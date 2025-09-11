RedStone (RED) realiojo laiko kaina yra $ 0.6277. Per pastarąsias 24 valandas RED svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.6251 iki aukščiausios $ 0.6532 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RED kaina yra $ 1.4560272855118426, o žemiausia – $ 0.23305251918481165.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RED per pastarąją valandą pasikeitė -1.06%, per 24 valandas – -2.80%, o per pastarąsias 7 dienas – +48.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
RedStone (RED) rinkos informacija
No.256
$ 175.76M
$ 175.76M$ 175.76M
$ 2.21M
$ 2.21M$ 2.21M
$ 627.70M
$ 627.70M$ 627.70M
280.00M
280.00M 280.00M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
597,000,000
597,000,000 597,000,000
28.00%
ETH
Dabartinė RedStone rinkos kapitalizacija yra $ 175.76M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.21M. RED apyvartoje yra 280.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 597000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 627.70M
RedStone (RED) kainos istorija USD
Stebėkite RedStone kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.018082
-2.80%
30 dienų
$ +0.2116
+50.85%
60 dienų
$ +0.2851
+83.21%
90 dienų
$ +0.3335
+113.35%
RedStone kainos pokytis šiandien
Šiandien RED užfiksuotas $ -0.018082 (-2.80%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
RedStone 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.2116 (+50.85%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
RedStone 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RED rodiklis pasikeitė $ +0.2851 (+83.21% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
RedStone 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.3335 (+113.35%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir RedStone (RED) pokyčius?
RedStone is the fastest-growing Modular Oracle specialising in yield-bearing collateral for lending markets, like LSTs & LRTs. It offers gas-optimized data feeds across 50+ chains & all rollups. Trusted by Morpho, Venus, ether.fi & more.
RedStone galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų RedStone investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti REDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie RedStone mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti RedStone, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
RedStone kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos RedStone (RED) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų RedStone (RED) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes RedStone prognozes.
Supratimas apie RedStone (RED) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie REDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti RedStone (RED)
Ieškote, kaip nusipirkti RedStone? Viskas paprasta ir patogu! RedStone lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.