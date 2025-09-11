Daugiau apie SAUBER

SAUBER Kainos informacija

SAUBER Oficiali svetainė

SAUBER Tokenomika

SAUBER Kainų prognozė

SAUBER Istorija

SAUBER pirkimo vadovas

SAUBERvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

SAUBER Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Sauber FT logotipas

Sauber FT kaina(SAUBER)

1 SAUBER į USD – tiesioginė kaina:

$0.2018
$0.2018$0.2018
+1.45%1D
USD
Sauber FT (SAUBER) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:26:51(UTC+8)

Sauber FT (SAUBER) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1964
$ 0.1964$ 0.1964
24 val. žemiausia
$ 0.2059
$ 0.2059$ 0.2059
24 val. aukščiausia

$ 0.1964
$ 0.1964$ 0.1964

$ 0.2059
$ 0.2059$ 0.2059

$ 12.8254049
$ 12.8254049$ 12.8254049

$ 0.15112019453382508
$ 0.15112019453382508$ 0.15112019453382508

+1.35%

+1.45%

+8.48%

+8.48%

Sauber FT (SAUBER) realiojo laiko kaina yra $ 0.2021. Per pastarąsias 24 valandas SAUBER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1964 iki aukščiausios $ 0.2059 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SAUBER kaina yra $ 12.8254049, o žemiausia – $ 0.15112019453382508.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SAUBER per pastarąją valandą pasikeitė +1.35%, per 24 valandas – +1.45%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Sauber FT (SAUBER) rinkos informacija

No.2439

$ 563.04K
$ 563.04K$ 563.04K

$ 56.71K
$ 56.71K$ 56.71K

$ 2.02M
$ 2.02M$ 2.02M

2.79M
2.79M 2.79M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

CHZ

Dabartinė Sauber FT rinkos kapitalizacija yra $ 563.04K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.71K. SAUBER apyvartoje yra 2.79M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.02M

Sauber FT (SAUBER) kainos istorija USD

Stebėkite Sauber FT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.002884+1.45%
30 dienų$ -0.0266-11.64%
60 dienų$ +0.043+27.02%
90 dienų$ +0.0027+1.35%
Sauber FT kainos pokytis šiandien

Šiandien SAUBER užfiksuotas $ +0.002884 (+1.45%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Sauber FT 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0266 (-11.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Sauber FT 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SAUBER rodiklis pasikeitė $ +0.043 (+27.02% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Sauber FT 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0027 (+1.35%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Sauber FT (SAUBER) pokyčius?

Peržiūrėkite Sauber FT kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Sauber FT (SAUBER)

$SAUBER is the name of the only official Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token. Fan Tokens are digital assets that never expire. Think of them as your traditional membership, only with voting rights on official club decisions, unrivalled access to your team and incredible once in a lifetime experiences.

Sauber FT galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Sauber FT investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SAUBERstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Sauber FT mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Sauber FT, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Sauber FT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Sauber FT (SAUBER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sauber FT (SAUBER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sauber FT prognozes.

Peržiūrėkite Sauber FT kainos prognozę dabar!

Sauber FT (SAUBER) Tokenomika

Supratimas apie Sauber FT (SAUBER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SAUBERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Sauber FT (SAUBER)

Ieškote, kaip nusipirkti Sauber FT? Viskas paprasta ir patogu! Sauber FT lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SAUBER į vietos valiutas

