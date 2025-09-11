Daugiau apie SMT

Swarm Markets logotipas

Swarm Markets kaina(SMT)

Swarm Markets (SMT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:57:03(UTC+8)

Swarm Markets (SMT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.80%

+7.31%

-2.43%

-2.43%

Swarm Markets (SMT) realiojo laiko kaina yra $ 0.1127. Per pastarąsias 24 valandas SMT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0971 iki aukščiausios $ 0.1195 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SMT kaina yra $ 2.9776206369190703, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SMT per pastarąją valandą pasikeitė +0.80%, per 24 valandas – +7.31%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Swarm Markets (SMT) rinkos informacija

No.1217

ETH

Dabartinė Swarm Markets rinkos kapitalizacija yra $ 9.46M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 79.06K. SMT apyvartoje yra 83.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 157235481. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.72M

Swarm Markets (SMT) kainos istorija USD

Stebėkite Swarm Markets kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.007595+7.31%
30 dienų$ +0.0497+78.88%
60 dienų$ +0.045+66.46%
90 dienų$ +0.054+91.99%
Swarm Markets kainos pokytis šiandien

Šiandien SMT užfiksuotas $ +0.007595 (+7.31%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Swarm Markets 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0497 (+78.88%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Swarm Markets 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SMT rodiklis pasikeitė $ +0.045 (+66.46% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Swarm Markets 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.054 (+91.99%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Swarm Markets (SMT) pokyčius?

Peržiūrėkite Swarm Markets kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Swarm Markets (SMT)

Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto.

Swarm Markets galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Swarm Markets investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SMTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Swarm Markets mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Swarm Markets, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Swarm Markets kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Swarm Markets (SMT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Swarm Markets (SMT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Swarm Markets prognozes.

Peržiūrėkite Swarm Markets kainos prognozę dabar!

Swarm Markets (SMT) Tokenomika

Supratimas apie Swarm Markets (SMT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SMTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Swarm Markets (SMT)

Ieškote, kaip nusipirkti Swarm Markets? Viskas paprasta ir patogu! Swarm Markets lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SMT į vietos valiutas

1 Swarm Markets(SMT) į VND
2,965.7005
1 Swarm Markets(SMT) į AUD
A$0.170177
1 Swarm Markets(SMT) į GBP
0.082271
1 Swarm Markets(SMT) į EUR
0.095795
1 Swarm Markets(SMT) į USD
$0.1127
1 Swarm Markets(SMT) į MYR
RM0.475594
1 Swarm Markets(SMT) į TRY
4.653383
1 Swarm Markets(SMT) į JPY
¥16.5669
1 Swarm Markets(SMT) į ARS
ARS$160.54115
1 Swarm Markets(SMT) į RUB
9.651628
1 Swarm Markets(SMT) į INR
9.952537
1 Swarm Markets(SMT) į IDR
Rp1,847.540688
1 Swarm Markets(SMT) į KRW
156.962925
1 Swarm Markets(SMT) į PHP
6.443059
1 Swarm Markets(SMT) į EGP
￡E.5.427632
1 Swarm Markets(SMT) į BRL
R$0.60858
1 Swarm Markets(SMT) į CAD
C$0.155526
1 Swarm Markets(SMT) į BDT
13.72686
1 Swarm Markets(SMT) į NGN
169.984283
1 Swarm Markets(SMT) į COP
$441.959812
1 Swarm Markets(SMT) į ZAR
R.1.975631
1 Swarm Markets(SMT) į UAH
4.652256
1 Swarm Markets(SMT) į VES
Bs17.5812
1 Swarm Markets(SMT) į CLP
$108.3047
1 Swarm Markets(SMT) į PKR
Rs32.007927
1 Swarm Markets(SMT) į KZT
60.754316
1 Swarm Markets(SMT) į THB
฿3.586114
1 Swarm Markets(SMT) į TWD
NT$3.41481
1 Swarm Markets(SMT) į AED
د.إ0.413609
1 Swarm Markets(SMT) į CHF
Fr0.089033
1 Swarm Markets(SMT) į HKD
HK$0.876806
1 Swarm Markets(SMT) į AMD
֏43.063797
1 Swarm Markets(SMT) į MAD
.د.م1.017681
1 Swarm Markets(SMT) į MXN
$2.099601
1 Swarm Markets(SMT) į SAR
ريال0.422625
1 Swarm Markets(SMT) į PLN
0.410228
1 Swarm Markets(SMT) į RON
лв0.487991
1 Swarm Markets(SMT) į SEK
kr1.053745
1 Swarm Markets(SMT) į BGN
лв0.188209
1 Swarm Markets(SMT) į HUF
Ft37.907772
1 Swarm Markets(SMT) į CZK
2.353176
1 Swarm Markets(SMT) į KWD
د.ك0.0343735
1 Swarm Markets(SMT) į ILS
0.375291
1 Swarm Markets(SMT) į AOA
Kz102.733939
1 Swarm Markets(SMT) į BHD
.د.ب0.0424879
1 Swarm Markets(SMT) į BMD
$0.1127
1 Swarm Markets(SMT) į DKK
kr0.719026
1 Swarm Markets(SMT) į HNL
L2.953867
1 Swarm Markets(SMT) į MUR
5.134612
1 Swarm Markets(SMT) į NAD
$1.981266
1 Swarm Markets(SMT) į NOK
kr1.119111
1 Swarm Markets(SMT) į NZD
$0.189336
1 Swarm Markets(SMT) į PAB
B/.0.1127
1 Swarm Markets(SMT) į PGK
K0.477848
1 Swarm Markets(SMT) į QAR
ر.ق0.410228
1 Swarm Markets(SMT) į RSD
дин.11.291413

Swarm Markets išteklius

Išsamesnei Swarm Markets analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Swarm Markets svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Swarm Markets

Kiek Swarm Markets(SMT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SMT kaina USD valiuta yra 0.1127USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SMT į USD kaina?
Dabartinė SMT kaina USD valiuta yra $ 0.1127. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Swarm Markets rinkos kapitalizacija?
SMT rinkos kapitalizacija yra $ 9.46MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SMT apyvartoje?
SMT apyvartoje yra 83.94MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SMT kaina?
SMT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.9776206369190703USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SMT kaina?
SMT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SMT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SMT yra $ 79.06KUSD.
Ar SMT kaina šiais metais kils?
SMT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SMT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:57:03(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

