Seedify.fund (SFUND) realiojo laiko kaina yra $ 0.4276. Per pastarąsias 24 valandas SFUND svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4195 iki aukščiausios $ 0.4369 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SFUND kaina yra $ 16.770178533770316, o žemiausia – $ 0.28641308.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SFUND per pastarąją valandą pasikeitė +0.09%, per 24 valandas – -0.83%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Seedify.fund (SFUND) rinkos informacija
Dabartinė Seedify.fund rinkos kapitalizacija yra $ 31.35M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 705.56K. SFUND apyvartoje yra 73.31M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 42.76M
Seedify.fund (SFUND) kainos istorija USD
Stebėkite Seedify.fund kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.003578
-0.83%
30 dienų
$ -0.1549
-26.60%
60 dienų
$ -0.2338
-35.35%
90 dienų
$ -0.3955
-48.06%
Seedify.fund kainos pokytis šiandien
Šiandien SFUND užfiksuotas $ -0.003578 (-0.83%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Seedify.fund 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.1549 (-26.60%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Seedify.fund 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SFUND rodiklis pasikeitė $ -0.2338 (-35.35% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Seedify.fund 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.3955 (-48.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Seedify.fund (SFUND) pokyčius?
Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience.
Seedify.fund kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Seedify.fund (SFUND) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Seedify.fund (SFUND) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Seedify.fund prognozes.
Supratimas apie Seedify.fund (SFUND) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SFUNDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.