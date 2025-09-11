Daugiau apie SFUND

Seedify.fund logotipas

Seedify.fund kaina(SFUND)

1 SFUND į USD – tiesioginė kaina:

$0.4275
$0.4275$0.4275
-0.83%1D
USD
Seedify.fund (SFUND) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:41:10(UTC+8)

Seedify.fund (SFUND) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.4195
$ 0.4195$ 0.4195
24 val. žemiausia
$ 0.4369
$ 0.4369$ 0.4369
24 val. aukščiausia

$ 0.4195
$ 0.4195$ 0.4195

$ 0.4369
$ 0.4369$ 0.4369

$ 16.770178533770316
$ 16.770178533770316$ 16.770178533770316

$ 0.28641308
$ 0.28641308$ 0.28641308

+0.09%

-0.83%

+10.66%

+10.66%

Seedify.fund (SFUND) realiojo laiko kaina yra $ 0.4276. Per pastarąsias 24 valandas SFUND svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4195 iki aukščiausios $ 0.4369 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SFUND kaina yra $ 16.770178533770316, o žemiausia – $ 0.28641308.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SFUND per pastarąją valandą pasikeitė +0.09%, per 24 valandas – -0.83%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Seedify.fund (SFUND) rinkos informacija

No.751

$ 31.35M
$ 31.35M$ 31.35M

$ 705.56K
$ 705.56K$ 705.56K

$ 42.76M
$ 42.76M$ 42.76M

73.31M
73.31M 73.31M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

73.30%

BSC

Dabartinė Seedify.fund rinkos kapitalizacija yra $ 31.35M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 705.56K. SFUND apyvartoje yra 73.31M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 42.76M

Seedify.fund (SFUND) kainos istorija USD

Stebėkite Seedify.fund kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.003578-0.83%
30 dienų$ -0.1549-26.60%
60 dienų$ -0.2338-35.35%
90 dienų$ -0.3955-48.06%
Seedify.fund kainos pokytis šiandien

Šiandien SFUND užfiksuotas $ -0.003578 (-0.83%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Seedify.fund 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.1549 (-26.60%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Seedify.fund 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SFUND rodiklis pasikeitė $ -0.2338 (-35.35% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Seedify.fund 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.3955 (-48.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Seedify.fund (SFUND) pokyčius?

Peržiūrėkite Seedify.fund kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Seedify.fund (SFUND)

Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience.

Seedify.fund galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Seedify.fund investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SFUNDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Seedify.fund mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Seedify.fund, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Seedify.fund kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Seedify.fund (SFUND) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Seedify.fund (SFUND) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Seedify.fund prognozes.

Peržiūrėkite Seedify.fund kainos prognozę dabar!

Seedify.fund (SFUND) Tokenomika

Supratimas apie Seedify.fund (SFUND) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SFUNDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Seedify.fund (SFUND)

Ieškote, kaip nusipirkti Seedify.fund? Viskas paprasta ir patogu! Seedify.fund lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SFUND į vietos valiutas

1 Seedify.fund(SFUND) į VND
11,252.294
1 Seedify.fund(SFUND) į AUD
A$0.645676
1 Seedify.fund(SFUND) į GBP
0.312148
1 Seedify.fund(SFUND) į EUR
0.36346
1 Seedify.fund(SFUND) į USD
$0.4276
1 Seedify.fund(SFUND) į MYR
RM1.804472
1 Seedify.fund(SFUND) į TRY
17.651328
1 Seedify.fund(SFUND) į JPY
¥62.8572
1 Seedify.fund(SFUND) į ARS
ARS$609.1162
1 Seedify.fund(SFUND) į RUB
36.127924
1 Seedify.fund(SFUND) į INR
37.748528
1 Seedify.fund(SFUND) į IDR
Rp7,009.834944
1 Seedify.fund(SFUND) į KRW
595.5399
1 Seedify.fund(SFUND) į PHP
24.484376
1 Seedify.fund(SFUND) į EGP
￡E.20.593216
1 Seedify.fund(SFUND) į BRL
R$2.30904
1 Seedify.fund(SFUND) į CAD
C$0.590088
1 Seedify.fund(SFUND) į BDT
52.08168
1 Seedify.fund(SFUND) į NGN
644.944804
1 Seedify.fund(SFUND) į COP
$1,676.859056
1 Seedify.fund(SFUND) į ZAR
R.7.487276
1 Seedify.fund(SFUND) į UAH
17.651328
1 Seedify.fund(SFUND) į VES
Bs66.7056
1 Seedify.fund(SFUND) į CLP
$410.9236
1 Seedify.fund(SFUND) į PKR
Rs121.442676
1 Seedify.fund(SFUND) į KZT
230.510608
1 Seedify.fund(SFUND) į THB
฿13.59768
1 Seedify.fund(SFUND) į TWD
NT$12.981936
1 Seedify.fund(SFUND) į AED
د.إ1.569292
1 Seedify.fund(SFUND) į CHF
Fr0.337804
1 Seedify.fund(SFUND) į HKD
HK$3.326728
1 Seedify.fund(SFUND) į AMD
֏163.390236
1 Seedify.fund(SFUND) į MAD
.د.م3.861228
1 Seedify.fund(SFUND) į MXN
$7.957636
1 Seedify.fund(SFUND) į SAR
ريال1.6035
1 Seedify.fund(SFUND) į PLN
1.556464
1 Seedify.fund(SFUND) į RON
лв1.851508
1 Seedify.fund(SFUND) į SEK
kr4.002336
1 Seedify.fund(SFUND) į BGN
лв0.714092
1 Seedify.fund(SFUND) į HUF
Ft143.827536
1 Seedify.fund(SFUND) į CZK
8.924012
1 Seedify.fund(SFUND) į KWD
د.ك0.130418
1 Seedify.fund(SFUND) į ILS
1.419632
1 Seedify.fund(SFUND) į AOA
Kz389.787332
1 Seedify.fund(SFUND) į BHD
.د.ب0.1612052
1 Seedify.fund(SFUND) į BMD
$0.4276
1 Seedify.fund(SFUND) į DKK
kr2.728088
1 Seedify.fund(SFUND) į HNL
L11.207396
1 Seedify.fund(SFUND) į MUR
19.481456
1 Seedify.fund(SFUND) į NAD
$7.517208
1 Seedify.fund(SFUND) į NOK
kr4.250344
1 Seedify.fund(SFUND) į NZD
$0.718368
1 Seedify.fund(SFUND) į PAB
B/.0.4276
1 Seedify.fund(SFUND) į PGK
K1.813024
1 Seedify.fund(SFUND) į QAR
ر.ق1.556464
1 Seedify.fund(SFUND) į RSD
дин.42.841244

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Seedify.fund

Kiek Seedify.fund(SFUND) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SFUND kaina USD valiuta yra 0.4276USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SFUND į USD kaina?
Dabartinė SFUND kaina USD valiuta yra $ 0.4276. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Seedify.fund rinkos kapitalizacija?
SFUND rinkos kapitalizacija yra $ 31.35MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SFUND apyvartoje?
SFUND apyvartoje yra 73.31MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SFUND kaina?
SFUND pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 16.770178533770316USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SFUND kaina?
SFUND pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.28641308USD.
Kokia yra SFUND prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SFUND yra $ 705.56KUSD.
Ar SFUND kaina šiais metais kils?
SFUND šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SFUND kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:41:10(UTC+8)

Seedify.fund (SFUND) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

