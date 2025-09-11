Daugiau apie SAROS

SAROS Kainos informacija

SAROS Baltoji knyga

SAROS Oficiali svetainė

SAROS Tokenomika

SAROS Kainų prognozė

SAROS Istorija

SAROS pirkimo vadovas

SAROSvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

SAROS Spot

SAROS USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Saros logotipas

Saros kaina(SAROS)

1 SAROS į USD – tiesioginė kaina:

$0.331545
$0.331545$0.331545
+3.63%1D
USD
Saros (SAROS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:39:46(UTC+8)

Saros (SAROS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.313838
$ 0.313838$ 0.313838
24 val. žemiausia
$ 0.332206
$ 0.332206$ 0.332206
24 val. aukščiausia

$ 0.313838
$ 0.313838$ 0.313838

$ 0.332206
$ 0.332206$ 0.332206

$ 0.4135843428284578
$ 0.4135843428284578$ 0.4135843428284578

$ 0.000997990986199326
$ 0.000997990986199326$ 0.000997990986199326

+0.01%

+3.63%

-8.21%

-8.21%

Saros (SAROS) realiojo laiko kaina yra $ 0.331545. Per pastarąsias 24 valandas SAROS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.313838 iki aukščiausios $ 0.332206 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SAROS kaina yra $ 0.4135843428284578, o žemiausia – $ 0.000997990986199326.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SAROS per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – +3.63%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Saros (SAROS) rinkos informacija

No.204

$ 870.31M
$ 870.31M$ 870.31M

$ 615.44K
$ 615.44K$ 615.44K

$ 3.32B
$ 3.32B$ 3.32B

2.63B
2.63B 2.63B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

2,625,000,000
2,625,000,000 2,625,000,000

26.25%

SOL

Dabartinė Saros rinkos kapitalizacija yra $ 870.31M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 615.44K. SAROS apyvartoje yra 2.63B vienetų, o bendras kiekis siekia 2625000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.32B

Saros (SAROS) kainos istorija USD

Stebėkite Saros kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.01161351+3.63%
30 dienų$ -0.041982-11.24%
60 dienų$ +0.076674+30.08%
90 dienų$ +0.108913+48.92%
Saros kainos pokytis šiandien

Šiandien SAROS užfiksuotas $ +0.01161351 (+3.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Saros 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.041982 (-11.24%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Saros 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SAROS rodiklis pasikeitė $ +0.076674 (+30.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Saros 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.108913 (+48.92%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Saros (SAROS) pokyčius?

Peržiūrėkite Saros kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Saros (SAROS)

Saros is the ultimate app designed to redefine your Web3 experience on Solana.

Saros galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Saros investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SAROSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Saros mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Saros, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Saros kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Saros (SAROS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Saros (SAROS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Saros prognozes.

Peržiūrėkite Saros kainos prognozę dabar!

Saros (SAROS) Tokenomika

Supratimas apie Saros (SAROS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SAROSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Saros (SAROS)

Ieškote, kaip nusipirkti Saros? Viskas paprasta ir patogu! Saros lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SAROS į vietos valiutas

1 Saros(SAROS) į VND
8,724.606675
1 Saros(SAROS) į AUD
A$0.50063295
1 Saros(SAROS) į GBP
0.24202785
1 Saros(SAROS) į EUR
0.28181325
1 Saros(SAROS) į USD
$0.331545
1 Saros(SAROS) į MYR
RM1.3991199
1 Saros(SAROS) į TRY
13.6861776
1 Saros(SAROS) į JPY
¥48.737115
1 Saros(SAROS) į ARS
ARS$472.2858525
1 Saros(SAROS) į RUB
28.01223705
1 Saros(SAROS) į INR
29.2687926
1 Saros(SAROS) į IDR
Rp5,435.1630648
1 Saros(SAROS) į KRW
461.75929875
1 Saros(SAROS) į PHP
18.9842667
1 Saros(SAROS) į EGP
￡E.15.9672072
1 Saros(SAROS) į BRL
R$1.790343
1 Saros(SAROS) į CAD
C$0.4575321
1 Saros(SAROS) į BDT
40.382181
1 Saros(SAROS) į NGN
500.06600805
1 Saros(SAROS) į COP
$1,300.1736102
1 Saros(SAROS) į ZAR
R.5.80535295
1 Saros(SAROS) į UAH
13.6861776
1 Saros(SAROS) į VES
Bs51.72102
1 Saros(SAROS) į CLP
$318.614745
1 Saros(SAROS) į PKR
Rs94.16209545
1 Saros(SAROS) į KZT
178.7292786
1 Saros(SAROS) į THB
฿10.543131
1 Saros(SAROS) į TWD
NT$10.0657062
1 Saros(SAROS) į AED
د.إ1.21677015
1 Saros(SAROS) į CHF
Fr0.26192055
1 Saros(SAROS) į HKD
HK$2.5794201
1 Saros(SAROS) į AMD
֏126.68665995
1 Saros(SAROS) į MAD
.د.م2.99385135
1 Saros(SAROS) į MXN
$6.17005245
1 Saros(SAROS) į SAR
ريال1.24329375
1 Saros(SAROS) į PLN
1.2068238
1 Saros(SAROS) į RON
лв1.43558985
1 Saros(SAROS) į SEK
kr3.1032612
1 Saros(SAROS) į BGN
лв0.55368015
1 Saros(SAROS) į HUF
Ft111.5184762
1 Saros(SAROS) į CZK
6.91934415
1 Saros(SAROS) į KWD
د.ك0.101121225
1 Saros(SAROS) į ILS
1.1007294
1 Saros(SAROS) į AOA
Kz302.22647565
1 Saros(SAROS) į BHD
.د.ب0.124992465
1 Saros(SAROS) į BMD
$0.331545
1 Saros(SAROS) į DKK
kr2.1152571
1 Saros(SAROS) į HNL
L8.68979445
1 Saros(SAROS) į MUR
15.1051902
1 Saros(SAROS) į NAD
$5.8285611
1 Saros(SAROS) į NOK
kr3.2955573
1 Saros(SAROS) į NZD
$0.5569956
1 Saros(SAROS) į PAB
B/.0.331545
1 Saros(SAROS) į PGK
K1.4057508
1 Saros(SAROS) į QAR
ر.ق1.2068238
1 Saros(SAROS) į RSD
дин.33.21749355

Saros išteklius

Išsamesnei Saros analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Saros svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Saros

Kiek Saros(SAROS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SAROS kaina USD valiuta yra 0.331545USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SAROS į USD kaina?
Dabartinė SAROS kaina USD valiuta yra $ 0.331545. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Saros rinkos kapitalizacija?
SAROS rinkos kapitalizacija yra $ 870.31MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SAROS apyvartoje?
SAROS apyvartoje yra 2.63BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SAROS kaina?
SAROS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.4135843428284578USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SAROS kaina?
SAROS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000997990986199326USD.
Kokia yra SAROS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SAROS yra $ 615.44KUSD.
Ar SAROS kaina šiais metais kils?
SAROS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SAROS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:39:46(UTC+8)

Saros (SAROS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

SAROS-į-USD skaičiuoklė

Suma

SAROS
SAROS
USD
USD

1 SAROS = 0.331545 USD

Prekiauti SAROS

SAROSUSDT
$0.331545
$0.331545$0.331545
+3.63%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis