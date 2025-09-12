Daugiau apie RUJI

RUJI kaina(RUJI)

1 RUJI į USD – tiesioginė kaina:

RUJI (RUJI) kainos grafikas realiu laiku
RUJI (RUJI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

RUJI (RUJI) realiojo laiko kaina yra $ 1.1679. Per pastarąsias 24 valandas RUJI svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.1519 iki aukščiausios $ 1.189 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RUJI kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RUJI per pastarąją valandą pasikeitė -0.23%, per 24 valandas – +1.05%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

RUJI (RUJI) rinkos informacija

$ 42.65K
$ 42.65K$ 42.65K

RUNE

Dabartinė RUJI rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 42.65K. RUJI apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --

RUJI (RUJI) kainos istorija USD

Stebėkite RUJI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.012136+1.05%
30 dienų$ +0.2285+24.32%
60 dienų$ +0.6679+133.58%
90 dienų$ +0.6679+133.58%
RUJI kainos pokytis šiandien

Šiandien RUJI užfiksuotas $ +0.012136 (+1.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

RUJI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.2285 (+24.32%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

RUJI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RUJI rodiklis pasikeitė $ +0.6679 (+133.58% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

RUJI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.6679 (+133.58%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir RUJI (RUJI) pokyčius?

Peržiūrėkite RUJI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra RUJI (RUJI)

Rujira is building the omnichain DeFi rails for humans and machines, an App Layer on THORChain that provides a fully integrated suite of DeFi applications, accessible with native assets from all connected chains. Tap into powerful tools like native-to-native swaps, perps, lending, liquidations, and more, all through your own wallet, under one roof, with a smooth and intuitive user interface. Thanks to THORChain technology, Rujira removes all dependency to third-party bridges and wrapping by centralized intermediaries. Experience the full potential of DeFi with Bitcoin and other native assets.

RUJI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų RUJI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti RUJIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie RUJI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti RUJI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

RUJI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos RUJI (RUJI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų RUJI (RUJI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes RUJI prognozes.

Peržiūrėkite RUJI kainos prognozę dabar!

RUJI (RUJI) Tokenomika

Supratimas apie RUJI (RUJI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RUJIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti RUJI (RUJI)

Ieškote, kaip nusipirkti RUJI? Viskas paprasta ir patogu! RUJI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

RUJI į vietos valiutas

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie RUJI

Kiek RUJI(RUJI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RUJI kaina USD valiuta yra 1.1679USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RUJI į USD kaina?
Dabartinė RUJI kaina USD valiuta yra $ 1.1679. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra RUJI rinkos kapitalizacija?
RUJI rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RUJI apyvartoje?
RUJI apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RUJI kaina?
RUJI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RUJI kaina?
RUJI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra RUJI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RUJI yra $ 42.65KUSD.
Ar RUJI kaina šiais metais kils?
RUJI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RUJI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
RUJI (RUJI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

