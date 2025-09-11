Siacoin (SC) realiojo laiko kaina yra $ 0.003045. Per pastarąsias 24 valandas SC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003013 iki aukščiausios $ 0.003059 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SC kaina yra $ 0.11170800030231476, o žemiausia – $ 0.000011310199624859.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SC per pastarąją valandą pasikeitė -0.10%, per 24 valandas – -0.06%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Siacoin (SC) rinkos informacija
No.263
$ 170.60M
$ 143.45K
$ 187.14M
56.03B
--
61,458,435,676.30304
SC
Dabartinė Siacoin rinkos kapitalizacija yra $ 170.60M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 143.45K. SC apyvartoje yra 56.03B vienetų, o bendras kiekis siekia 61458435676.30304. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 187.14M
Siacoin (SC) kainos istorija USD
Stebėkite Siacoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000183
-0.06%
30 dienų
$ -0.000043
-1.40%
60 dienų
$ -0.000284
-8.54%
90 dienų
$ -0.000015
-0.50%
Siacoin kainos pokytis šiandien
Šiandien SC užfiksuotas $ -0.00000183 (-0.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Siacoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000043 (-1.40%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Siacoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SC rodiklis pasikeitė $ -0.000284 (-8.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Siacoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000015 (-0.50%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Siacoin (SC) pokyčius?
Sia is the leading decentralized cloud storage platform. Sia leverages blockchain technology to create a data storage marketplace that is more robust and more affordable than traditional cloud storage providers. Founded in 2014, Sia currently represents one of the most advanced projects in the decentralized cloud storage market. It will be committed to solving the current and future large cloud storage needs, with a focus on security and privacy.
Siacoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Siacoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Siacoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Siacoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Siacoin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Siacoin (SC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Siacoin (SC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Siacoin prognozes.
Supratimas apie Siacoin (SC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Siacoin (SC)
Ieškote, kaip nusipirkti Siacoin? Viskas paprasta ir patogu! Siacoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.