Stader (SD) realiojo laiko kaina yra $ 0.6751. Per pastarąsias 24 valandas SD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.6633 iki aukščiausios $ 0.7139 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SD kaina yra $ 9.392008992707279, o žemiausia – $ 0.2375986202937185.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SD per pastarąją valandą pasikeitė +0.17%, per 24 valandas – -3.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Stader (SD) rinkos informacija
Dabartinė Stader rinkos kapitalizacija yra $ 35.97M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 83.53K. SD apyvartoje yra 53.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 120000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 81.01M
Stader (SD) kainos istorija USD
Stebėkite Stader kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.02167
-3.11%
30 dienų
$ -0.1705
-20.17%
60 dienų
$ +0.2212
+48.73%
90 dienų
$ +0.2163
+47.14%
Stader kainos pokytis šiandien
Šiandien SD užfiksuotas $ -0.02167 (-3.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Stader 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.1705 (-20.17%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Stader 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SD rodiklis pasikeitė $ +0.2212 (+48.73% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Stader 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.2163 (+47.14%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Stader is a prominent non-custodial multi-chain liquid staking platform that simplifies the discovery & utilization of liquid staking solutions across various Proof-of-Stake blockchains.
Supratimas apie Stader (SD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.