RWA Inc. (RWAINC) realiojo laiko kaina yra $ 0.00782. Per pastarąsias 24 valandas RWAINC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00743 iki aukščiausios $ 0.00799 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RWAINC kaina yra $ 0.14355853970647262, o žemiausia – $ 0.005359634359067181.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RWAINC per pastarąją valandą pasikeitė -0.64%, per 24 valandas – -0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
RWA Inc. (RWAINC) rinkos informacija
No.1585
$ 3.63M
$ 3.63M$ 3.63M
$ 20.68K
$ 20.68K$ 20.68K
$ 7.82M
$ 7.82M$ 7.82M
464.28M
464.28M 464.28M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
993,084,477.27
993,084,477.27 993,084,477.27
46.42%
BASE
Dabartinė RWA Inc. rinkos kapitalizacija yra $ 3.63M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 20.68K. RWAINC apyvartoje yra 464.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 993084477.27. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.82M
RWA Inc. (RWAINC) kainos istorija USD
Stebėkite RWA Inc. kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000298
-0.38%
30 dienų
$ -0.00317
-28.85%
60 dienų
$ -0.00101
-11.44%
90 dienų
$ +0.00015
+1.95%
RWA Inc. kainos pokytis šiandien
Šiandien RWAINC užfiksuotas $ -0.0000298 (-0.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
RWA Inc. 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00317 (-28.85%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
RWA Inc. 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RWAINC rodiklis pasikeitė $ -0.00101 (-11.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
RWA Inc. 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00015 (+1.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir RWA Inc. (RWAINC) pokyčius?
RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025.
RWA Inc. galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų RWA Inc. investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti RWA Inc., suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
RWA Inc. kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos RWA Inc. (RWAINC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų RWA Inc. (RWAINC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes RWA Inc. prognozes.
Supratimas apie RWA Inc. (RWAINC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RWAINCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti RWA Inc. (RWAINC)
Ieškote, kaip nusipirkti RWA Inc.? Viskas paprasta ir patogu! RWA Inc. lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.