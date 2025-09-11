Daugiau apie SFI

Singularity Finance kaina(SFI)

$0.0335
-0.59%1D
USD
Singularity Finance (SFI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:41:04(UTC+8)

Singularity Finance (SFI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.60%

-0.59%

-1.77%

-1.77%

Singularity Finance (SFI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0334. Per pastarąsias 24 valandas SFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0324 iki aukščiausios $ 0.034 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SFI kaina yra $ 0.16932658901094183, o žemiausia – $ 0.03232320072154171.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SFI per pastarąją valandą pasikeitė +0.60%, per 24 valandas – -0.59%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Singularity Finance (SFI) rinkos informacija

No.1432

31.10%

ETH

Dabartinė Singularity Finance rinkos kapitalizacija yra $ 5.19M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 100.16K. SFI apyvartoje yra 155.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.70M

Singularity Finance (SFI) kainos istorija USD

Stebėkite Singularity Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000199-0.59%
30 dienų$ -0.0058-14.80%
60 dienų$ -0.0012-3.47%
90 dienų$ -0.0176-34.51%
Singularity Finance kainos pokytis šiandien

Šiandien SFI užfiksuotas $ -0.000199 (-0.59%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Singularity Finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0058 (-14.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Singularity Finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SFI rodiklis pasikeitė $ -0.0012 (-3.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Singularity Finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0176 (-34.51%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Kas yra Singularity Finance (SFI)

Singularity Finance is pioneering the AI-Finance (AiFi) platform, an EVM Layer 2 designed to tokenize and integrate the AI economy. Aligned with SingularityNET’s vision, it combines AI, RWAs, and blockchain to enhance on-chain application performance and efficiency.

Singularity Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Singularity Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti SFIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Singularity Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Singularity Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Singularity Finance kainos prognozė (USD)

Singularity Finance (SFI) Tokenomika

Supratimas apie Singularity Finance (SFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

SFI į vietos valiutas

1 Singularity Finance(SFI) į VND
878.921
1 Singularity Finance(SFI) į AUD
A$0.050434
1 Singularity Finance(SFI) į GBP
0.024382
1 Singularity Finance(SFI) į EUR
0.02839
1 Singularity Finance(SFI) į USD
$0.0334
1 Singularity Finance(SFI) į MYR
RM0.140948
1 Singularity Finance(SFI) į TRY
1.378752
1 Singularity Finance(SFI) į JPY
¥4.9098
1 Singularity Finance(SFI) į ARS
ARS$47.5783
1 Singularity Finance(SFI) į RUB
2.821966
1 Singularity Finance(SFI) į INR
2.948552
1 Singularity Finance(SFI) į IDR
Rp547.540896
1 Singularity Finance(SFI) į KRW
46.51785
1 Singularity Finance(SFI) į PHP
1.912484
1 Singularity Finance(SFI) į EGP
￡E.1.608544
1 Singularity Finance(SFI) į BRL
R$0.18036
1 Singularity Finance(SFI) į CAD
C$0.046092
1 Singularity Finance(SFI) į BDT
4.06812
1 Singularity Finance(SFI) į NGN
50.376886
1 Singularity Finance(SFI) į COP
$130.980104
1 Singularity Finance(SFI) į ZAR
R.0.584834
1 Singularity Finance(SFI) į UAH
1.378752
1 Singularity Finance(SFI) į VES
Bs5.2104
1 Singularity Finance(SFI) į CLP
$32.0974
1 Singularity Finance(SFI) į PKR
Rs9.485934
1 Singularity Finance(SFI) į KZT
18.005272
1 Singularity Finance(SFI) į THB
฿1.06212
1 Singularity Finance(SFI) į TWD
NT$1.014024
1 Singularity Finance(SFI) į AED
د.إ0.122578
1 Singularity Finance(SFI) į CHF
Fr0.026386
1 Singularity Finance(SFI) į HKD
HK$0.259852
1 Singularity Finance(SFI) į AMD
֏12.762474
1 Singularity Finance(SFI) į MAD
.د.م0.301602
1 Singularity Finance(SFI) į MXN
$0.621574
1 Singularity Finance(SFI) į SAR
ريال0.12525
1 Singularity Finance(SFI) į PLN
0.121576
1 Singularity Finance(SFI) į RON
лв0.144622
1 Singularity Finance(SFI) į SEK
kr0.312624
1 Singularity Finance(SFI) į BGN
лв0.055778
1 Singularity Finance(SFI) į HUF
Ft11.234424
1 Singularity Finance(SFI) į CZK
0.697058
1 Singularity Finance(SFI) į KWD
د.ك0.010187
1 Singularity Finance(SFI) į ILS
0.110888
1 Singularity Finance(SFI) į AOA
Kz30.446438
1 Singularity Finance(SFI) į BHD
.د.ب0.0125918
1 Singularity Finance(SFI) į BMD
$0.0334
1 Singularity Finance(SFI) į DKK
kr0.213092
1 Singularity Finance(SFI) į HNL
L0.875414
1 Singularity Finance(SFI) į MUR
1.521704
1 Singularity Finance(SFI) į NAD
$0.587172
1 Singularity Finance(SFI) į NOK
kr0.331996
1 Singularity Finance(SFI) į NZD
$0.056112
1 Singularity Finance(SFI) į PAB
B/.0.0334
1 Singularity Finance(SFI) į PGK
K0.141616
1 Singularity Finance(SFI) į QAR
ر.ق0.121576
1 Singularity Finance(SFI) į RSD
дин.3.346346

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Singularity Finance

Kiek Singularity Finance(SFI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SFI kaina USD valiuta yra 0.0334USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SFI į USD kaina?
Dabartinė SFI kaina USD valiuta yra $ 0.0334. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Singularity Finance rinkos kapitalizacija?
SFI rinkos kapitalizacija yra $ 5.19MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SFI apyvartoje?
SFI apyvartoje yra 155.50MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SFI kaina?
SFI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.16932658901094183USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SFI kaina?
SFI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03232320072154171USD.
Kokia yra SFI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SFI yra $ 100.16KUSD.
Ar SFI kaina šiais metais kils?
SFI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SFI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:41:04(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

