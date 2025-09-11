Sauber FT (SAUBER) realiojo laiko kaina yra $ 0.2021. Per pastarąsias 24 valandas SAUBER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1964 iki aukščiausios $ 0.2059 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SAUBER kaina yra $ 12.8254049, o žemiausia – $ 0.15112019453382508.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SAUBER per pastarąją valandą pasikeitė +1.35%, per 24 valandas – +1.45%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Sauber FT (SAUBER) rinkos informacija
No.2439
$ 563.04K
$ 563.04K
$ 56.71K
$ 56.71K
$ 2.02M
$ 2.02M
2.79M
2.79M
10,000,000
10,000,000
CHZ
Dabartinė Sauber FT rinkos kapitalizacija yra $ 563.04K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.71K. SAUBER apyvartoje yra 2.79M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.02M
Sauber FT (SAUBER) kainos istorija USD
Stebėkite Sauber FT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.002884
+1.45%
30 dienų
$ -0.0266
-11.64%
60 dienų
$ +0.043
+27.02%
90 dienų
$ +0.0027
+1.35%
Sauber FT kainos pokytis šiandien
Šiandien SAUBER užfiksuotas $ +0.002884 (+1.45%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Sauber FT 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0266 (-11.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Sauber FT 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SAUBER rodiklis pasikeitė $ +0.043 (+27.02% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Sauber FT 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0027 (+1.35%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Sauber FT (SAUBER) pokyčius?
$SAUBER is the name of the only official Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token. Fan Tokens are digital assets that never expire. Think of them as your traditional membership, only with voting rights on official club decisions, unrivalled access to your team and incredible once in a lifetime experiences.
Sauber FT galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Sauber FT investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Sauber FT, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Sauber FT kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Sauber FT (SAUBER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sauber FT (SAUBER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sauber FT prognozes.
Supratimas apie Sauber FT (SAUBER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SAUBERišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Sauber FT (SAUBER)
Ieškote, kaip nusipirkti Sauber FT? Viskas paprasta ir patogu! Sauber FT lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
