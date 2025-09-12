RUJI (RUJI) realiojo laiko kaina yra $ 1.1679. Per pastarąsias 24 valandas RUJI svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.1519 iki aukščiausios $ 1.189 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RUJI kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RUJI per pastarąją valandą pasikeitė -0.23%, per 24 valandas – +1.05%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
RUJI (RUJI) rinkos informacija
Dabartinė RUJI rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 42.65K. RUJI apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --
RUJI (RUJI) kainos istorija USD
Stebėkite RUJI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.012136
+1.05%
30 dienų
$ +0.2285
+24.32%
60 dienų
$ +0.6679
+133.58%
90 dienų
$ +0.6679
+133.58%
RUJI kainos pokytis šiandien
Šiandien RUJI užfiksuotas $ +0.012136 (+1.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
RUJI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.2285 (+24.32%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
RUJI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RUJI rodiklis pasikeitė $ +0.6679 (+133.58% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
RUJI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.6679 (+133.58%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir RUJI (RUJI) pokyčius?
Rujira is building the omnichain DeFi rails for humans and machines, an App Layer on THORChain that provides a fully integrated suite of DeFi applications, accessible with native assets from all connected chains. Tap into powerful tools like native-to-native swaps, perps, lending, liquidations, and more, all through your own wallet, under one roof, with a smooth and intuitive user interface. Thanks to THORChain technology, Rujira removes all dependency to third-party bridges and wrapping by centralized intermediaries. Experience the full potential of DeFi with Bitcoin and other native assets.
RUJI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos RUJI (RUJI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų RUJI (RUJI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes RUJI prognozes.
Supratimas apie RUJI (RUJI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RUJIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti RUJI (RUJI)
