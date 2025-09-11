Daugiau apie RTF

Ready to Fight kaina(RTF)

$0.01156
$0.01156$0.01156
-0.08%1D
Ready to Fight (RTF) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:39:38(UTC+8)

Ready to Fight (RTF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01138
$ 0.01138$ 0.01138
24 val. žemiausia
$ 0.01171
$ 0.01171$ 0.01171
24 val. aukščiausia

$ 0.01138
$ 0.01138$ 0.01138

$ 0.01171
$ 0.01171$ 0.01171

$ 0.2862044677525272
$ 0.2862044677525272$ 0.2862044677525272

$ 0.009836048565616116
$ 0.009836048565616116$ 0.009836048565616116

+0.08%

-0.08%

+1.66%

+1.66%

Ready to Fight (RTF) realiojo laiko kaina yra $ 0.01157. Per pastarąsias 24 valandas RTF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01138 iki aukščiausios $ 0.01171 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RTF kaina yra $ 0.2862044677525272, o žemiausia – $ 0.009836048565616116.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RTF per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – -0.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ready to Fight (RTF) rinkos informacija

No.3792

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 129.84K
$ 129.84K$ 129.84K

$ 4.63M
$ 4.63M$ 4.63M

0.00
0.00 0.00

400,000,000
400,000,000 400,000,000

BSC

Dabartinė Ready to Fight rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 129.84K. RTF apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 400000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.63M

Ready to Fight (RTF) kainos istorija USD

Stebėkite Ready to Fight kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000093-0.08%
30 dienų$ -0.00031-2.61%
60 dienų$ -0.01588-57.86%
90 dienų$ -0.02575-69.00%
Ready to Fight kainos pokytis šiandien

Šiandien RTF užfiksuotas $ -0.0000093 (-0.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Ready to Fight 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00031 (-2.61%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Ready to Fight 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RTF rodiklis pasikeitė $ -0.01588 (-57.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Ready to Fight 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02575 (-69.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ready to Fight (RTF) pokyčius?

Peržiūrėkite Ready to Fight kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Ready to Fight (RTF)

Ready To Fight (RTF) is the 1st SocialFi app for 10M combat sports communities worldwide, led by Oleksandr Usyk and powered by the WBC.

Ready to Fight galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ready to Fight investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Ready to Fight kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ready to Fight (RTF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ready to Fight (RTF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ready to Fight prognozes.

Peržiūrėkite Ready to Fight kainos prognozę dabar!

Ready to Fight (RTF) Tokenomika

Supratimas apie Ready to Fight (RTF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RTFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Ready to Fight (RTF)

Ieškote, kaip nusipirkti Ready to Fight? Viskas paprasta ir patogu! Ready to Fight lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

RTF į vietos valiutas

1 Ready to Fight(RTF) į VND
304.46455
1 Ready to Fight(RTF) į AUD
A$0.0174707
1 Ready to Fight(RTF) į GBP
0.0084461
1 Ready to Fight(RTF) į EUR
0.0098345
1 Ready to Fight(RTF) į USD
$0.01157
1 Ready to Fight(RTF) į MYR
RM0.0488254
1 Ready to Fight(RTF) į TRY
0.4776096
1 Ready to Fight(RTF) į JPY
¥1.70079
1 Ready to Fight(RTF) į ARS
ARS$16.481465
1 Ready to Fight(RTF) į RUB
0.9775493
1 Ready to Fight(RTF) į INR
1.0213996
1 Ready to Fight(RTF) į IDR
Rp189.6721008
1 Ready to Fight(RTF) į KRW
16.1141175
1 Ready to Fight(RTF) į PHP
0.6624982
1 Ready to Fight(RTF) į EGP
￡E.0.5572112
1 Ready to Fight(RTF) į BRL
R$0.062478
1 Ready to Fight(RTF) į CAD
C$0.0159666
1 Ready to Fight(RTF) į BDT
1.409226
1 Ready to Fight(RTF) į NGN
17.4509153
1 Ready to Fight(RTF) į COP
$45.3724492
1 Ready to Fight(RTF) į ZAR
R.0.2025907
1 Ready to Fight(RTF) į UAH
0.4776096
1 Ready to Fight(RTF) į VES
Bs1.80492
1 Ready to Fight(RTF) į CLP
$11.11877
1 Ready to Fight(RTF) į PKR
Rs3.2859957
1 Ready to Fight(RTF) į KZT
6.2371556
1 Ready to Fight(RTF) į THB
฿0.367926
1 Ready to Fight(RTF) į TWD
NT$0.3512652
1 Ready to Fight(RTF) į AED
د.إ0.0424619
1 Ready to Fight(RTF) į CHF
Fr0.0091403
1 Ready to Fight(RTF) į HKD
HK$0.0900146
1 Ready to Fight(RTF) į AMD
֏4.4210127
1 Ready to Fight(RTF) į MAD
.د.م0.1044771
1 Ready to Fight(RTF) į MXN
$0.2153177
1 Ready to Fight(RTF) į SAR
ريال0.0433875
1 Ready to Fight(RTF) į PLN
0.0421148
1 Ready to Fight(RTF) į RON
лв0.0500981
1 Ready to Fight(RTF) į SEK
kr0.1082952
1 Ready to Fight(RTF) į BGN
лв0.0193219
1 Ready to Fight(RTF) į HUF
Ft3.8916852
1 Ready to Fight(RTF) į CZK
0.2414659
1 Ready to Fight(RTF) į KWD
د.ك0.00352885
1 Ready to Fight(RTF) į ILS
0.0384124
1 Ready to Fight(RTF) į AOA
Kz10.5468649
1 Ready to Fight(RTF) į BHD
.د.ب0.00436189
1 Ready to Fight(RTF) į BMD
$0.01157
1 Ready to Fight(RTF) į DKK
kr0.0738166
1 Ready to Fight(RTF) į HNL
L0.3032497
1 Ready to Fight(RTF) į MUR
0.5271292
1 Ready to Fight(RTF) į NAD
$0.2034006
1 Ready to Fight(RTF) į NOK
kr0.1150058
1 Ready to Fight(RTF) į NZD
$0.0194376
1 Ready to Fight(RTF) į PAB
B/.0.01157
1 Ready to Fight(RTF) į PGK
K0.0490568
1 Ready to Fight(RTF) į QAR
ر.ق0.0421148
1 Ready to Fight(RTF) į RSD
дин.1.1591983

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ready to Fight

Kiek Ready to Fight(RTF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RTF kaina USD valiuta yra 0.01157USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RTF į USD kaina?
Dabartinė RTF kaina USD valiuta yra $ 0.01157. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ready to Fight rinkos kapitalizacija?
RTF rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RTF apyvartoje?
RTF apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RTF kaina?
RTF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.2862044677525272USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RTF kaina?
RTF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.009836048565616116USD.
Kokia yra RTF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RTF yra $ 129.84KUSD.
Ar RTF kaina šiais metais kils?
RTF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RTF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:39:38(UTC+8)

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
