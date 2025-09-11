SKX (SKX) realiojo laiko kaina yra $ 0.21792. Per pastarąsias 24 valandas SKX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.18834 iki aukščiausios $ 0.23 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SKX kaina yra $ 0.7001722346313481, o žemiausia – $ 0.012645799433479828.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SKX per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – -0.94%, o per pastarąsias 7 dienas – -65.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SKX (SKX) rinkos informacija
No.3610
Dabartinė SKX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.25M. SKX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.79M
SKX (SKX) kainos istorija USD
Stebėkite SKX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0020682
-0.94%
30 dienų
$ +0.19891
+1,046.34%
60 dienų
$ +0.19182
+734.94%
90 dienų
$ +0.11182
+105.39%
SKX kainos pokytis šiandien
Šiandien SKX užfiksuotas $ -0.0020682 (-0.94%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SKX 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.19891 (+1,046.34%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SKX 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SKX rodiklis pasikeitė $ +0.19182 (+734.94% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SKX 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.11182 (+105.39%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SKX (SKX) pokyčius?
The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.
SKX kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SKX (SKX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SKX (SKX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SKX prognozes.
Supratimas apie SKX (SKX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SKXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
