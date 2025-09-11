Daugiau apie RWAINC

RWA Inc. kaina(RWAINC)

$0.00782
-0.38%1D
RWA Inc. (RWAINC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:59:55(UTC+8)

RWA Inc. (RWAINC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00743
24 val. žemiausia
$ 0.00799
24 val. aukščiausia

$ 0.00743
$ 0.00799
$ 0.14355853970647262
$ 0.005359634359067181
-0.64%

-0.38%

-2.13%

-2.13%

RWA Inc. (RWAINC) realiojo laiko kaina yra $ 0.00782. Per pastarąsias 24 valandas RWAINC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00743 iki aukščiausios $ 0.00799 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RWAINC kaina yra $ 0.14355853970647262, o žemiausia – $ 0.005359634359067181.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RWAINC per pastarąją valandą pasikeitė -0.64%, per 24 valandas – -0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

RWA Inc. (RWAINC) rinkos informacija

No.1585

$ 3.63M
$ 20.68K
$ 7.82M
464.28M
1,000,000,000
993,084,477.27
46.42%

BASE

Dabartinė RWA Inc. rinkos kapitalizacija yra $ 3.63M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 20.68K. RWAINC apyvartoje yra 464.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 993084477.27. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.82M

RWA Inc. (RWAINC) kainos istorija USD

Stebėkite RWA Inc. kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000298-0.38%
30 dienų$ -0.00317-28.85%
60 dienų$ -0.00101-11.44%
90 dienų$ +0.00015+1.95%
RWA Inc. kainos pokytis šiandien

Šiandien RWAINC užfiksuotas $ -0.0000298 (-0.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

RWA Inc. 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00317 (-28.85%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

RWA Inc. 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RWAINC rodiklis pasikeitė $ -0.00101 (-11.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

RWA Inc. 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00015 (+1.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir RWA Inc. (RWAINC) pokyčius?

Peržiūrėkite RWA Inc. kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra RWA Inc. (RWAINC)

RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025.

RWA Inc. galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų RWA Inc. investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti RWAINCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie RWA Inc. mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti RWA Inc., suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

RWA Inc. kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos RWA Inc. (RWAINC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų RWA Inc. (RWAINC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes RWA Inc. prognozes.

Peržiūrėkite RWA Inc. kainos prognozę dabar!

RWA Inc. (RWAINC) Tokenomika

Supratimas apie RWA Inc. (RWAINC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RWAINCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti RWA Inc. (RWAINC)

Ieškote, kaip nusipirkti RWA Inc.? Viskas paprasta ir patogu! RWA Inc. lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

RWAINC į vietos valiutas

RWA Inc. išteklius

Išsamesnei RWA Inc. analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie RWA Inc.

Kiek RWA Inc.(RWAINC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RWAINC kaina USD valiuta yra 0.00782USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RWAINC į USD kaina?
Dabartinė RWAINC kaina USD valiuta yra $ 0.00782. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra RWA Inc. rinkos kapitalizacija?
RWAINC rinkos kapitalizacija yra $ 3.63MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RWAINC apyvartoje?
RWAINC apyvartoje yra 464.28MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RWAINC kaina?
RWAINC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.14355853970647262USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RWAINC kaina?
RWAINC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.005359634359067181USD.
Kokia yra RWAINC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RWAINC yra $ 20.68KUSD.
Ar RWAINC kaina šiais metais kils?
RWAINC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RWAINC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
RWA Inc. (RWAINC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

