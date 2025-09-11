Daugiau apie SAI

Sharpe AI logotipas

Sharpe AI kaina(SAI)

1 SAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.01376
$0.01376
-1.92%1D
USD
Sharpe AI (SAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:26:15(UTC+8)

Sharpe AI (SAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01302
$ 0.01302$ 0.01302
24 val. žemiausia
$ 0.0145
$ 0.0145$ 0.0145
24 val. aukščiausia

$ 0.01302
$ 0.01302$ 0.01302

$ 0.0145
$ 0.0145$ 0.0145

$ 0.11547761410975245
$ 0.11547761410975245$ 0.11547761410975245

$ 0.005510456677960299
$ 0.005510456677960299$ 0.005510456677960299

-0.66%

-1.92%

-4.59%

-4.59%

Sharpe AI (SAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.01375. Per pastarąsias 24 valandas SAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01302 iki aukščiausios $ 0.0145 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SAI kaina yra $ 0.11547761410975245, o žemiausia – $ 0.005510456677960299.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SAI per pastarąją valandą pasikeitė -0.66%, per 24 valandas – -1.92%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Sharpe AI (SAI) rinkos informacija

No.1982

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

$ 103.58K
$ 103.58K$ 103.58K

$ 13.75M
$ 13.75M$ 13.75M

111.82M
111.82M 111.82M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

11.18%

ETH

Dabartinė Sharpe AI rinkos kapitalizacija yra $ 1.54M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 103.58K. SAI apyvartoje yra 111.82M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.75M

Sharpe AI (SAI) kainos istorija USD

Stebėkite Sharpe AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0002694-1.92%
30 dienų$ -0.00703-33.84%
60 dienų$ -0.00225-14.07%
90 dienų$ -0.00351-20.34%
Sharpe AI kainos pokytis šiandien

Šiandien SAI užfiksuotas $ -0.0002694 (-1.92%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Sharpe AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00703 (-33.84%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Sharpe AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SAI rodiklis pasikeitė $ -0.00225 (-14.07% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Sharpe AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00351 (-20.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Sharpe AI (SAI) pokyčius?

Peržiūrėkite Sharpe AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Sharpe AI (SAI)

Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app.

Sharpe AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Sharpe AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Sharpe AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Sharpe AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Sharpe AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Sharpe AI (SAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sharpe AI (SAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sharpe AI prognozes.

Peržiūrėkite Sharpe AI kainos prognozę dabar!

Sharpe AI (SAI) Tokenomika

Supratimas apie Sharpe AI (SAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Sharpe AI (SAI)

Ieškote, kaip nusipirkti Sharpe AI? Viskas paprasta ir patogu! Sharpe AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SAI į vietos valiutas

1 Sharpe AI(SAI) į VND
361.83125
1 Sharpe AI(SAI) į AUD
A$0.0207625
1 Sharpe AI(SAI) į GBP
0.0100375
1 Sharpe AI(SAI) į EUR
0.0116875
1 Sharpe AI(SAI) į USD
$0.01375
1 Sharpe AI(SAI) į MYR
RM0.058025
1 Sharpe AI(SAI) į TRY
0.5677375
1 Sharpe AI(SAI) į JPY
¥2.02125
1 Sharpe AI(SAI) į ARS
ARS$19.586875
1 Sharpe AI(SAI) į RUB
1.1617375
1 Sharpe AI(SAI) į INR
1.2131625
1 Sharpe AI(SAI) į IDR
Rp225.4098
1 Sharpe AI(SAI) į KRW
19.123775
1 Sharpe AI(SAI) į PHP
0.7863625
1 Sharpe AI(SAI) į EGP
￡E.0.661925
1 Sharpe AI(SAI) į BRL
R$0.07425
1 Sharpe AI(SAI) į CAD
C$0.018975
1 Sharpe AI(SAI) į BDT
1.67475
1 Sharpe AI(SAI) į NGN
20.7389875
1 Sharpe AI(SAI) į COP
$53.92145
1 Sharpe AI(SAI) į ZAR
R.0.24035
1 Sharpe AI(SAI) į UAH
0.5676
1 Sharpe AI(SAI) į VES
Bs2.145
1 Sharpe AI(SAI) į CLP
$13.21375
1 Sharpe AI(SAI) į PKR
Rs3.9051375
1 Sharpe AI(SAI) į KZT
7.41235
1 Sharpe AI(SAI) į THB
฿0.4371125
1 Sharpe AI(SAI) į TWD
NT$0.4175875
1 Sharpe AI(SAI) į AED
د.إ0.0504625
1 Sharpe AI(SAI) į CHF
Fr0.0108625
1 Sharpe AI(SAI) į HKD
HK$0.106975
1 Sharpe AI(SAI) į AMD
֏5.2540125
1 Sharpe AI(SAI) į MAD
.د.م0.1241625
1 Sharpe AI(SAI) į MXN
$0.25575
1 Sharpe AI(SAI) į SAR
ريال0.0515625
1 Sharpe AI(SAI) į PLN
0.05005
1 Sharpe AI(SAI) į RON
лв0.0595375
1 Sharpe AI(SAI) į SEK
kr0.1285625
1 Sharpe AI(SAI) į BGN
лв0.0229625
1 Sharpe AI(SAI) į HUF
Ft4.620275
1 Sharpe AI(SAI) į CZK
0.286825
1 Sharpe AI(SAI) į KWD
د.ك0.00419375
1 Sharpe AI(SAI) į ILS
0.04565
1 Sharpe AI(SAI) į AOA
Kz12.5800125
1 Sharpe AI(SAI) į BHD
.د.ب0.00518375
1 Sharpe AI(SAI) į BMD
$0.01375
1 Sharpe AI(SAI) į DKK
kr0.087725
1 Sharpe AI(SAI) į HNL
L0.3603875
1 Sharpe AI(SAI) į MUR
0.62645
1 Sharpe AI(SAI) į NAD
$0.241725
1 Sharpe AI(SAI) į NOK
kr0.1365375
1 Sharpe AI(SAI) į NZD
$0.0231
1 Sharpe AI(SAI) į PAB
B/.0.01375
1 Sharpe AI(SAI) į PGK
K0.0583
1 Sharpe AI(SAI) į QAR
ر.ق0.05005
1 Sharpe AI(SAI) į RSD
дин.1.376925

Sharpe AI išteklius

Išsamesnei Sharpe AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Sharpe AI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Sharpe AI

Kiek Sharpe AI(SAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SAI kaina USD valiuta yra 0.01375USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SAI į USD kaina?
Dabartinė SAI kaina USD valiuta yra $ 0.01375. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Sharpe AI rinkos kapitalizacija?
SAI rinkos kapitalizacija yra $ 1.54MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SAI apyvartoje?
SAI apyvartoje yra 111.82MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SAI kaina?
SAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.11547761410975245USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SAI kaina?
SAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.005510456677960299USD.
Kokia yra SAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SAI yra $ 103.58KUSD.
Ar SAI kaina šiais metais kils?
SAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:26:15(UTC+8)

Sharpe AI (SAI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

