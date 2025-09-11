Daugiau apie SAVM

SAVM Kainos informacija

SAVM Baltoji knyga

SAVM Oficiali svetainė

SAVM Tokenomika

SAVM Kainų prognozė

SAVM Istorija

SAVM pirkimo vadovas

SAVMvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

SAVM Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

SatoshiVM logotipas

SatoshiVM kaina(SAVM)

1 SAVM į USD – tiesioginė kaina:

$0.1491
$0.1491$0.1491
-2.42%1D
USD
SatoshiVM (SAVM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:39:53(UTC+8)

SatoshiVM (SAVM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1402
$ 0.1402$ 0.1402
24 val. žemiausia
$ 0.1529
$ 0.1529$ 0.1529
24 val. aukščiausia

$ 0.1402
$ 0.1402$ 0.1402

$ 0.1529
$ 0.1529$ 0.1529

$ 14.882826279921874
$ 14.882826279921874$ 14.882826279921874

$ 0.11278385710414529
$ 0.11278385710414529$ 0.11278385710414529

-0.21%

-2.42%

-2.62%

-2.62%

SatoshiVM (SAVM) realiojo laiko kaina yra $ 0.1491. Per pastarąsias 24 valandas SAVM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1402 iki aukščiausios $ 0.1529 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SAVM kaina yra $ 14.882826279921874, o žemiausia – $ 0.11278385710414529.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SAVM per pastarąją valandą pasikeitė -0.21%, per 24 valandas – -2.42%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SatoshiVM (SAVM) rinkos informacija

No.4320

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 58.70K
$ 58.70K$ 58.70K

$ 3.13M
$ 3.13M$ 3.13M

0.00
0.00 0.00

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

0.00%

ETH

Dabartinė SatoshiVM rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 58.70K. SAVM apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.13M

SatoshiVM (SAVM) kainos istorija USD

Stebėkite SatoshiVM kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.003698-2.42%
30 dienų$ -0.0311-17.26%
60 dienų$ -0.0309-17.17%
90 dienų$ -0.0181-10.83%
SatoshiVM kainos pokytis šiandien

Šiandien SAVM užfiksuotas $ -0.003698 (-2.42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SatoshiVM 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0311 (-17.26%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SatoshiVM 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SAVM rodiklis pasikeitė $ -0.0309 (-17.17% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SatoshiVM 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0181 (-10.83%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SatoshiVM (SAVM) pokyčius?

Peržiūrėkite SatoshiVM kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SatoshiVM (SAVM)

SatoshiVM is a decentralized Bitcoin ZK Rollup Layer 2 solution compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM) ecosystem, using native BTC as gas. SatoshiVM bridges the EVM ecosystem with Bitcoin, enabling the Bitcoin ecosystem to issue assets and develop applications.

SatoshiVM galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SatoshiVM investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SAVMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SatoshiVM mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SatoshiVM, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SatoshiVM kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SatoshiVM (SAVM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SatoshiVM (SAVM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SatoshiVM prognozes.

Peržiūrėkite SatoshiVM kainos prognozę dabar!

SatoshiVM (SAVM) Tokenomika

Supratimas apie SatoshiVM (SAVM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SAVMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SatoshiVM (SAVM)

Ieškote, kaip nusipirkti SatoshiVM? Viskas paprasta ir patogu! SatoshiVM lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SAVM į vietos valiutas

