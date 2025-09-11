Daugiau apie SD

Stader kaina(SD)

$0.6751
-3.11%1D
Stader (SD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:27:56(UTC+8)

Stader (SD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.6633
24 val. žemiausia
$ 0.7139
24 val. aukščiausia

$ 0.6633
$ 0.7139
$ 9.392008992707279
$ 0.2375986202937185
+0.17%

-3.11%

+1.12%

+1.12%

Stader (SD) realiojo laiko kaina yra $ 0.6751. Per pastarąsias 24 valandas SD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.6633 iki aukščiausios $ 0.7139 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SD kaina yra $ 9.392008992707279, o žemiausia – $ 0.2375986202937185.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SD per pastarąją valandą pasikeitė +0.17%, per 24 valandas – -3.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Stader (SD) rinkos informacija

No.695

$ 35.97M
$ 83.53K
$ 81.01M
53.28M
120,000,000
120,000,000
44.40%

ETH

Dabartinė Stader rinkos kapitalizacija yra $ 35.97M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 83.53K. SD apyvartoje yra 53.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 120000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 81.01M

Stader (SD) kainos istorija USD

Stebėkite Stader kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.02167-3.11%
30 dienų$ -0.1705-20.17%
60 dienų$ +0.2212+48.73%
90 dienų$ +0.2163+47.14%
Stader kainos pokytis šiandien

Šiandien SD užfiksuotas $ -0.02167 (-3.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Stader 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.1705 (-20.17%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Stader 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SD rodiklis pasikeitė $ +0.2212 (+48.73% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Stader 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.2163 (+47.14%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Stader (SD) pokyčius?

Peržiūrėkite Stader kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Stader (SD)

Stader is a prominent non-custodial multi-chain liquid staking platform that simplifies the discovery & utilization of liquid staking solutions across various Proof-of-Stake blockchains.

Stader galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Stader investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Stader mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Stader, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Stader kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Stader (SD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Stader (SD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Stader prognozes.

Peržiūrėkite Stader kainos prognozę dabar!

Stader (SD) Tokenomika

Supratimas apie Stader (SD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Stader (SD)

Ieškote, kaip nusipirkti Stader? Viskas paprasta ir patogu! Stader lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SD į vietos valiutas

Stader išteklius

Išsamesnei Stader analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Stader

Kiek Stader(SD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SD kaina USD valiuta yra 0.6751USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SD į USD kaina?
Dabartinė SD kaina USD valiuta yra $ 0.6751. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Stader rinkos kapitalizacija?
SD rinkos kapitalizacija yra $ 35.97MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SD apyvartoje?
SD apyvartoje yra 53.28MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SD kaina?
SD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 9.392008992707279USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SD kaina?
SD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.2375986202937185USD.
Kokia yra SD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SD yra $ 83.53KUSD.
Ar SD kaina šiais metais kils?
SD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:27:56(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

