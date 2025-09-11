SHIFU (SHIFU) realiojo laiko kaina yra $ 0.00001092. Per pastarąsias 24 valandas SHIFU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00001069 iki aukščiausios $ 0.000011 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHIFU kaina yra $ 1,516.7577502866668, o žemiausia – $ 0.000006932320616391.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHIFU per pastarąją valandą pasikeitė +2.15%, per 24 valandas – -0.63%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.64%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SHIFU (SHIFU) rinkos informacija
Dabartinė SHIFU rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 33.83. SHIFU apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.09M
SHIFU (SHIFU) kainos istorija USD
Stebėkite SHIFU kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000000692
-0.63%
30 dienų
$ -0.00000006
-0.55%
60 dienų
$ +0.00000134
+13.98%
90 dienų
$ +0.00000177
+19.34%
SHIFU kainos pokytis šiandien
Šiandien SHIFU užfiksuotas $ -0.0000000692 (-0.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SHIFU 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000006 (-0.55%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SHIFU 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SHIFU rodiklis pasikeitė $ +0.00000134 (+13.98% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SHIFU 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00000177 (+19.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SHIFU (SHIFU) pokyčius?
The memecoin world has lost its way.Chaotic, oversaturated, and chasing new hype every week without purpose. The space has lost its discipline, focus, and vision. Enter SHIFU, the Master of All. Born from the legacy of Shiba Inu and Imaginary Ones, SHIFU is more than a token—it’s a guiding force, a teacher, and a leader, bringing discipline, wisdom, and leadership to an unruly market. The Master of All has arrived.
SHIFU kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SHIFU (SHIFU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SHIFU (SHIFU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SHIFU prognozes.
Supratimas apie SHIFU (SHIFU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SHIFUišsamią tokeno tokenomiką dabar!
