain ownership and monetize this powerful technology. Starting with replicas for dementia patients and their families, the technology has an immediate social impact. Beyond this, the use cases for these digital twins are endless.

Sensay galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Sensay investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SNSYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Sensay mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Sensay, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Sensay kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Sensay (SNSY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sensay (SNSY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sensay prognozes.

Peržiūrėkite Sensay kainos prognozę dabar!

Sensay (SNSY) Tokenomika

Supratimas apie Sensay (SNSY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SNSYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Sensay (SNSY)

Ieškote, kaip nusipirkti Sensay? Viskas paprasta ir patogu! Sensay lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SNSY į vietos valiutas

Sensay išteklius

Išsamesnei Sensay analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Sensay

Kiek Sensay(SNSY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SNSY kaina USD valiuta yra 0.001271USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SNSY į USD kaina?
Dabartinė SNSY kaina USD valiuta yra $ 0.001271. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Sensay rinkos kapitalizacija?
SNSY rinkos kapitalizacija yra $ 6.62MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SNSY apyvartoje?
SNSY apyvartoje yra 5.21BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SNSY kaina?
SNSY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.012149855290302767USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SNSY kaina?
SNSY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000732031742351647USD.
Kokia yra SNSY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SNSY yra $ 426.80KUSD.
Ar SNSY kaina šiais metais kils?
SNSY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SNSY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Sensay (SNSY) svarbiausios industrijos naujienos

09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

