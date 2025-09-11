Singularity Finance (SFI) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0324
24 val. žemiausia
$ 0.034
24 val. aukščiausia
$ 0.0324
$ 0.034
$ 0.16932658901094183
$ 0.03232320072154171
+0.60%
-0.59%
-1.77%
-1.77%
Singularity Finance (SFI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0334. Per pastarąsias 24 valandas SFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0324 iki aukščiausios $ 0.034 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SFI kaina yra $ 0.16932658901094183, o žemiausia – $ 0.03232320072154171.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SFI per pastarąją valandą pasikeitė +0.60%, per 24 valandas – -0.59%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Singularity Finance (SFI) rinkos informacija
No.1432
$ 5.19M
$ 100.16K
$ 16.70M
155.50M
500,000,000
500,000,000
31.10%
ETH
Dabartinė Singularity Finance rinkos kapitalizacija yra $ 5.19M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 100.16K. SFI apyvartoje yra 155.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.70M
Singularity Finance (SFI) kainos istorija USD
Stebėkite Singularity Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000199
-0.59%
30 dienų
$ -0.0058
-14.80%
60 dienų
$ -0.0012
-3.47%
90 dienų
$ -0.0176
-34.51%
Singularity Finance kainos pokytis šiandien
Šiandien SFI užfiksuotas $ -0.000199 (-0.59%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Singularity Finance 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0058 (-14.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Singularity Finance 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SFI rodiklis pasikeitė $ -0.0012 (-3.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Singularity Finance 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0176 (-34.51%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Singularity Finance (SFI) pokyčius?
Singularity Finance is pioneering the AI-Finance (AiFi) platform, an EVM Layer 2 designed to tokenize and integrate the AI economy. Aligned with SingularityNET’s vision, it combines AI, RWAs, and blockchain to enhance on-chain application performance and efficiency.
Singularity Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Singularity Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SFIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Singularity Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Singularity Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Singularity Finance kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Singularity Finance (SFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Singularity Finance (SFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Singularity Finance prognozes.
Supratimas apie Singularity Finance (SFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Singularity Finance (SFI)
Ieškote, kaip nusipirkti Singularity Finance? Viskas paprasta ir patogu! Singularity Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.