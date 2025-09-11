MyShell Token (SHELL) realiojo laiko kaina yra $ 0.1383. Per pastarąsias 24 valandas SHELL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1278 iki aukščiausios $ 0.1437 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHELL kaina yra $ 0.725643854765775, o žemiausia – $ 0.1060460064020276.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHELL per pastarąją valandą pasikeitė +1.84%, per 24 valandas – +6.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MyShell Token (SHELL) rinkos informacija
No.652
$ 41.35M
$ 41.35M
$ 2.52M
$ 2.52M
$ 138.30M
$ 138.30M
299.00M
299.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
29.89%
BSC
Dabartinė MyShell Token rinkos kapitalizacija yra $ 41.35M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.52M. SHELL apyvartoje yra 299.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 138.30M
MyShell Token (SHELL) kainos istorija USD
Stebėkite MyShell Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.008599
+6.63%
30 dienų
$ -0.0298
-17.73%
60 dienų
$ -0.0281
-16.89%
90 dienų
$ -0.0002
-0.15%
MyShell Token kainos pokytis šiandien
Šiandien SHELL užfiksuotas $ +0.008599 (+6.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MyShell Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0298 (-17.73%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MyShell Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SHELL rodiklis pasikeitė $ -0.0281 (-16.89% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MyShell Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0002 (-0.15%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MyShell Token (SHELL) pokyčius?
MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership.
MyShell Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MyShell Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SHELLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie MyShell Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MyShell Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
MyShell Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MyShell Token (SHELL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MyShell Token (SHELL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MyShell Token prognozes.
Supratimas apie MyShell Token (SHELL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SHELLišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MyShell Token (SHELL)
Ieškote, kaip nusipirkti MyShell Token? Viskas paprasta ir patogu! MyShell Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.