StarryNift (SNIFT) realiojo laiko kaina yra $ 0.00637. Per pastarąsias 24 valandas SNIFT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00627 iki aukščiausios $ 0.00655 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SNIFT kaina yra $ 0.06451280019654569, o žemiausia – $ 0.005813389094650883.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SNIFT per pastarąją valandą pasikeitė +0.31%, per 24 valandas – +1.27%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
StarryNift (SNIFT) rinkos informacija
Dabartinė StarryNift rinkos kapitalizacija yra $ 1.08M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 85.34K. SNIFT apyvartoje yra 169.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.37M
StarryNift (SNIFT) kainos istorija USD
Stebėkite StarryNift kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000799
+1.27%
30 dienų
$ -0.00077
-10.79%
60 dienų
$ -0.00043
-6.33%
90 dienų
$ -0.00188
-22.79%
StarryNift kainos pokytis šiandien
Šiandien SNIFT užfiksuotas $ +0.0000799 (+1.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
StarryNift 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00077 (-10.79%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
StarryNift 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SNIFT rodiklis pasikeitė $ -0.00043 (-6.33% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
StarryNift 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00188 (-22.79%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir StarryNift (SNIFT) pokyčius?
StarryNift is a premier AI-powered co-creation platform that transforms virtual experiences with AI SDK infrastructure. Users can play games, create content, engage in social interactions, develop DIDs, and earn rewards immersively. Our mission is to push the boundaries of AI infrastructure, redefine interactive experiences, and foster a sense of shared value appreciation with the token economy.
StarryNift kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos StarryNift (SNIFT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų StarryNift (SNIFT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes StarryNift prognozes.
Supratimas apie StarryNift (SNIFT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SNIFTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti StarryNift (SNIFT)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.