SaucerSwap (SAUCE) realiojo laiko kaina yra $ 0.04989. Per pastarąsias 24 valandas SAUCE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04836 iki aukščiausios $ 0.04992 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SAUCE kaina yra $ 0.2324091642499139, o žemiausia – $ 0.00997402053641286.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SAUCE per pastarąją valandą pasikeitė +0.34%, per 24 valandas – +0.46%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SaucerSwap (SAUCE) rinkos informacija
No.635
$ 42.55M
$ 42.55M$ 42.55M
$ 32.29K
$ 32.29K$ 32.29K
$ 49.89M
$ 49.89M$ 49.89M
852.88M
852.88M 852.88M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
853,081,935.034857
853,081,935.034857 853,081,935.034857
85.28%
HBAR
Dabartinė SaucerSwap rinkos kapitalizacija yra $ 42.55M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 32.29K. SAUCE apyvartoje yra 852.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 853081935.034857. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 49.89M
SaucerSwap (SAUCE) kainos istorija USD
Stebėkite SaucerSwap kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0002284
+0.46%
30 dienų
$ -0.00284
-5.39%
60 dienų
$ +0.00378
+8.19%
90 dienų
$ +0.01835
+58.18%
SaucerSwap kainos pokytis šiandien
Šiandien SAUCE užfiksuotas $ +0.0002284 (+0.46%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SaucerSwap 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00284 (-5.39%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SaucerSwap 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SAUCE rodiklis pasikeitė $ +0.00378 (+8.19% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SaucerSwap 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01835 (+58.18%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SaucerSwap (SAUCE) pokyčius?
SaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more.
SaucerSwap galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SaucerSwap investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SaucerSwap, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
SaucerSwap kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SaucerSwap (SAUCE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SaucerSwap (SAUCE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SaucerSwap prognozes.
Supratimas apie SaucerSwap (SAUCE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SAUCEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SaucerSwap (SAUCE)
Ieškote, kaip nusipirkti SaucerSwap? Viskas paprasta ir patogu! SaucerSwap lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.