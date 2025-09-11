Swarm Markets (SMT) realiojo laiko kaina yra $ 0.1127. Per pastarąsias 24 valandas SMT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0971 iki aukščiausios $ 0.1195 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SMT kaina yra $ 2.9776206369190703, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SMT per pastarąją valandą pasikeitė +0.80%, per 24 valandas – +7.31%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Swarm Markets (SMT) rinkos informacija
No.1217
$ 9.46M
$ 9.46M$ 9.46M
$ 79.06K
$ 79.06K$ 79.06K
$ 17.72M
$ 17.72M$ 17.72M
83.94M
83.94M 83.94M
157,235,481
157,235,481 157,235,481
ETH
Dabartinė Swarm Markets rinkos kapitalizacija yra $ 9.46M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 79.06K. SMT apyvartoje yra 83.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 157235481. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.72M
Swarm Markets (SMT) kainos istorija USD
Stebėkite Swarm Markets kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.007595
+7.31%
30 dienų
$ +0.0497
+78.88%
60 dienų
$ +0.045
+66.46%
90 dienų
$ +0.054
+91.99%
Swarm Markets kainos pokytis šiandien
Šiandien SMT užfiksuotas $ +0.007595 (+7.31%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Swarm Markets 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0497 (+78.88%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Swarm Markets 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SMT rodiklis pasikeitė $ +0.045 (+66.46% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Swarm Markets 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.054 (+91.99%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Swarm Markets (SMT) pokyčius?
Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto.
Swarm Markets galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Swarm Markets investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SMTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Swarm Markets mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Swarm Markets, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Swarm Markets kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Swarm Markets (SMT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Swarm Markets (SMT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Swarm Markets prognozes.
Supratimas apie Swarm Markets (SMT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SMTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Swarm Markets (SMT)
Ieškote, kaip nusipirkti Swarm Markets? Viskas paprasta ir patogu! Swarm Markets lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.