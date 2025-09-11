SOLANIUM (SLIM) realiojo laiko kaina yra $ 0.03697. Per pastarąsias 24 valandas SLIM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03602 iki aukščiausios $ 0.03748 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SLIM kaina yra $ 5.7004407939313, o žemiausia – $ 0.01995524978345313.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SLIM per pastarąją valandą pasikeitė -0.11%, per 24 valandas – -0.35%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SOLANIUM (SLIM) rinkos informacija
No.1582
$ 3.70M
$ 3.70M$ 3.70M
$ 53.57K
$ 53.57K$ 53.57K
$ 3.70M
$ 3.70M$ 3.70M
100.00M
100.00M 100.00M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
2021-05-31 00:00:00
SOL
Dabartinė SOLANIUM rinkos kapitalizacija yra $ 3.70M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.57K. SLIM apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.70M
SOLANIUM (SLIM) kainos istorija USD
Stebėkite SOLANIUM kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0001298
-0.35%
30 dienų
$ -0.00353
-8.72%
60 dienų
$ -0.00963
-20.67%
90 dienų
$ -0.017
-31.50%
SOLANIUM kainos pokytis šiandien
Šiandien SLIM užfiksuotas $ -0.0001298 (-0.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SOLANIUM 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00353 (-8.72%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SOLANIUM 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SLIM rodiklis pasikeitė $ -0.00963 (-20.67% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SOLANIUM 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.017 (-31.50%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SOLANIUM (SLIM) pokyčius?
Solanium is an all-in-one platform for the Solana blockchain. Featuring a launchpad, decentralized trading, governance and staking.
SOLANIUM galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SOLANIUM investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SLIMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie SOLANIUM mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SOLANIUM, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
SOLANIUM kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SOLANIUM (SLIM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SOLANIUM (SLIM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SOLANIUM prognozes.
Supratimas apie SOLANIUM (SLIM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SLIMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SOLANIUM (SLIM)
Ieškote, kaip nusipirkti SOLANIUM? Viskas paprasta ir patogu! SOLANIUM lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.