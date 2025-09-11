Daugiau apie RIF

RIF kaina(RIF)

1 RIF į USD – tiesioginė kaina:

$0.06028
$0.06028$0.06028
+1.36%1D
USD
RIF (RIF) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:38:42(UTC+8)

RIF (RIF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.05872
$ 0.05872$ 0.05872
24 val. žemiausia
$ 0.0603
$ 0.0603$ 0.0603
24 val. aukščiausia

$ 0.05872
$ 0.05872$ 0.05872

$ 0.0603
$ 0.0603$ 0.0603

$ 0.45910638
$ 0.45910638$ 0.45910638

$ 0.0273613350172
$ 0.0273613350172$ 0.0273613350172

+1.22%

+1.36%

+9.04%

+9.04%

RIF (RIF) realiojo laiko kaina yra $ 0.06027. Per pastarąsias 24 valandas RIF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05872 iki aukščiausios $ 0.0603 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RIF kaina yra $ 0.45910638, o žemiausia – $ 0.0273613350172.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RIF per pastarąją valandą pasikeitė +1.22%, per 24 valandas – +1.36%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

RIF (RIF) rinkos informacija

$ 60.27M
$ 60.27M$ 60.27M

$ 368.67K
$ 368.67K$ 368.67K

$ 60.27M
$ 60.27M$ 60.27M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

Dabartinė RIF rinkos kapitalizacija yra $ 60.27M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 368.67K. RIF apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 60.27M

RIF (RIF) kainos istorija USD

Stebėkite RIF kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0008088+1.36%
30 dienų$ +0.0047+8.45%
60 dienų$ -0.00039-0.65%
90 dienų$ +0.01019+20.34%
RIF kainos pokytis šiandien

Šiandien RIF užfiksuotas $ +0.0008088 (+1.36%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

RIF 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0047 (+8.45%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

RIF 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RIF rodiklis pasikeitė $ -0.00039 (-0.65% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

RIF 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01019 (+20.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir RIF (RIF) pokyčius?

Peržiūrėkite RIF kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra RIF (RIF)

RIF OS (Root Infrastructure Framework Open Standard)  is a suite of open and decentralized infrastructure protocols that enable faster, easier and scalable development of distributed applications (dApps) within a unified environment.

RIF galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų RIF investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti RIFstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie RIF mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti RIF, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

RIF kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos RIF (RIF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų RIF (RIF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes RIF prognozes.

Peržiūrėkite RIF kainos prognozę dabar!

RIF (RIF) Tokenomika

Supratimas apie RIF (RIF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RIFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti RIF (RIF)

Ieškote, kaip nusipirkti RIF? Viskas paprasta ir patogu! RIF lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

RIF į vietos valiutas

1 RIF(RIF) į VND
1,586.00505
1 RIF(RIF) į AUD
A$0.0910077
1 RIF(RIF) į GBP
0.0439971
1 RIF(RIF) į EUR
0.0512295
1 RIF(RIF) į USD
$0.06027
1 RIF(RIF) į MYR
RM0.2543394
1 RIF(RIF) į TRY
2.4879456
1 RIF(RIF) į JPY
¥8.85969
1 RIF(RIF) į ARS
ARS$85.854615
1 RIF(RIF) į RUB
5.0922123
1 RIF(RIF) į INR
5.3206356
1 RIF(RIF) į IDR
Rp988.0326288
1 RIF(RIF) į KRW
83.9410425
1 RIF(RIF) į PHP
3.4510602
1 RIF(RIF) į EGP
￡E.2.9026032
1 RIF(RIF) į BRL
R$0.325458
1 RIF(RIF) į CAD
C$0.0831726
1 RIF(RIF) į BDT
7.340886
1 RIF(RIF) į NGN
90.9046383
1 RIF(RIF) į COP
$236.3524212
1 RIF(RIF) į ZAR
R.1.0553277
1 RIF(RIF) į UAH
2.4879456
1 RIF(RIF) į VES
Bs9.40212
1 RIF(RIF) į CLP
$57.91947
1 RIF(RIF) į PKR
Rs17.1172827
1 RIF(RIF) į KZT
32.4903516
1 RIF(RIF) į THB
฿1.916586
1 RIF(RIF) į TWD
NT$1.8297972
1 RIF(RIF) į AED
د.إ0.2211909
1 RIF(RIF) į CHF
Fr0.0476133
1 RIF(RIF) į HKD
HK$0.4689006
1 RIF(RIF) į AMD
֏23.0297697
1 RIF(RIF) į MAD
.د.م0.5442381
1 RIF(RIF) į MXN
$1.1216247
1 RIF(RIF) į SAR
ريال0.2260125
1 RIF(RIF) į PLN
0.2193828
1 RIF(RIF) į RON
лв0.2609691
1 RIF(RIF) į SEK
kr0.5641272
1 RIF(RIF) į BGN
лв0.1006509
1 RIF(RIF) į HUF
Ft20.2856766
1 RIF(RIF) į CZK
1.2590403
1 RIF(RIF) į KWD
د.ك0.01838235
1 RIF(RIF) į ILS
0.2000964
1 RIF(RIF) į AOA
Kz54.9403239
1 RIF(RIF) į BHD
.د.ب0.02266152
1 RIF(RIF) į BMD
$0.06027
1 RIF(RIF) į DKK
kr0.3845226
1 RIF(RIF) į HNL
L1.5796767
1 RIF(RIF) į MUR
2.7459012
1 RIF(RIF) į NAD
$1.0595466
1 RIF(RIF) į NOK
kr0.5996865
1 RIF(RIF) į NZD
$0.1012536
1 RIF(RIF) į PAB
B/.0.06027
1 RIF(RIF) į PGK
K0.2555448
1 RIF(RIF) į QAR
ر.ق0.2193828
1 RIF(RIF) į RSD
дин.6.0414648

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie RIF

Kiek RIF(RIF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RIF kaina USD valiuta yra 0.06027USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RIF į USD kaina?
Dabartinė RIF kaina USD valiuta yra $ 0.06027. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra RIF rinkos kapitalizacija?
RIF rinkos kapitalizacija yra $ 60.27MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RIF apyvartoje?
RIF apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RIF kaina?
RIF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.45910638USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RIF kaina?
RIF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0273613350172USD.
Kokia yra RIF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RIF yra $ 368.67KUSD.
Ar RIF kaina šiais metais kils?
RIF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RIF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:38:42(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

