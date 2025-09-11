ROCK (ROCK) realiojo laiko kaina yra $ 0.02525. Per pastarąsias 24 valandas ROCK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02525 iki aukščiausios $ 0.02673 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ROCK kaina yra $ 0.11805569855729202, o žemiausia – $ 0.011979981481369108.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ROCK per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -5.53%, o per pastarąsias 7 dienas – -24.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ROCK (ROCK) rinkos informacija
$ 4.81M
$ 33.10
$ 25.25M
190.61M
1,000,000,000
1,000,000,000
ZENROCK
Dabartinė ROCK rinkos kapitalizacija yra $ 4.81M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 33.10. ROCK apyvartoje yra 190.61M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 25.25M
ROCK (ROCK) kainos istorija USD
Stebėkite ROCK kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0014781
-5.53%
30 dienų
$ +0.00346
+15.87%
60 dienų
$ -0.01522
-37.61%
90 dienų
$ -0.05329
-67.86%
ROCK kainos pokytis šiandien
Šiandien ROCK užfiksuotas $ -0.0014781 (-5.53%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ROCK 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00346 (+15.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ROCK 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ROCK rodiklis pasikeitė $ -0.01522 (-37.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ROCK 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.05329 (-67.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ROCK (ROCK) pokyčius?
Zenrock is building a simple but powerful blockchain primitive for omnichain key management comprised of a
decentralized blockchain (zrChain), distributed MPC network (dMPC), and smart contracts (zrSign) for cross-
chain protocols and wallets.
ROCK galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ROCK, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
ROCK kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ROCK (ROCK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ROCK (ROCK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ROCK prognozes.
Supratimas apie ROCK (ROCK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ROCKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ROCK (ROCK)
Ieškote, kaip nusipirkti ROCK? ROCK lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti".
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.