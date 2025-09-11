Sensay (SNSY) realiojo laiko kaina yra $ 0.001271. Per pastarąsias 24 valandas SNSY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001168 iki aukščiausios $ 0.001308 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SNSY kaina yra $ 0.012149855290302767, o žemiausia – $ 0.000732031742351647.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SNSY per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – -2.15%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Sensay (SNSY) rinkos informacija
Dabartinė Sensay rinkos kapitalizacija yra $ 6.62M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 426.80K. SNSY apyvartoje yra 5.21B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.71M
Sensay (SNSY) kainos istorija USD
Stebėkite Sensay kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00002793
-2.15%
30 dienų
$ -0.000597
-31.96%
60 dienų
$ -0.000217
-14.59%
90 dienų
$ -0.000196
-13.37%
Sensay kainos pokytis šiandien
Šiandien SNSY užfiksuotas $ -0.00002793 (-2.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Sensay 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000597 (-31.96%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Sensay 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SNSY rodiklis pasikeitė $ -0.000217 (-14.59% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Sensay 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000196 (-13.37%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Sensay creates lifelike AI Digital Replicas, offering everyone limitless potential in a digital age. These on-chain verified autonomous Digital Replicas empower users to retain ownership and monetize this powerful technology. Starting with replicas for dementia patients and their families, the technology has an immediate social impact. Beyond this, the use cases for these digital twins are endless.
Sensay kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Sensay (SNSY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sensay (SNSY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sensay prognozes.
Supratimas apie Sensay (SNSY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SNSYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
