Sabai Protocol logotipas

Sabai Protocol kaina(SABAI)

1 SABAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.007768
+0.43%1D
USD
Sabai Protocol (SABAI) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 12:00:41(UTC+8)

Sabai Protocol (SABAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.007501
24 val. žemiausia
$ 0.00777
24 val. aukščiausia

$ 0.007501
$ 0.00777
$ 0.07280641278540681
$ 0.001581266009086181
-0.02%

+0.43%

-4.32%

-4.32%

Sabai Protocol (SABAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.007768. Per pastarąsias 24 valandas SABAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.007501 iki aukščiausios $ 0.00777 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SABAI kaina yra $ 0.07280641278540681, o žemiausia – $ 0.001581266009086181.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SABAI per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – +0.43%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Sabai Protocol (SABAI) rinkos informacija

No.1530

$ 4.15M
$ 65.17K
$ 20.59M
534.80M
2,650,000,000
2,650,000,000
20.18%

ETH

Dabartinė Sabai Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 4.15M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 65.17K. SABAI apyvartoje yra 534.80M vienetų, o bendras kiekis siekia 2650000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.59M

Sabai Protocol (SABAI) kainos istorija USD

Stebėkite Sabai Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00003326+0.43%
30 dienų$ -0.002336-23.12%
60 dienų$ -0.003081-28.40%
90 dienų$ -0.009955-56.17%
Sabai Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien SABAI užfiksuotas $ +0.00003326 (+0.43%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Sabai Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002336 (-23.12%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Sabai Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SABAI rodiklis pasikeitė $ -0.003081 (-28.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Sabai Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.009955 (-56.17%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Sabai Protocol (SABAI) pokyčius?

Peržiūrėkite Sabai Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Sabai Protocol (SABAI)

The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions.

Sabai Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Sabai Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SABAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Sabai Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Sabai Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Sabai Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Sabai Protocol (SABAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sabai Protocol (SABAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sabai Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Sabai Protocol kainos prognozę dabar!

Sabai Protocol (SABAI) Tokenomika

Supratimas apie Sabai Protocol (SABAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SABAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Sabai Protocol (SABAI)

Ieškote, kaip nusipirkti Sabai Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Sabai Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Sabai Protocol išteklius

Išsamesnei Sabai Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Sabai Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Sabai Protocol

Kiek Sabai Protocol(SABAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SABAI kaina USD valiuta yra 0.007768USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SABAI į USD kaina?
Dabartinė SABAI kaina USD valiuta yra $ 0.007768. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Sabai Protocol rinkos kapitalizacija?
SABAI rinkos kapitalizacija yra $ 4.15MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SABAI apyvartoje?
SABAI apyvartoje yra 534.80MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SABAI kaina?
SABAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.07280641278540681USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SABAI kaina?
SABAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001581266009086181USD.
Kokia yra SABAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SABAI yra $ 65.17KUSD.
Ar SABAI kaina šiais metais kils?
SABAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SABAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Sabai Protocol (SABAI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