1 SatoshiVM(SAVM) į VND
3,923.5665
1 SatoshiVM(SAVM) į AUD
A$0.225141
1 SatoshiVM(SAVM) į GBP
0.108843
1 SatoshiVM(SAVM) į EUR
0.126735
1 SatoshiVM(SAVM) į USD
$0.1491
1 SatoshiVM(SAVM) į MYR
RM0.629202
1 SatoshiVM(SAVM) į TRY
6.154848
1 SatoshiVM(SAVM) į JPY
¥21.9177
1 SatoshiVM(SAVM) į ARS
ARS$212.39295
1 SatoshiVM(SAVM) į RUB
12.597459
1 SatoshiVM(SAVM) į INR
13.162548
1 SatoshiVM(SAVM) į IDR
Rp2,444.261904
1 SatoshiVM(SAVM) į KRW
207.659025
1 SatoshiVM(SAVM) į PHP
8.537466
1 SatoshiVM(SAVM) į EGP
￡E.7.180656
1 SatoshiVM(SAVM) į BRL
R$0.80514
1 SatoshiVM(SAVM) į CAD
C$0.205758
1 SatoshiVM(SAVM) į BDT
18.16038
1 SatoshiVM(SAVM) į NGN
224.886039
1 SatoshiVM(SAVM) į COP
$584.704596
1 SatoshiVM(SAVM) į ZAR
R.2.610741
1 SatoshiVM(SAVM) į UAH
6.154848
1 SatoshiVM(SAVM) į VES
Bs23.2596
1 SatoshiVM(SAVM) į CLP
$143.2851
1 SatoshiVM(SAVM) į PKR
Rs42.345891
1 SatoshiVM(SAVM) į KZT
80.376828
1 SatoshiVM(SAVM) į THB
฿4.74138
1 SatoshiVM(SAVM) į TWD
NT$4.526676
1 SatoshiVM(SAVM) į AED
د.إ0.547197
1 SatoshiVM(SAVM) į CHF
Fr0.117789
1 SatoshiVM(SAVM) į HKD
HK$1.159998
1 SatoshiVM(SAVM) į AMD
֏56.972601
1 SatoshiVM(SAVM) į MAD
.د.م1.346373
1 SatoshiVM(SAVM) į MXN
$2.774751
1 SatoshiVM(SAVM) į SAR
ريال0.559125
1 SatoshiVM(SAVM) į PLN
0.542724
1 SatoshiVM(SAVM) į RON
лв0.645603
1 SatoshiVM(SAVM) į SEK
kr1.395576
1 SatoshiVM(SAVM) į BGN
лв0.248997
1 SatoshiVM(SAVM) į HUF
Ft50.151276
1 SatoshiVM(SAVM) į CZK
3.111717
1 SatoshiVM(SAVM) į KWD
د.ك0.0454755
1 SatoshiVM(SAVM) į ILS
0.495012
1 SatoshiVM(SAVM) į AOA
Kz135.915087
1 SatoshiVM(SAVM) į BHD
.د.ب0.0562107
1 SatoshiVM(SAVM) į BMD
$0.1491
1 SatoshiVM(SAVM) į DKK
kr0.951258
1 SatoshiVM(SAVM) į HNL
L3.907911
1 SatoshiVM(SAVM) į MUR
6.792996
1 SatoshiVM(SAVM) į NAD
$2.621178
1 SatoshiVM(SAVM) į NOK
kr1.482054
1 SatoshiVM(SAVM) į NZD
$0.250488
1 SatoshiVM(SAVM) į PAB
B/.0.1491
1 SatoshiVM(SAVM) į PGK
K0.632184
1 SatoshiVM(SAVM) į QAR
ر.ق0.542724
1 SatoshiVM(SAVM) į RSD
дин.14.938329

SatoshiVM išteklius

Išsamesnei SatoshiVM analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SatoshiVM svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SatoshiVM

Kiek SatoshiVM(SAVM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SAVM kaina USD valiuta yra 0.1491USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SAVM į USD kaina?
Dabartinė SAVM kaina USD valiuta yra $ 0.1491. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SatoshiVM rinkos kapitalizacija?
SAVM rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SAVM apyvartoje?
SAVM apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SAVM kaina?
SAVM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 14.882826279921874USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SAVM kaina?
SAVM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.11278385710414529USD.
Kokia yra SAVM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SAVM yra $ 58.70KUSD.
Ar SAVM kaina šiais metais kils?
SAVM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SAVM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:39:53(UTC+8)

SatoshiVM (SAVM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

SAVM-į-USD skaičiuoklė

Suma

SAVM
SAVM
USD
USD

1 SAVM = 0.1491 USD

Prekiauti SAVM

SAVMUSDT
$0.1491
$0.1491$0.1491
-2.29%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis