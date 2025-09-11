SENSORIUM (SENSO) realiojo laiko kaina yra $ 0.003376. Per pastarąsias 24 valandas SENSO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003349 iki aukščiausios $ 0.003408 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SENSO kaina yra $ 3.2726786257526626, o žemiausia – $ 0.003325540746347669.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SENSO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.54%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SENSORIUM (SENSO) rinkos informacija
No.2757
$ 237.23K
$ 51.27K
$ 2.41M
70.27M
715,280,000
715,280,000
9.82%
ETH
Dabartinė SENSORIUM rinkos kapitalizacija yra $ 237.23K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 51.27K. SENSO apyvartoje yra 70.27M vienetų, o bendras kiekis siekia 715280000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.41M
SENSORIUM (SENSO) kainos istorija USD
Stebėkite SENSORIUM kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00001867
-0.54%
30 dienų
$ -0.001195
-26.15%
60 dienų
$ -0.001681
-33.25%
90 dienų
$ -0.002735
-44.76%
SENSORIUM kainos pokytis šiandien
Šiandien SENSO užfiksuotas $ -0.00001867 (-0.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SENSORIUM 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001195 (-26.15%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SENSORIUM 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SENSO rodiklis pasikeitė $ -0.001681 (-33.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SENSORIUM 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002735 (-44.76%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SENSORIUM (SENSO) pokyčius?
Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022.
SENSORIUM kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SENSORIUM (SENSO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SENSORIUM (SENSO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SENSORIUM prognozes.
Supratimas apie SENSORIUM (SENSO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SENSOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SENSORIUM (SENSO)
