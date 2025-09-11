Daugiau apie ROUTE

Router Protocol (ROUTE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:25:16(UTC+8)

Router Protocol (ROUTE) kainos informacija (USD)

Router Protocol (ROUTE) realiojo laiko kaina yra $ 0.0047. Per pastarąsias 24 valandas ROUTE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00456 iki aukščiausios $ 0.00496 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ROUTE kaina yra $ 0.07989256862366406, o žemiausia – $ 0.003755757650098377.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ROUTE per pastarąją valandą pasikeitė -0.43%, per 24 valandas – +2.17%, o per pastarąsias 7 dienas – -17.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Router Protocol (ROUTE) rinkos informacija

No.1832

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

$ 56.33K
$ 56.33K$ 56.33K

$ 4.70M
$ 4.70M$ 4.70M

452.67M
452.67M 452.67M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

45.26%

NONE

Dabartinė Router Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 2.13M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.33K. ROUTE apyvartoje yra 452.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.70M

Router Protocol (ROUTE) kainos istorija USD

Stebėkite Router Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000998+2.17%
30 dienų$ -0.00262-35.80%
60 dienų$ -0.00012-2.49%
90 dienų$ -0.00376-44.45%
Router Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien ROUTE užfiksuotas $ +0.0000998 (+2.17%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Router Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00262 (-35.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Router Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ROUTE rodiklis pasikeitė $ -0.00012 (-2.49% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Router Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00376 (-44.45%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Router Protocol (ROUTE) pokyčius?

Peržiūrėkite Router Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Router Protocol (ROUTE)

Router Protocol is a crosschain-liquidity aggregator platform that was built to seamlessly provide bridging infrastructure between current and emerging Layer 1 and Layer 2 blockchain solutions. The goal is to enable users to swap their assets from different networks seamlessly in a near-instant and low-cost manner.

Router Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Router Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ROUTEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Router Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Router Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Router Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Router Protocol (ROUTE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Router Protocol (ROUTE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Router Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Router Protocol kainos prognozę dabar!

Router Protocol (ROUTE) Tokenomika

Supratimas apie Router Protocol (ROUTE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ROUTEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Router Protocol (ROUTE)

Ieškote, kaip nusipirkti Router Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Router Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Router Protocol išteklius

Išsamesnei Router Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Router Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Router Protocol

Kiek Router Protocol(ROUTE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ROUTE kaina USD valiuta yra 0.0047USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ROUTE į USD kaina?
Dabartinė ROUTE kaina USD valiuta yra $ 0.0047. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Router Protocol rinkos kapitalizacija?
ROUTE rinkos kapitalizacija yra $ 2.13MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ROUTE apyvartoje?
ROUTE apyvartoje yra 452.67MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ROUTE kaina?
ROUTE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.07989256862366406USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ROUTE kaina?
ROUTE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.003755757650098377USD.
Kokia yra ROUTE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ROUTE yra $ 56.33KUSD.
Ar ROUTE kaina šiais metais kils?
ROUTE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ROUTE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:25:16(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