1 Sauber FT(SAUBER) į VND
5,318.2615
1 Sauber FT(SAUBER) į AUD
A$0.305171
1 Sauber FT(SAUBER) į GBP
0.147533
1 Sauber FT(SAUBER) į EUR
0.171785
1 Sauber FT(SAUBER) į USD
$0.2021
1 Sauber FT(SAUBER) į MYR
RM0.852862
1 Sauber FT(SAUBER) į TRY
8.342688
1 Sauber FT(SAUBER) į JPY
¥29.7087
1 Sauber FT(SAUBER) į ARS
ARS$287.89145
1 Sauber FT(SAUBER) į RUB
17.075429
1 Sauber FT(SAUBER) į INR
17.831283
1 Sauber FT(SAUBER) į IDR
Rp3,313.114224
1 Sauber FT(SAUBER) į KRW
281.084722
1 Sauber FT(SAUBER) į PHP
11.562141
1 Sauber FT(SAUBER) į EGP
￡E.9.729094
1 Sauber FT(SAUBER) į BRL
R$1.09134
1 Sauber FT(SAUBER) į CAD
C$0.278898
1 Sauber FT(SAUBER) į BDT
24.61578
1 Sauber FT(SAUBER) į NGN
304.825409
1 Sauber FT(SAUBER) į COP
$792.547276
1 Sauber FT(SAUBER) į ZAR
R.3.532708
1 Sauber FT(SAUBER) į UAH
8.342688
1 Sauber FT(SAUBER) į VES
Bs31.5276
1 Sauber FT(SAUBER) į CLP
$194.2181
1 Sauber FT(SAUBER) į PKR
Rs57.398421
1 Sauber FT(SAUBER) į KZT
108.948068
1 Sauber FT(SAUBER) į THB
฿6.422738
1 Sauber FT(SAUBER) į TWD
NT$6.137777
1 Sauber FT(SAUBER) į AED
د.إ0.741707
1 Sauber FT(SAUBER) į CHF
Fr0.159659
1 Sauber FT(SAUBER) į HKD
HK$1.572338
1 Sauber FT(SAUBER) į AMD
֏77.224431
1 Sauber FT(SAUBER) į MAD
.د.م1.824963
1 Sauber FT(SAUBER) į MXN
$3.75906
1 Sauber FT(SAUBER) į SAR
ريال0.757875
1 Sauber FT(SAUBER) į PLN
0.735644
1 Sauber FT(SAUBER) į RON
лв0.875093
1 Sauber FT(SAUBER) į SEK
kr1.889635
1 Sauber FT(SAUBER) į BGN
лв0.337507
1 Sauber FT(SAUBER) į HUF
Ft67.909642
1 Sauber FT(SAUBER) į CZK
4.215806
1 Sauber FT(SAUBER) į KWD
د.ك0.0616405
1 Sauber FT(SAUBER) į ILS
0.670972
1 Sauber FT(SAUBER) į AOA
Kz184.903311
1 Sauber FT(SAUBER) į BHD
.د.ب0.0761917
1 Sauber FT(SAUBER) į BMD
$0.2021
1 Sauber FT(SAUBER) į DKK
kr1.289398
1 Sauber FT(SAUBER) į HNL
L5.297041
1 Sauber FT(SAUBER) į MUR
9.207676
1 Sauber FT(SAUBER) į NAD
$3.552918
1 Sauber FT(SAUBER) į NOK
kr2.006853
1 Sauber FT(SAUBER) į NZD
$0.339528
1 Sauber FT(SAUBER) į PAB
B/.0.2021
1 Sauber FT(SAUBER) į PGK
K0.856904
1 Sauber FT(SAUBER) į QAR
ر.ق0.735644
1 Sauber FT(SAUBER) į RSD
дин.20.238294

Sauber FT išteklius

Išsamesnei Sauber FT analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Sauber FT svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Sauber FT

Kiek Sauber FT(SAUBER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SAUBER kaina USD valiuta yra 0.2021USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SAUBER į USD kaina?
Dabartinė SAUBER kaina USD valiuta yra $ 0.2021. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Sauber FT rinkos kapitalizacija?
SAUBER rinkos kapitalizacija yra $ 563.04KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SAUBER apyvartoje?
SAUBER apyvartoje yra 2.79MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SAUBER kaina?
SAUBER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 12.8254049USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SAUBER kaina?
SAUBER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.15112019453382508USD.
Kokia yra SAUBER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SAUBER yra $ 56.71KUSD.
Ar SAUBER kaina šiais metais kils?
SAUBER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SAUBER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:26:51(UTC+8)

Sauber FT (SAUBER) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

SAUBER-į-USD skaičiuoklė

Suma

SAUBER
SAUBER
USD
USD

1 SAUBER = 0.2021 USD

Prekiauti SAUBER

SAUBERUSDT
$0.2018
$0.2018$0.2018
+1.30%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis