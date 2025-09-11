Daugiau apie SKORAI

SKORAI Kainos informacija

SKORAI Baltoji knyga

SKORAI Oficiali svetainė

SKORAI Tokenomika

SKORAI Kainų prognozė

SKORAI Istorija

SKORAI pirkimo vadovas

SKORAIvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

SKORAI Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

SKOR logotipas

SKOR kaina(SKORAI)

1 SKORAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.17672
$0.17672$0.17672
+2.85%1D
USD
SKOR (SKORAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 17:05:55(UTC+8)

SKOR (SKORAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.17103
$ 0.17103$ 0.17103
24 val. žemiausia
$ 0.179
$ 0.179$ 0.179
24 val. aukščiausia

$ 0.17103
$ 0.17103$ 0.17103

$ 0.179
$ 0.179$ 0.179

--
----

--
----

+0.11%

+2.85%

+8.15%

+8.15%

SKOR (SKORAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.17672. Per pastarąsias 24 valandas SKORAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.17103 iki aukščiausios $ 0.179 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SKORAI kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SKORAI per pastarąją valandą pasikeitė +0.11%, per 24 valandas – +2.85%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SKOR (SKORAI) rinkos informacija

--
----

$ 149.83K
$ 149.83K$ 149.83K

$ 176.72M
$ 176.72M$ 176.72M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Dabartinė SKOR rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 149.83K. SKORAI apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 176.72M

SKOR (SKORAI) kainos istorija USD

Stebėkite SKOR kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.004897+2.85%
30 dienų$ -0.00892-4.81%
60 dienų$ -0.04445-20.10%
90 dienų$ +0.0004+0.22%
SKOR kainos pokytis šiandien

Šiandien SKORAI užfiksuotas $ +0.004897 (+2.85%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SKOR 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00892 (-4.81%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SKOR 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SKORAI rodiklis pasikeitė $ -0.04445 (-20.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SKOR 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0004 (+0.22%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SKOR (SKORAI) pokyčius?

Peržiūrėkite SKOR kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SKOR (SKORAI)

SKOR AI Agents is an AI-powered coaching assistant designed to elevate gaming experiences. Using advanced AI and real-time game analysis, it provides players with personalized coaching and strategic insights tailored to their unique gameplay style.

SKOR galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SKOR investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SKORAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SKOR mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SKOR, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SKOR kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SKOR (SKORAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SKOR (SKORAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SKOR prognozes.

Peržiūrėkite SKOR kainos prognozę dabar!

SKOR (SKORAI) Tokenomika

Supratimas apie SKOR (SKORAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SKORAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SKOR (SKORAI)

Ieškote, kaip nusipirkti SKOR? Viskas paprasta ir patogu! SKOR lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SKORAI į vietos valiutas

1 SKOR(SKORAI) į VND
4,650.3868
1 SKOR(SKORAI) į AUD
A$0.2668472
1 SKOR(SKORAI) į GBP
0.1290056
1 SKOR(SKORAI) į EUR
0.150212
1 SKOR(SKORAI) į USD
$0.17672
1 SKOR(SKORAI) į MYR
RM0.7439912
1 SKOR(SKORAI) į TRY
7.2967688
1 SKOR(SKORAI) į JPY
¥25.97784
1 SKOR(SKORAI) į ARS
ARS$251.73764
1 SKOR(SKORAI) į RUB
15.047708
1 SKOR(SKORAI) į INR
15.6238152
1 SKOR(SKORAI) į IDR
Rp2,897.0487168
1 SKOR(SKORAI) į KRW
246.12678
1 SKOR(SKORAI) į PHP
10.1066168
1 SKOR(SKORAI) į EGP
￡E.8.5161368
1 SKOR(SKORAI) į BRL
R$0.954288
1 SKOR(SKORAI) į CAD
C$0.2438736
1 SKOR(SKORAI) į BDT
21.524496
1 SKOR(SKORAI) į NGN
266.5450088
1 SKOR(SKORAI) į COP
$693.0180832
1 SKOR(SKORAI) į ZAR
R.3.0979016
1 SKOR(SKORAI) į UAH
7.2950016
1 SKOR(SKORAI) į VES
Bs27.56832
1 SKOR(SKORAI) į CLP
$169.82792
1 SKOR(SKORAI) į PKR
Rs50.1902472
1 SKOR(SKORAI) į KZT
95.2662176
1 SKOR(SKORAI) į THB
฿5.6214632
1 SKOR(SKORAI) į TWD
NT$5.3599176
1 SKOR(SKORAI) į AED
د.إ0.6485624
1 SKOR(SKORAI) į CHF
Fr0.1396088
1 SKOR(SKORAI) į HKD
HK$1.3748816
1 SKOR(SKORAI) į AMD
֏67.5264792
1 SKOR(SKORAI) į MAD
.د.م1.5957816
1 SKOR(SKORAI) į MXN
$3.2922936
1 SKOR(SKORAI) į SAR
ريال0.6627
1 SKOR(SKORAI) į PLN
0.6432608
1 SKOR(SKORAI) į RON
лв0.7651976
1 SKOR(SKORAI) į SEK
kr1.6540992
1 SKOR(SKORAI) į BGN
лв0.2951224
1 SKOR(SKORAI) į HUF
Ft59.3814544
1 SKOR(SKORAI) į CZK
3.6899136
1 SKOR(SKORAI) į KWD
د.ك0.0538996
1 SKOR(SKORAI) į ILS
0.5884776
1 SKOR(SKORAI) į AOA
Kz161.0926504
1 SKOR(SKORAI) į BHD
.د.ب0.06662344
1 SKOR(SKORAI) į BMD
$0.17672
1 SKOR(SKORAI) į DKK
kr1.1274736
1 SKOR(SKORAI) į HNL
L4.6318312
1 SKOR(SKORAI) į MUR
8.0513632
1 SKOR(SKORAI) į NAD
$3.1067376
1 SKOR(SKORAI) į NOK
kr1.7530624
1 SKOR(SKORAI) į NZD
$0.2968896
1 SKOR(SKORAI) į PAB
B/.0.17672
1 SKOR(SKORAI) į PGK
K0.7492928
1 SKOR(SKORAI) į QAR
ر.ق0.6432608
1 SKOR(SKORAI) į RSD
дин.17.7020424

SKOR išteklius

Išsamesnei SKOR analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SKOR svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SKOR

Kiek SKOR(SKORAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SKORAI kaina USD valiuta yra 0.17672USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SKORAI į USD kaina?
Dabartinė SKORAI kaina USD valiuta yra $ 0.17672. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SKOR rinkos kapitalizacija?
SKORAI rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SKORAI apyvartoje?
SKORAI apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SKORAI kaina?
SKORAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SKORAI kaina?
SKORAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra SKORAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SKORAI yra $ 149.83KUSD.
Ar SKORAI kaina šiais metais kils?
SKORAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SKORAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 17:05:55(UTC+8)

SKOR (SKORAI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

SKORAI-į-USD skaičiuoklė

Suma

SKORAI
SKORAI
USD
USD

1 SKORAI = 0.17672 USD

Prekiauti SKORAI

SKORAIUSDT
$0.17672
$0.17672$0.17672
+2.79%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis