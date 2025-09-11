SKALE (SKL) realiojo laiko kaina yra $ 0.02847. Per pastarąsias 24 valandas SKL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.028 iki aukščiausios $ 0.02897 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SKL kaina yra $ 1.22448799, o žemiausia – $ 0.015915412070436754.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SKL per pastarąją valandą pasikeitė +0.17%, per 24 valandas – -0.52%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SKALE (SKL) rinkos informacija
No.262
$ 169.70M
$ 1.29M
$ 199.29M
5.96B
7,000,000,000
6,210,750,000
85.15%
ETH
Dabartinė SKALE rinkos kapitalizacija yra $ 169.70M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.29M. SKL apyvartoje yra 5.96B vienetų, o bendras kiekis siekia 6210750000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 199.29M
SKALE (SKL) kainos istorija USD
Stebėkite SKALE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0001487
-0.52%
30 dienų
$ +0.00782
+37.86%
60 dienų
$ +0.00771
+37.13%
90 dienų
$ +0.00965
+51.27%
SKALE kainos pokytis šiandien
Šiandien SKL užfiksuotas $ -0.0001487 (-0.52%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SKALE 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00782 (+37.86%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SKALE 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SKL rodiklis pasikeitė $ +0.00771 (+37.13% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SKALE 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00965 (+51.27%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SKALE (SKL) pokyčius?
SKALE is an elastic blockchains which are highly performant, decentralized, configurable, Ethereum compatible. SKL is the native token of SKALE, representing the right to work for validators in the network and the right to pledge and acquire relevant resources for principals.
SKALE galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Taip pat galite: - Patikrinti SKLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie SKALE mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SKALE, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
SKALE kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SKALE (SKL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SKALE (SKL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SKALE prognozes.
Supratimas apie SKALE (SKL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SKLišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SKALE (SKL)
Ieškote, kaip nusipirkti SKALE?
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.