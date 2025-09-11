SAL (SAL) realiojo laiko kaina yra $ 0.06206. Per pastarąsias 24 valandas SAL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06092 iki aukščiausios $ 0.067 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SAL kaina yra $ 0.11778515501187707, o žemiausia – $ 0.05650730994989341.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SAL per pastarąją valandą pasikeitė -2.32%, per 24 valandas – -3.51%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SAL (SAL) rinkos informacija
No.5061
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 12.33K
$ 12.33K$ 12.33K
$ 11.44M
$ 11.44M$ 11.44M
0.00
0.00 0.00
184,400,000
184,400,000 184,400,000
56,205,202
56,205,202 56,205,202
0.00%
SALVIUM
Dabartinė SAL rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 12.33K. SAL apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 56205202. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.44M
SAL (SAL) kainos istorija USD
Stebėkite SAL kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0022575
-3.51%
30 dienų
$ -0.01015
-14.06%
60 dienų
$ -0.02746
-30.68%
90 dienų
$ -0.03304
-34.75%
SAL kainos pokytis šiandien
Šiandien SAL užfiksuotas $ -0.0022575 (-3.51%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SAL 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01015 (-14.06%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SAL 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SAL rodiklis pasikeitė $ -0.02746 (-30.68% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SAL 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.03304 (-34.75%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SAL (SAL) pokyčius?
Salvium is a cutting-edge proof-of-work private blockchain that seamlessly combines staking, privacy, and DeFi capabilities while navigating crypto regulations. Built on a fork of Monero, it retains Monero's advanced privacy features such as stealth addresses and ring signatures. However, Salvium introduces groundbreaking innovations that significantly alter transaction mechanics, creating a unique solution in the DeFi space.
SAL galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SAL investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SALstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie SAL mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SAL, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
SAL kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SAL (SAL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SAL (SAL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SAL prognozes.
Supratimas apie SAL (SAL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SALišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SAL (SAL)
Ieškote, kaip nusipirkti SAL? Viskas paprasta ir patogu! SAL lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.