SKOR (SKORAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.17672. Per pastarąsias 24 valandas SKORAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.17103 iki aukščiausios $ 0.179 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SKORAI kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SKORAI per pastarąją valandą pasikeitė +0.11%, per 24 valandas – +2.85%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SKOR (SKORAI) rinkos informacija
--
----
$ 149.83K
$ 149.83K$ 149.83K
$ 176.72M
$ 176.72M$ 176.72M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
SOL
Dabartinė SKOR rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 149.83K. SKORAI apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 176.72M
SKOR (SKORAI) kainos istorija USD
Stebėkite SKOR kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.004897
+2.85%
30 dienų
$ -0.00892
-4.81%
60 dienų
$ -0.04445
-20.10%
90 dienų
$ +0.0004
+0.22%
SKOR kainos pokytis šiandien
Šiandien SKORAI užfiksuotas $ +0.004897 (+2.85%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SKOR 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00892 (-4.81%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SKOR 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SKORAI rodiklis pasikeitė $ -0.04445 (-20.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SKOR 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0004 (+0.22%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SKOR (SKORAI) pokyčius?
SKOR AI Agents is an AI-powered coaching assistant designed to elevate gaming experiences. Using advanced AI and real-time game analysis, it provides players with personalized coaching and strategic insights tailored to their unique gameplay style.
SKOR galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SKOR investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SKOR, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
SKOR kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SKOR (SKORAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SKOR (SKORAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SKOR prognozes.
Supratimas apie SKOR (SKORAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SKORAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SKOR (SKORAI)
Ieškote, kaip nusipirkti SKOR? Viskas paprasta ir patogu! SKOR lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
