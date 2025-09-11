Daugiau apie RON

RON Kainos informacija

RON Baltoji knyga

RON Oficiali svetainė

RON Tokenomika

RON Kainų prognozė

RON Istorija

RON pirkimo vadovas

RONvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

RON Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

RONIN logotipas

RONIN kaina(RON)

1 RON į USD – tiesioginė kaina:

$0.5515
$0.5515$0.5515
+2.11%1D
USD
RONIN (RON) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:59:12(UTC+8)

RONIN (RON) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.5089
$ 0.5089$ 0.5089
24 val. žemiausia
$ 0.585
$ 0.585$ 0.585
24 val. aukščiausia

$ 0.5089
$ 0.5089$ 0.5089

$ 0.585
$ 0.585$ 0.585

$ 4.496934458163238
$ 4.496934458163238$ 4.496934458163238

$ 0.19762703891193972
$ 0.19762703891193972$ 0.19762703891193972

-0.20%

+2.11%

+11.82%

+11.82%

RONIN (RON) realiojo laiko kaina yra $ 0.5514. Per pastarąsias 24 valandas RON svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.5089 iki aukščiausios $ 0.585 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RON kaina yra $ 4.496934458163238, o žemiausia – $ 0.19762703891193972.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RON per pastarąją valandą pasikeitė -0.20%, per 24 valandas – +2.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

RONIN (RON) rinkos informacija

No.144

$ 382.19M
$ 382.19M$ 382.19M

$ 280.93K
$ 280.93K$ 280.93K

$ 551.40M
$ 551.40M$ 551.40M

693.12M
693.12M 693.12M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

69.31%

0.01%

RONIN

Dabartinė RONIN rinkos kapitalizacija yra $ 382.19M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 280.93K. RON apyvartoje yra 693.12M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 551.40M

RONIN (RON) kainos istorija USD

Stebėkite RONIN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.011396+2.11%
30 dienų$ -0.0053-0.96%
60 dienų$ +0.0354+6.86%
90 dienų$ +0.0455+8.99%
RONIN kainos pokytis šiandien

Šiandien RON užfiksuotas $ +0.011396 (+2.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

RONIN 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0053 (-0.96%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

RONIN 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RON rodiklis pasikeitė $ +0.0354 (+6.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

RONIN 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0455 (+8.99%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir RONIN (RON) pokyčius?

Peržiūrėkite RONIN kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra RONIN (RON)

Ronin Network (RON) is the ecosystem token for the Ronin Blockchain. It is used to pay gas fees and to secure the network for both Axie Infinity and future games/products built on the chain.

RONIN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų RONIN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti RONstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie RONIN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti RONIN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

RONIN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos RONIN (RON) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų RONIN (RON) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes RONIN prognozes.

Peržiūrėkite RONIN kainos prognozę dabar!

RONIN (RON) Tokenomika

Supratimas apie RONIN (RON) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RONišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti RONIN (RON)

Ieškote, kaip nusipirkti RONIN? Viskas paprasta ir patogu! RONIN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

RON į vietos valiutas

1 RONIN(RON) į VND
14,510.091
1 RONIN(RON) į AUD
A$0.832614
1 RONIN(RON) į GBP
0.402522
1 RONIN(RON) į EUR
0.46869
1 RONIN(RON) į USD
$0.5514
1 RONIN(RON) į MYR
RM2.326908
1 RONIN(RON) į TRY
22.761792
1 RONIN(RON) į JPY
¥81.0558
1 RONIN(RON) į ARS
ARS$785.4693
1 RONIN(RON) į RUB
46.5933
1 RONIN(RON) į INR
48.600396
1 RONIN(RON) į IDR
Rp9,039.342816
1 RONIN(RON) į KRW
766.898148
1 RONIN(RON) į PHP
31.506996
1 RONIN(RON) į EGP
￡E.26.54991
1 RONIN(RON) į BRL
R$2.97756
1 RONIN(RON) į CAD
C$0.760932
1 RONIN(RON) į BDT
67.16052
1 RONIN(RON) į NGN
831.671106
1 RONIN(RON) į COP
$2,162.348184
1 RONIN(RON) į ZAR
R.9.643986
1 RONIN(RON) į UAH
22.761792
1 RONIN(RON) į VES
Bs86.0184
1 RONIN(RON) į CLP
$529.8954
1 RONIN(RON) į PKR
Rs156.603114
1 RONIN(RON) į KZT
297.248712
1 RONIN(RON) į THB
฿17.517978
1 RONIN(RON) į TWD
NT$16.73499
1 RONIN(RON) į AED
د.إ2.023638
1 RONIN(RON) į CHF
Fr0.435606
1 RONIN(RON) į HKD
HK$4.289892
1 RONIN(RON) į AMD
֏210.695454
1 RONIN(RON) į MAD
.د.م4.979142
1 RONIN(RON) į MXN
$10.250526
1 RONIN(RON) į SAR
ريال2.06775
1 RONIN(RON) į PLN
2.007096
1 RONIN(RON) į RON
лв2.393076
1 RONIN(RON) į SEK
kr5.15559
1 RONIN(RON) į BGN
лв0.920838
1 RONIN(RON) į HUF
Ft185.342082
1 RONIN(RON) į CZK
11.502204
1 RONIN(RON) į KWD
د.ك0.168177
1 RONIN(RON) į ILS
1.830648
1 RONIN(RON) į AOA
Kz504.481374
1 RONIN(RON) į BHD
.د.ب0.2078778
1 RONIN(RON) į BMD
$0.5514
1 RONIN(RON) į DKK
kr3.517932
1 RONIN(RON) į HNL
L14.452194
1 RONIN(RON) į MUR
25.0887
1 RONIN(RON) į NAD
$9.693612
1 RONIN(RON) į NOK
kr5.475402
1 RONIN(RON) į NZD
$0.926352
1 RONIN(RON) į PAB
B/.0.5514
1 RONIN(RON) į PGK
K2.337936
1 RONIN(RON) į QAR
ر.ق2.007096
1 RONIN(RON) į RSD
дин.55.228224

RONIN išteklius

Išsamesnei RONIN analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali RONIN svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie RONIN

Kiek RONIN(RON) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RON kaina USD valiuta yra 0.5514USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RON į USD kaina?
Dabartinė RON kaina USD valiuta yra $ 0.5514. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra RONIN rinkos kapitalizacija?
RON rinkos kapitalizacija yra $ 382.19MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RON apyvartoje?
RON apyvartoje yra 693.12MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RON kaina?
RON pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.496934458163238USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RON kaina?
RON pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.19762703891193972USD.
Kokia yra RON prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RON yra $ 280.93KUSD.
Ar RON kaina šiais metais kils?
RON šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RON kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:59:12(UTC+8)

RONIN (RON) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

RON-į-USD skaičiuoklė

Suma

RON
RON
USD
USD

1 RON = 0.5514 USD

Prekiauti RON

RONUSDT
$0.5515
$0.5515$0.5515
+2.03%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis