SmarDex logotipas

SmarDex kaina(SDEX)

1 SDEX į USD – tiesioginė kaina:

-0.11%1D
USD
SmarDex (SDEX) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 12:02:44(UTC+8)

SmarDex (SDEX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
$ 0.00428
$ 0.00428$ 0.00428
24 val. aukščiausia

+0.02%

-0.11%

-1.82%

-1.82%

SmarDex (SDEX) realiojo laiko kaina yra $ 0.004228. Per pastarąsias 24 valandas SDEX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004 iki aukščiausios $ 0.00428 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SDEX kaina yra $ 0.026128646698240266, o žemiausia – $ 0.002610586990749239.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SDEX per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – -0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SmarDex (SDEX) rinkos informacija

No.663

92.64%

ETH

Dabartinė SmarDex rinkos kapitalizacija yra $ 39.17M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 258.55K. SDEX apyvartoje yra 9.26B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 42.28M

SmarDex (SDEX) kainos istorija USD

Stebėkite SmarDex kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00000466-0.11%
30 dienų$ -0.000448-9.59%
60 dienų$ -0.000356-7.77%
90 dienų$ -0.000937-18.15%
SmarDex kainos pokytis šiandien

Šiandien SDEX užfiksuotas $ -0.00000466 (-0.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SmarDex 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000448 (-9.59%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SmarDex 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SDEX rodiklis pasikeitė $ -0.000356 (-7.77% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SmarDex 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000937 (-18.15%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SmarDex (SDEX) pokyčius?

Peržiūrėkite SmarDex kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SmarDex (SDEX)

SMARDEX is revolutionizing the DeFi space by tackling the persistent issue of impermanent loss. Our groundbreaking technology allows liquidity providers to earn smart returns, while giving users access to the best opportunities in the market.

SmarDex galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SmarDex investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SDEXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SmarDex mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SmarDex, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SmarDex kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SmarDex (SDEX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SmarDex (SDEX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SmarDex prognozes.

Peržiūrėkite SmarDex kainos prognozę dabar!

SmarDex (SDEX) Tokenomika

Supratimas apie SmarDex (SDEX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SDEXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SmarDex (SDEX)

Ieškote, kaip nusipirkti SmarDex? Viskas paprasta ir patogu! SmarDex lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SDEX į vietos valiutas

1 SmarDex(SDEX) į VND
111.25982
1 SmarDex(SDEX) į AUD
A$0.00638428
1 SmarDex(SDEX) į GBP
0.00308644
1 SmarDex(SDEX) į EUR
0.0035938
1 SmarDex(SDEX) į USD
$0.004228
1 SmarDex(SDEX) į MYR
RM0.01784216
1 SmarDex(SDEX) į TRY
0.17453184
1 SmarDex(SDEX) į JPY
¥0.621516
1 SmarDex(SDEX) į ARS
ARS$6.022786
1 SmarDex(SDEX) į RUB
0.357266
1 SmarDex(SDEX) į INR
0.37265592
1 SmarDex(SDEX) į IDR
Rp69.31146432
1 SmarDex(SDEX) į KRW
5.88038696
1 SmarDex(SDEX) į PHP
0.24158792
1 SmarDex(SDEX) į EGP
￡E.0.2035782
1 SmarDex(SDEX) į BRL
R$0.0228312
1 SmarDex(SDEX) į CAD
C$0.00583464
1 SmarDex(SDEX) į BDT
0.5149704
1 SmarDex(SDEX) į NGN
6.37705012
1 SmarDex(SDEX) į COP
$16.58035568
1 SmarDex(SDEX) į ZAR
R.0.07394772
1 SmarDex(SDEX) į UAH
0.17453184
1 SmarDex(SDEX) į VES
Bs0.659568
1 SmarDex(SDEX) į CLP
$4.063108
1 SmarDex(SDEX) į PKR
Rs1.20079428
1 SmarDex(SDEX) į KZT
2.27923024
1 SmarDex(SDEX) į THB
฿0.13432356
1 SmarDex(SDEX) į TWD
NT$0.1283198
1 SmarDex(SDEX) į AED
د.إ0.01551676
1 SmarDex(SDEX) į CHF
Fr0.00334012
1 SmarDex(SDEX) į HKD
HK$0.03289384
1 SmarDex(SDEX) į AMD
֏1.61556108
1 SmarDex(SDEX) į MAD
.د.م0.03817884
1 SmarDex(SDEX) į MXN
$0.07859852
1 SmarDex(SDEX) į SAR
ريال0.015855
1 SmarDex(SDEX) į PLN
0.01538992
1 SmarDex(SDEX) į RON
лв0.01834952
1 SmarDex(SDEX) į SEK
kr0.0395318
1 SmarDex(SDEX) į BGN
лв0.00706076
1 SmarDex(SDEX) į HUF
Ft1.42115764
1 SmarDex(SDEX) į CZK
0.08819608
1 SmarDex(SDEX) į KWD
د.ك0.00128954
1 SmarDex(SDEX) į ILS
0.01403696
1 SmarDex(SDEX) į AOA
Kz3.86823948
1 SmarDex(SDEX) į BHD
.د.ب0.001593956
1 SmarDex(SDEX) į BMD
$0.004228
1 SmarDex(SDEX) į DKK
kr0.02697464
1 SmarDex(SDEX) į HNL
L0.11081588
1 SmarDex(SDEX) į MUR
0.192374
1 SmarDex(SDEX) į NAD
$0.07432824
1 SmarDex(SDEX) į NOK
kr0.04198404
1 SmarDex(SDEX) į NZD
$0.00710304
1 SmarDex(SDEX) į PAB
B/.0.004228
1 SmarDex(SDEX) į PGK
K0.01792672
1 SmarDex(SDEX) į QAR
ر.ق0.01538992
1 SmarDex(SDEX) į RSD
дин.0.42347648

SmarDex išteklius

Išsamesnei SmarDex analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SmarDex svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SmarDex

Kiek SmarDex(SDEX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SDEX kaina USD valiuta yra 0.004228USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SDEX į USD kaina?
Dabartinė SDEX kaina USD valiuta yra $ 0.004228. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SmarDex rinkos kapitalizacija?
SDEX rinkos kapitalizacija yra $ 39.17MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SDEX apyvartoje?
SDEX apyvartoje yra 9.26BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SDEX kaina?
SDEX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.026128646698240266USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SDEX kaina?
SDEX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002610586990749239USD.
Kokia yra SDEX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SDEX yra $ 258.55KUSD.
Ar SDEX kaina šiais metais kils?
SDEX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SDEX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 12:02:44(UTC+8)

SmarDex (SDEX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

