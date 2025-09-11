Ready to Fight (RTF) realiojo laiko kaina yra $ 0.01157. Per pastarąsias 24 valandas RTF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01138 iki aukščiausios $ 0.01171 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RTF kaina yra $ 0.2862044677525272, o žemiausia – $ 0.009836048565616116.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RTF per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – -0.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Ready to Fight (RTF) rinkos informacija
No.3792
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 129.84K
$ 129.84K$ 129.84K
$ 4.63M
$ 4.63M$ 4.63M
0.00
0.00 0.00
400,000,000
400,000,000 400,000,000
BSC
Dabartinė Ready to Fight rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 129.84K. RTF apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 400000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.63M
Ready to Fight (RTF) kainos istorija USD
Stebėkite Ready to Fight kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000093
-0.08%
30 dienų
$ -0.00031
-2.61%
60 dienų
$ -0.01588
-57.86%
90 dienų
$ -0.02575
-69.00%
Ready to Fight kainos pokytis šiandien
Šiandien RTF užfiksuotas $ -0.0000093 (-0.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Ready to Fight 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00031 (-2.61%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Ready to Fight 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RTF rodiklis pasikeitė $ -0.01588 (-57.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Ready to Fight 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02575 (-69.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ready to Fight (RTF) pokyčius?
Ready To Fight (RTF) is the 1st SocialFi app for 10M combat sports communities worldwide, led by Oleksandr Usyk and powered by the WBC.
Ready to Fight galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ready to Fight investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti RTFstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ready to Fight mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ready to Fight, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Ready to Fight kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Ready to Fight (RTF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ready to Fight (RTF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ready to Fight prognozes.
Supratimas apie Ready to Fight (RTF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RTFišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Ready to Fight (RTF)
Ieškote, kaip nusipirkti Ready to Fight? Viskas paprasta ir patogu! Ready to Fight lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.