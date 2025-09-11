Sabai Protocol (SABAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.007768. Per pastarąsias 24 valandas SABAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.007501 iki aukščiausios $ 0.00777 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SABAI kaina yra $ 0.07280641278540681, o žemiausia – $ 0.001581266009086181.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SABAI per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – +0.43%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Sabai Protocol (SABAI) rinkos informacija
No.1530
$ 4.15M
$ 4.15M$ 4.15M
$ 65.17K
$ 65.17K$ 65.17K
$ 20.59M
$ 20.59M$ 20.59M
534.80M
534.80M 534.80M
2,650,000,000
2,650,000,000 2,650,000,000
2,650,000,000
2,650,000,000 2,650,000,000
20.18%
ETH
Dabartinė Sabai Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 4.15M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 65.17K. SABAI apyvartoje yra 534.80M vienetų, o bendras kiekis siekia 2650000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.59M
Sabai Protocol (SABAI) kainos istorija USD
Stebėkite Sabai Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00003326
+0.43%
30 dienų
$ -0.002336
-23.12%
60 dienų
$ -0.003081
-28.40%
90 dienų
$ -0.009955
-56.17%
Sabai Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien SABAI užfiksuotas $ +0.00003326 (+0.43%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Sabai Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002336 (-23.12%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Sabai Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SABAI rodiklis pasikeitė $ -0.003081 (-28.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Sabai Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.009955 (-56.17%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Sabai Protocol (SABAI) pokyčius?
The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions.
Sabai Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Sabai Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SABAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Sabai Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Sabai Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Sabai Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Sabai Protocol (SABAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sabai Protocol (SABAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sabai Protocol prognozes.
Supratimas apie Sabai Protocol (SABAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SABAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Sabai Protocol (SABAI)
Ieškote, kaip nusipirkti Sabai Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Sabai Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.