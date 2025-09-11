SmarDex (SDEX) realiojo laiko kaina yra $ 0.004228. Per pastarąsias 24 valandas SDEX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004 iki aukščiausios $ 0.00428 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SDEX kaina yra $ 0.026128646698240266, o žemiausia – $ 0.002610586990749239.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SDEX per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – -0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SmarDex (SDEX) rinkos informacija
Dabartinė SmarDex rinkos kapitalizacija yra $ 39.17M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 258.55K. SDEX apyvartoje yra 9.26B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 42.28M
SmarDex (SDEX) kainos istorija USD
Stebėkite SmarDex kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000466
-0.11%
30 dienų
$ -0.000448
-9.59%
60 dienų
$ -0.000356
-7.77%
90 dienų
$ -0.000937
-18.15%
SmarDex kainos pokytis šiandien
Šiandien SDEX užfiksuotas $ -0.00000466 (-0.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SmarDex 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000448 (-9.59%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SmarDex 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SDEX rodiklis pasikeitė $ -0.000356 (-7.77% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SmarDex 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000937 (-18.15%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SmarDex (SDEX) pokyčius?
SMARDEX is revolutionizing the DeFi space by tackling the persistent issue of impermanent loss. Our groundbreaking technology allows liquidity providers to earn smart returns, while giving users access to the best opportunities in the market.
SmarDex galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SmarDex investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SDEXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie SmarDex mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SmarDex, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
SmarDex kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SmarDex (SDEX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SmarDex (SDEX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SmarDex prognozes.
Supratimas apie SmarDex (SDEX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SDEXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SmarDex (SDEX)
Ieškote, kaip nusipirkti SmarDex? Viskas paprasta ir patogu! SmarDex lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.