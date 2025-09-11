Daugiau apie SAUCE

SAUCE Kainos informacija

SAUCE Baltoji knyga

SAUCE Oficiali svetainė

SAUCE Tokenomika

SAUCE Kainų prognozė

SAUCE Istorija

SAUCE pirkimo vadovas

SAUCEvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

SAUCE Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

SaucerSwap logotipas

SaucerSwap kaina(SAUCE)

1 SAUCE į USD – tiesioginė kaina:

$0.04989
$0.04989$0.04989
+0.46%1D
USD
SaucerSwap (SAUCE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:01:47(UTC+8)

SaucerSwap (SAUCE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.04836
$ 0.04836$ 0.04836
24 val. žemiausia
$ 0.04992
$ 0.04992$ 0.04992
24 val. aukščiausia

$ 0.04836
$ 0.04836$ 0.04836

$ 0.04992
$ 0.04992$ 0.04992

$ 0.2324091642499139
$ 0.2324091642499139$ 0.2324091642499139

$ 0.00997402053641286
$ 0.00997402053641286$ 0.00997402053641286

+0.34%

+0.46%

+8.01%

+8.01%

SaucerSwap (SAUCE) realiojo laiko kaina yra $ 0.04989. Per pastarąsias 24 valandas SAUCE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04836 iki aukščiausios $ 0.04992 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SAUCE kaina yra $ 0.2324091642499139, o žemiausia – $ 0.00997402053641286.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SAUCE per pastarąją valandą pasikeitė +0.34%, per 24 valandas – +0.46%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SaucerSwap (SAUCE) rinkos informacija

No.635

$ 42.55M
$ 42.55M$ 42.55M

$ 32.29K
$ 32.29K$ 32.29K

$ 49.89M
$ 49.89M$ 49.89M

852.88M
852.88M 852.88M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

853,081,935.034857
853,081,935.034857 853,081,935.034857

85.28%

HBAR

Dabartinė SaucerSwap rinkos kapitalizacija yra $ 42.55M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 32.29K. SAUCE apyvartoje yra 852.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 853081935.034857. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 49.89M

SaucerSwap (SAUCE) kainos istorija USD

Stebėkite SaucerSwap kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0002284+0.46%
30 dienų$ -0.00284-5.39%
60 dienų$ +0.00378+8.19%
90 dienų$ +0.01835+58.18%
SaucerSwap kainos pokytis šiandien

Šiandien SAUCE užfiksuotas $ +0.0002284 (+0.46%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SaucerSwap 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00284 (-5.39%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SaucerSwap 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SAUCE rodiklis pasikeitė $ +0.00378 (+8.19% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SaucerSwap 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01835 (+58.18%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SaucerSwap (SAUCE) pokyčius?

Peržiūrėkite SaucerSwap kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SaucerSwap (SAUCE)

SaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more.

SaucerSwap galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SaucerSwap investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SAUCEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SaucerSwap mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SaucerSwap, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SaucerSwap kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SaucerSwap (SAUCE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SaucerSwap (SAUCE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SaucerSwap prognozes.

Peržiūrėkite SaucerSwap kainos prognozę dabar!

SaucerSwap (SAUCE) Tokenomika

Supratimas apie SaucerSwap (SAUCE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SAUCEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SaucerSwap (SAUCE)

Ieškote, kaip nusipirkti SaucerSwap? Viskas paprasta ir patogu! SaucerSwap lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SAUCE į vietos valiutas

