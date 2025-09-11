Sharpe AI (SAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.01375. Per pastarąsias 24 valandas SAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01302 iki aukščiausios $ 0.0145 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SAI kaina yra $ 0.11547761410975245, o žemiausia – $ 0.005510456677960299.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SAI per pastarąją valandą pasikeitė -0.66%, per 24 valandas – -1.92%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Sharpe AI (SAI) rinkos informacija
Dabartinė Sharpe AI rinkos kapitalizacija yra $ 1.54M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 103.58K. SAI apyvartoje yra 111.82M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.75M
Sharpe AI (SAI) kainos istorija USD
Stebėkite Sharpe AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0002694
-1.92%
30 dienų
$ -0.00703
-33.84%
60 dienų
$ -0.00225
-14.07%
90 dienų
$ -0.00351
-20.34%
Sharpe AI kainos pokytis šiandien
Šiandien SAI užfiksuotas $ -0.0002694 (-1.92%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Sharpe AI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00703 (-33.84%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Sharpe AI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SAI rodiklis pasikeitė $ -0.00225 (-14.07% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Sharpe AI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00351 (-20.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Sharpe AI (SAI) pokyčius?
Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app.
Sharpe AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Sharpe AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Sharpe AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Sharpe AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Sharpe AI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Sharpe AI (SAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sharpe AI (SAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sharpe AI prognozes.
Supratimas apie Sharpe AI (SAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Sharpe AI (SAI)
Ieškote, kaip nusipirkti Sharpe AI? Viskas paprasta ir patogu! Sharpe AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.