SHIFU logotipas

SHIFU kaina(SHIFU)

1 SHIFU į USD – tiesioginė kaina:

-0.63%1D
USD
SHIFU (SHIFU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:55:31(UTC+8)

SHIFU (SHIFU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+2.15%

-0.63%

-0.64%

-0.64%

SHIFU (SHIFU) realiojo laiko kaina yra $ 0.00001092. Per pastarąsias 24 valandas SHIFU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00001069 iki aukščiausios $ 0.000011 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHIFU kaina yra $ 1,516.7577502866668, o žemiausia – $ 0.000006932320616391.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHIFU per pastarąją valandą pasikeitė +2.15%, per 24 valandas – -0.63%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.64%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SHIFU (SHIFU) rinkos informacija

No.8713

0.00%

ETH

Dabartinė SHIFU rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 33.83. SHIFU apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.09M

SHIFU (SHIFU) kainos istorija USD

Stebėkite SHIFU kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000000692-0.63%
30 dienų$ -0.00000006-0.55%
60 dienų$ +0.00000134+13.98%
90 dienų$ +0.00000177+19.34%
SHIFU kainos pokytis šiandien

Šiandien SHIFU užfiksuotas $ -0.0000000692 (-0.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SHIFU 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000006 (-0.55%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SHIFU 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SHIFU rodiklis pasikeitė $ +0.00000134 (+13.98% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SHIFU 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00000177 (+19.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SHIFU (SHIFU) pokyčius?

Peržiūrėkite SHIFU kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SHIFU (SHIFU)

The memecoin world has lost its way.Chaotic, oversaturated, and chasing new hype every week without purpose. The space has lost its discipline, focus, and vision. Enter SHIFU, the Master of All. Born from the legacy of Shiba Inu and Imaginary Ones, SHIFU is more than a token—it’s a guiding force, a teacher, and a leader, bringing discipline, wisdom, and leadership to an unruly market. The Master of All has arrived.

SHIFU galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SHIFU investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SHIFUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SHIFU mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SHIFU, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SHIFU kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SHIFU (SHIFU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SHIFU (SHIFU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SHIFU prognozes.

Peržiūrėkite SHIFU kainos prognozę dabar!

SHIFU (SHIFU) Tokenomika

Supratimas apie SHIFU (SHIFU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SHIFUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SHIFU (SHIFU)

Ieškote, kaip nusipirkti SHIFU? Viskas paprasta ir patogu! SHIFU lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SHIFU į vietos valiutas

1 SHIFU(SHIFU) į VND
0.2873598
1 SHIFU(SHIFU) į AUD
A$0.0000164892
1 SHIFU(SHIFU) į GBP
0.0000079716
1 SHIFU(SHIFU) į EUR
0.000009282
1 SHIFU(SHIFU) į USD
$0.00001092
1 SHIFU(SHIFU) į MYR
RM0.0000460824
1 SHIFU(SHIFU) į TRY
0.0004508868
1 SHIFU(SHIFU) į JPY
¥0.00160524
1 SHIFU(SHIFU) į ARS
ARS$0.01555554
1 SHIFU(SHIFU) į RUB
0.0009351888
1 SHIFU(SHIFU) į INR
0.0009643452
1 SHIFU(SHIFU) į IDR
Rp0.1790163648
1 SHIFU(SHIFU) į KRW
0.01520883
1 SHIFU(SHIFU) į PHP
0.0006242964
1 SHIFU(SHIFU) į EGP
￡E.0.0005259072
1 SHIFU(SHIFU) į BRL
R$0.000058968
1 SHIFU(SHIFU) į CAD
C$0.0000150696
1 SHIFU(SHIFU) į BDT
0.001330056
1 SHIFU(SHIFU) į NGN
0.0164705268
1 SHIFU(SHIFU) į COP
$0.0428234352
1 SHIFU(SHIFU) į ZAR
R.0.0001914276
1 SHIFU(SHIFU) į UAH
0.0004507776
1 SHIFU(SHIFU) į VES
Bs0.00170352
1 SHIFU(SHIFU) į CLP
$0.01049412
1 SHIFU(SHIFU) į PKR
Rs0.0031013892
1 SHIFU(SHIFU) į KZT
0.0058867536
1 SHIFU(SHIFU) į THB
฿0.0003474744
1 SHIFU(SHIFU) į TWD
NT$0.000330876
1 SHIFU(SHIFU) į AED
د.إ0.0000400764
1 SHIFU(SHIFU) į CHF
Fr0.0000086268
1 SHIFU(SHIFU) į HKD
HK$0.0000849576
1 SHIFU(SHIFU) į AMD
֏0.0041726412
1 SHIFU(SHIFU) į MAD
.د.م0.0000986076
1 SHIFU(SHIFU) į MXN
$0.0002034396
1 SHIFU(SHIFU) į SAR
ريال0.00004095
1 SHIFU(SHIFU) į PLN
0.0000397488
1 SHIFU(SHIFU) į RON
лв0.0000472836
1 SHIFU(SHIFU) į SEK
kr0.000102102
1 SHIFU(SHIFU) į BGN
лв0.0000182364
1 SHIFU(SHIFU) į HUF
Ft0.0036730512
1 SHIFU(SHIFU) į CZK
0.0002280096
1 SHIFU(SHIFU) į KWD
د.ك0.0000033306
1 SHIFU(SHIFU) į ILS
0.0000363636
1 SHIFU(SHIFU) į AOA
Kz0.0099543444
1 SHIFU(SHIFU) į BHD
.د.ب0.00000411684
1 SHIFU(SHIFU) į BMD
$0.00001092
1 SHIFU(SHIFU) į DKK
kr0.0000696696
1 SHIFU(SHIFU) į HNL
L0.0002862132
1 SHIFU(SHIFU) į MUR
0.0004975152
1 SHIFU(SHIFU) į NAD
$0.0001919736
1 SHIFU(SHIFU) į NOK
kr0.0001084356
1 SHIFU(SHIFU) į NZD
$0.0000183456
1 SHIFU(SHIFU) į PAB
B/.0.00001092
1 SHIFU(SHIFU) į PGK
K0.0000463008
1 SHIFU(SHIFU) į QAR
ر.ق0.0000397488
1 SHIFU(SHIFU) į RSD
дин.0.0010940748

SHIFU išteklius

Išsamesnei SHIFU analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SHIFU svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SHIFU

Kiek SHIFU(SHIFU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SHIFU kaina USD valiuta yra 0.00001092USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SHIFU į USD kaina?
Dabartinė SHIFU kaina USD valiuta yra $ 0.00001092. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SHIFU rinkos kapitalizacija?
SHIFU rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SHIFU apyvartoje?
SHIFU apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SHIFU kaina?
SHIFU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1,516.7577502866668USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SHIFU kaina?
SHIFU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000006932320616391USD.
Kokia yra SHIFU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SHIFU yra $ 33.83USD.
Ar SHIFU kaina šiais metais kils?
SHIFU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SHIFU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:55:31(UTC+8)

SHIFU (SHIFU) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