1 SaucerSwap(SAUCE) į VND
1,312.85535
1 SaucerSwap(SAUCE) į AUD
A$0.0753339
1 SaucerSwap(SAUCE) į GBP
0.0364197
1 SaucerSwap(SAUCE) į EUR
0.0424065
1 SaucerSwap(SAUCE) į USD
$0.04989
1 SaucerSwap(SAUCE) į MYR
RM0.2105358
1 SaucerSwap(SAUCE) į TRY
2.0594592
1 SaucerSwap(SAUCE) į JPY
¥7.33383
1 SaucerSwap(SAUCE) į ARS
ARS$71.068305
1 SaucerSwap(SAUCE) į RUB
4.215705
1 SaucerSwap(SAUCE) į INR
4.3973046
1 SaucerSwap(SAUCE) į IDR
Rp817.8687216
1 SaucerSwap(SAUCE) į KRW
69.3880098
1 SaucerSwap(SAUCE) į PHP
2.8507146
1 SaucerSwap(SAUCE) į EGP
￡E.2.4022035
1 SaucerSwap(SAUCE) į BRL
R$0.269406
1 SaucerSwap(SAUCE) į CAD
C$0.0688482
1 SaucerSwap(SAUCE) į BDT
6.076602
1 SaucerSwap(SAUCE) į NGN
75.2485881
1 SaucerSwap(SAUCE) į COP
$195.6466284
1 SaucerSwap(SAUCE) į ZAR
R.0.8725761
1 SaucerSwap(SAUCE) į UAH
2.0594592
1 SaucerSwap(SAUCE) į VES
Bs7.78284
1 SaucerSwap(SAUCE) į CLP
$47.94429
1 SaucerSwap(SAUCE) į PKR
Rs14.1692589
1 SaucerSwap(SAUCE) į KZT
26.8947012
1 SaucerSwap(SAUCE) į THB
฿1.5850053
1 SaucerSwap(SAUCE) į TWD
NT$1.5141615
1 SaucerSwap(SAUCE) į AED
د.إ0.1830963
1 SaucerSwap(SAUCE) į CHF
Fr0.0394131
1 SaucerSwap(SAUCE) į HKD
HK$0.3881442
1 SaucerSwap(SAUCE) į AMD
֏19.0634679
1 SaucerSwap(SAUCE) į MAD
.د.م0.4505067
1 SaucerSwap(SAUCE) į MXN
$0.9274551
1 SaucerSwap(SAUCE) į SAR
ريال0.1870875
1 SaucerSwap(SAUCE) į PLN
0.1815996
1 SaucerSwap(SAUCE) į RON
лв0.2165226
1 SaucerSwap(SAUCE) į SEK
kr0.4664715
1 SaucerSwap(SAUCE) į BGN
лв0.0833163
1 SaucerSwap(SAUCE) į HUF
Ft16.7695257
1 SaucerSwap(SAUCE) į CZK
1.0407054
1 SaucerSwap(SAUCE) į KWD
د.ك0.01521645
1 SaucerSwap(SAUCE) į ILS
0.1656348
1 SaucerSwap(SAUCE) į AOA
Kz45.6448599
1 SaucerSwap(SAUCE) į BHD
.د.ب0.01880853
1 SaucerSwap(SAUCE) į BMD
$0.04989
1 SaucerSwap(SAUCE) į DKK
kr0.3182982
1 SaucerSwap(SAUCE) į HNL
L1.3076169
1 SaucerSwap(SAUCE) į MUR
2.269995
1 SaucerSwap(SAUCE) į NAD
$0.8770662
1 SaucerSwap(SAUCE) į NOK
kr0.4954077
1 SaucerSwap(SAUCE) į NZD
$0.0838152
1 SaucerSwap(SAUCE) į PAB
B/.0.04989
1 SaucerSwap(SAUCE) į PGK
K0.2115336
1 SaucerSwap(SAUCE) į QAR
ر.ق0.1815996
1 SaucerSwap(SAUCE) į RSD
дин.4.9969824

SaucerSwap išteklius

Išsamesnei SaucerSwap analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SaucerSwap svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SaucerSwap

Kiek SaucerSwap(SAUCE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SAUCE kaina USD valiuta yra 0.04989USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SAUCE į USD kaina?
Dabartinė SAUCE kaina USD valiuta yra $ 0.04989. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SaucerSwap rinkos kapitalizacija?
SAUCE rinkos kapitalizacija yra $ 42.55MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SAUCE apyvartoje?
SAUCE apyvartoje yra 852.88MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SAUCE kaina?
SAUCE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.2324091642499139USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SAUCE kaina?
SAUCE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00997402053641286USD.
Kokia yra SAUCE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SAUCE yra $ 32.29KUSD.
Ar SAUCE kaina šiais metais kils?
SAUCE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SAUCE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:01:47(UTC+8)

SaucerSwap (SAUCE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

SAUCE-į-USD skaičiuoklė

Suma

SAUCE
SAUCE
USD
USD

1 SAUCE = 0.04989 USD

Prekiauti SAUCE

SAUCEUSDT
$0.04989
$0.04989$0.04989
+0.70%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis