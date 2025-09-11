Daugiau apie SENSO

SENSORIUM logotipas

SENSORIUM kaina(SENSO)

1 SENSO į USD – tiesioginė kaina:

SENSORIUM (SENSO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:40:57(UTC+8)

SENSORIUM (SENSO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

0.00%

-0.54%

-2.32%

-2.32%

SENSORIUM (SENSO) realiojo laiko kaina yra $ 0.003376. Per pastarąsias 24 valandas SENSO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003349 iki aukščiausios $ 0.003408 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SENSO kaina yra $ 3.2726786257526626, o žemiausia – $ 0.003325540746347669.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SENSO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.54%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SENSORIUM (SENSO) rinkos informacija

No.2757

9.82%

ETH

Dabartinė SENSORIUM rinkos kapitalizacija yra $ 237.23K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 51.27K. SENSO apyvartoje yra 70.27M vienetų, o bendras kiekis siekia 715280000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.41M

SENSORIUM (SENSO) kainos istorija USD

Stebėkite SENSORIUM kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00001867-0.54%
30 dienų$ -0.001195-26.15%
60 dienų$ -0.001681-33.25%
90 dienų$ -0.002735-44.76%
SENSORIUM kainos pokytis šiandien

Šiandien SENSO užfiksuotas $ -0.00001867 (-0.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SENSORIUM 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001195 (-26.15%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SENSORIUM 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SENSO rodiklis pasikeitė $ -0.001681 (-33.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SENSORIUM 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002735 (-44.76%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SENSORIUM (SENSO) pokyčius?

Peržiūrėkite SENSORIUM kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SENSORIUM (SENSO)

Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022.

SENSORIUM galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SENSORIUM investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SENSOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SENSORIUM mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SENSORIUM, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SENSORIUM kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SENSORIUM (SENSO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SENSORIUM (SENSO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SENSORIUM prognozes.

Peržiūrėkite SENSORIUM kainos prognozę dabar!

SENSORIUM (SENSO) Tokenomika

Supratimas apie SENSORIUM (SENSO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SENSOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SENSORIUM (SENSO)

Ieškote, kaip nusipirkti SENSORIUM? Viskas paprasta ir patogu! SENSORIUM lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SENSO į vietos valiutas

SENSORIUM išteklius

Išsamesnei SENSORIUM analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SENSORIUM svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SENSORIUM

Kiek SENSORIUM(SENSO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SENSO kaina USD valiuta yra 0.003376USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SENSO į USD kaina?
Dabartinė SENSO kaina USD valiuta yra $ 0.003376. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SENSORIUM rinkos kapitalizacija?
SENSO rinkos kapitalizacija yra $ 237.23KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SENSO apyvartoje?
SENSO apyvartoje yra 70.27MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SENSO kaina?
SENSO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.2726786257526626USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SENSO kaina?
SENSO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.003325540746347669USD.
Kokia yra SENSO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SENSO yra $ 51.27KUSD.
Ar SENSO kaina šiais metais kils?
SENSO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SENSO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:40:57(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

