MyShell Token

MyShell Token kaina(SHELL)

1 SHELL į USD – tiesioginė kaina:

$0.1383
$0.1383$0.1383
+6.63%1D
USD
MyShell Token (SHELL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:03:58(UTC+8)

MyShell Token (SHELL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1278
$ 0.1278$ 0.1278
24 val. žemiausia
$ 0.1437
$ 0.1437$ 0.1437
24 val. aukščiausia

$ 0.1278
$ 0.1278$ 0.1278

$ 0.1437
$ 0.1437$ 0.1437

$ 0.725643854765775
$ 0.725643854765775$ 0.725643854765775

$ 0.1060460064020276
$ 0.1060460064020276$ 0.1060460064020276

+1.84%

+6.63%

+18.81%

+18.81%

MyShell Token (SHELL) realiojo laiko kaina yra $ 0.1383. Per pastarąsias 24 valandas SHELL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1278 iki aukščiausios $ 0.1437 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHELL kaina yra $ 0.725643854765775, o žemiausia – $ 0.1060460064020276.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHELL per pastarąją valandą pasikeitė +1.84%, per 24 valandas – +6.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MyShell Token (SHELL) rinkos informacija

No.652

$ 41.35M
$ 41.35M$ 41.35M

$ 2.52M
$ 2.52M$ 2.52M

$ 138.30M
$ 138.30M$ 138.30M

299.00M
299.00M 299.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

29.89%

BSC

Dabartinė MyShell Token rinkos kapitalizacija yra $ 41.35M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.52M. SHELL apyvartoje yra 299.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 138.30M

MyShell Token (SHELL) kainos istorija USD

Stebėkite MyShell Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.008599+6.63%
30 dienų$ -0.0298-17.73%
60 dienų$ -0.0281-16.89%
90 dienų$ -0.0002-0.15%
MyShell Token kainos pokytis šiandien

Šiandien SHELL užfiksuotas $ +0.008599 (+6.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MyShell Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0298 (-17.73%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MyShell Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SHELL rodiklis pasikeitė $ -0.0281 (-16.89% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MyShell Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0002 (-0.15%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MyShell Token (SHELL) pokyčius?

Peržiūrėkite MyShell Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MyShell Token (SHELL)

MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership.

MyShell Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MyShell Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SHELLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MyShell Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MyShell Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MyShell Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MyShell Token (SHELL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MyShell Token (SHELL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MyShell Token prognozes.

Peržiūrėkite MyShell Token kainos prognozę dabar!

MyShell Token (SHELL) Tokenomika

Supratimas apie MyShell Token (SHELL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SHELLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MyShell Token (SHELL)

Ieškote, kaip nusipirkti MyShell Token? Viskas paprasta ir patogu! MyShell Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SHELL į vietos valiutas

1 MyShell Token(SHELL) į VND
3,639.3645
1 MyShell Token(SHELL) į AUD
A$0.208833
1 MyShell Token(SHELL) į GBP
0.100959
1 MyShell Token(SHELL) į EUR
0.117555
1 MyShell Token(SHELL) į USD
$0.1383
1 MyShell Token(SHELL) į MYR
RM0.583626
1 MyShell Token(SHELL) į TRY
5.709024
1 MyShell Token(SHELL) į JPY
¥20.3301
1 MyShell Token(SHELL) į ARS
ARS$197.00835
1 MyShell Token(SHELL) į RUB
11.68635
1 MyShell Token(SHELL) į INR
12.189762
1 MyShell Token(SHELL) į IDR
Rp2,267.212752
1 MyShell Token(SHELL) į KRW
192.350406
1 MyShell Token(SHELL) į PHP
7.902462
1 MyShell Token(SHELL) į EGP
￡E.6.659145
1 MyShell Token(SHELL) į BRL
R$0.74682
1 MyShell Token(SHELL) į CAD
C$0.190854
1 MyShell Token(SHELL) į BDT
16.84494
1 MyShell Token(SHELL) į NGN
208.596507
1 MyShell Token(SHELL) į COP
$542.351748
1 MyShell Token(SHELL) į ZAR
R.2.418867
1 MyShell Token(SHELL) į UAH
5.709024
1 MyShell Token(SHELL) į VES
Bs21.5748
1 MyShell Token(SHELL) į CLP
$132.9063
1 MyShell Token(SHELL) į PKR
Rs39.278583
1 MyShell Token(SHELL) į KZT
74.554764
1 MyShell Token(SHELL) į THB
฿4.393791
1 MyShell Token(SHELL) į TWD
NT$4.197405
1 MyShell Token(SHELL) į AED
د.إ0.507561
1 MyShell Token(SHELL) į CHF
Fr0.109257
1 MyShell Token(SHELL) į HKD
HK$1.075974
1 MyShell Token(SHELL) į AMD
֏52.845813
1 MyShell Token(SHELL) į MAD
.د.م1.248849
1 MyShell Token(SHELL) į MXN
$2.570997
1 MyShell Token(SHELL) į SAR
ريال0.518625
1 MyShell Token(SHELL) į PLN
0.503412
1 MyShell Token(SHELL) į RON
лв0.600222
1 MyShell Token(SHELL) į SEK
kr1.293105
1 MyShell Token(SHELL) į BGN
лв0.230961
1 MyShell Token(SHELL) į HUF
Ft46.486779
1 MyShell Token(SHELL) į CZK
2.884938
1 MyShell Token(SHELL) į KWD
د.ك0.0421815
1 MyShell Token(SHELL) į ILS
0.459156
1 MyShell Token(SHELL) į AOA
Kz126.532053
1 MyShell Token(SHELL) į BHD
.د.ب0.0521391
1 MyShell Token(SHELL) į BMD
$0.1383
1 MyShell Token(SHELL) į DKK
kr0.882354
1 MyShell Token(SHELL) į HNL
L3.624843
1 MyShell Token(SHELL) į MUR
6.29265
1 MyShell Token(SHELL) į NAD
$2.431314
1 MyShell Token(SHELL) į NOK
kr1.373319
1 MyShell Token(SHELL) į NZD
$0.232344
1 MyShell Token(SHELL) į PAB
B/.0.1383
1 MyShell Token(SHELL) į PGK
K0.586392
1 MyShell Token(SHELL) į QAR
ر.ق0.503412
1 MyShell Token(SHELL) į RSD
дин.13.852128

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MyShell Token

Kiek MyShell Token(SHELL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SHELL kaina USD valiuta yra 0.1383USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SHELL į USD kaina?
Dabartinė SHELL kaina USD valiuta yra $ 0.1383. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MyShell Token rinkos kapitalizacija?
SHELL rinkos kapitalizacija yra $ 41.35MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SHELL apyvartoje?
SHELL apyvartoje yra 299.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SHELL kaina?
SHELL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.725643854765775USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SHELL kaina?
SHELL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.1060460064020276USD.
Kokia yra SHELL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SHELL yra $ 2.52MUSD.
Ar SHELL kaina šiais metais kils?
SHELL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SHELL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:03:58(UTC+8)

MyShell Token (SHELL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

