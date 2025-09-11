SEED (SEED) realiojo laiko kaina yra $ 0.001033. Per pastarąsias 24 valandas SEED svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001025 iki aukščiausios $ 0.001035 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SEED kaina yra $ 0.02706459218732856, o žemiausia – $ 0.001016197397918294.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SEED per pastarąją valandą pasikeitė +0.29%, per 24 valandas – +0.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SEED (SEED) rinkos informacija
Dabartinė SEED rinkos kapitalizacija yra $ 367.56K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 94.55K. SEED apyvartoje yra 355.82M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.03M
SEED (SEED) kainos istorija USD
Stebėkite SEED kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000299
+0.29%
30 dienų
$ 0
0.00%
60 dienų
$ -0.000526
-33.74%
90 dienų
$ -0.001233
-54.42%
SEED kainos pokytis šiandien
Šiandien SEED užfiksuotas $ +0.00000299 (+0.29%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SEED 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ 0 (0.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SEED 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SEED rodiklis pasikeitė $ -0.000526 (-33.74% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SEED 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001233 (-54.42%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SEED (SEED) pokyčius?
From a Telegram Miniapp with over 60M users, SEED is evolving into the top RPG in Web3 gaming, inspired by the success of games like Pokémon Go and Axie Infinity. Leveraging the power of VR, AI, and seamless messenger-based onboarding, SEED not only ensures mass accessibility but also creates an engaging and interconnected gaming universe.With the Sui Foundation’s backing, SEED is transforming from a Telegram Miniapp into the first 100M-user Web3 gaming ecosystem on the Sui blockchain.
SEED galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SEED investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SEED, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
SEED kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SEED (SEED) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SEED (SEED) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SEED prognozes.
Supratimas apie SEED (SEED) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SEEDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SEED (SEED)
Ieškote, kaip nusipirkti SEED? Viskas paprasta ir patogu! SEED lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
