RedStone logotipas

RedStone kaina(RED)

1 RED į USD – tiesioginė kaina:

$0.6277
-2.80%1D
USD
RedStone (RED) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:23:22(UTC+8)

RedStone (RED) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.6251
24 val. žemiausia
$ 0.6532
24 val. aukščiausia

$ 0.6251
$ 0.6532
$ 1.4560272855118426
$ 0.23305251918481165
-1.06%

-2.80%

+48.49%

+48.49%

RedStone (RED) realiojo laiko kaina yra $ 0.6277. Per pastarąsias 24 valandas RED svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.6251 iki aukščiausios $ 0.6532 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RED kaina yra $ 1.4560272855118426, o žemiausia – $ 0.23305251918481165.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RED per pastarąją valandą pasikeitė -1.06%, per 24 valandas – -2.80%, o per pastarąsias 7 dienas – +48.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

RedStone (RED) rinkos informacija

No.256

$ 175.76M
$ 2.21M
$ 627.70M
280.00M
1,000,000,000
597,000,000
28.00%

ETH

Dabartinė RedStone rinkos kapitalizacija yra $ 175.76M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.21M. RED apyvartoje yra 280.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 597000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 627.70M

RedStone (RED) kainos istorija USD

Stebėkite RedStone kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.018082-2.80%
30 dienų$ +0.2116+50.85%
60 dienų$ +0.2851+83.21%
90 dienų$ +0.3335+113.35%
RedStone kainos pokytis šiandien

Šiandien RED užfiksuotas $ -0.018082 (-2.80%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

RedStone 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.2116 (+50.85%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

RedStone 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RED rodiklis pasikeitė $ +0.2851 (+83.21% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

RedStone 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.3335 (+113.35%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir RedStone (RED) pokyčius?

Peržiūrėkite RedStone kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra RedStone (RED)

RedStone is the fastest-growing Modular Oracle specialising in yield-bearing collateral for lending markets, like LSTs & LRTs. It offers gas-optimized data feeds across 50+ chains & all rollups. Trusted by Morpho, Venus, ether.fi & more.

RedStone galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų RedStone investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti REDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie RedStone mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti RedStone, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

RedStone kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos RedStone (RED) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų RedStone (RED) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes RedStone prognozes.

Peržiūrėkite RedStone kainos prognozę dabar!

RedStone (RED) Tokenomika

Supratimas apie RedStone (RED) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie REDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti RedStone (RED)

Ieškote, kaip nusipirkti RedStone? Viskas paprasta ir patogu! RedStone lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

RED į vietos valiutas

1 RedStone(RED) į VND
16,517.9255
1 RedStone(RED) į AUD
A$0.947827
1 RedStone(RED) į GBP
0.458221
1 RedStone(RED) į EUR
0.533545
1 RedStone(RED) į USD
$0.6277
1 RedStone(RED) į MYR
RM2.648894
1 RedStone(RED) į TRY
25.917733
1 RedStone(RED) į JPY
¥92.2719
1 RedStone(RED) į ARS
ARS$894.15865
1 RedStone(RED) į RUB
53.034373
1 RedStone(RED) į INR
55.381971
1 RedStone(RED) į IDR
Rp10,290.162288
1 RedStone(RED) į KRW
873.017714
1 RedStone(RED) į PHP
35.898163
1 RedStone(RED) į EGP
￡E.30.211201
1 RedStone(RED) į BRL
R$3.38958
1 RedStone(RED) į CAD
C$0.866226
1 RedStone(RED) į BDT
76.45386
1 RedStone(RED) į NGN
946.753633
1 RedStone(RED) į COP
$2,461.563212
1 RedStone(RED) į ZAR
R.10.972196
1 RedStone(RED) į UAH
25.911456
1 RedStone(RED) į VES
Bs97.9212
1 RedStone(RED) į CLP
$603.2197
1 RedStone(RED) į PKR
Rs178.273077
1 RedStone(RED) į KZT
338.380516
1 RedStone(RED) į THB
฿19.954583
1 RedStone(RED) į TWD
NT$19.056972
1 RedStone(RED) į AED
د.إ2.303659
1 RedStone(RED) į CHF
Fr0.495883
1 RedStone(RED) į HKD
HK$4.883506
1 RedStone(RED) į AMD
֏239.850447
1 RedStone(RED) į MAD
.د.م5.668131
1 RedStone(RED) į MXN
$11.67522
1 RedStone(RED) į SAR
ريال2.353875
1 RedStone(RED) į PLN
2.284828
1 RedStone(RED) į RON
лв2.717941
1 RedStone(RED) į SEK
kr5.868995
1 RedStone(RED) į BGN
лв1.048259
1 RedStone(RED) į HUF
Ft210.919754
1 RedStone(RED) į CZK
13.093822
1 RedStone(RED) į KWD
د.ك0.1914485
1 RedStone(RED) į ILS
2.083964
1 RedStone(RED) į AOA
Kz574.289007
1 RedStone(RED) į BHD
.د.ب0.2366429
1 RedStone(RED) į BMD
$0.6277
1 RedStone(RED) į DKK
kr4.004726
1 RedStone(RED) į HNL
L16.452017
1 RedStone(RED) į MUR
28.598012
1 RedStone(RED) į NAD
$11.034966
1 RedStone(RED) į NOK
kr6.233061
1 RedStone(RED) į NZD
$1.054536
1 RedStone(RED) į PAB
B/.0.6277
1 RedStone(RED) į PGK
K2.661448
1 RedStone(RED) į QAR
ر.ق2.284828
1 RedStone(RED) į RSD
дин.62.857878

RedStone išteklius

Išsamesnei RedStone analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali RedStone svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie RedStone

Kiek RedStone(RED) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RED kaina USD valiuta yra 0.6277USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RED į USD kaina?
Dabartinė RED kaina USD valiuta yra $ 0.6277. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra RedStone rinkos kapitalizacija?
RED rinkos kapitalizacija yra $ 175.76MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RED apyvartoje?
RED apyvartoje yra 280.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RED kaina?
RED pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.4560272855118426USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RED kaina?
RED pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.23305251918481165USD.
Kokia yra RED prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RED yra $ 2.21MUSD.
Ar RED kaina šiais metais kils?
RED šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RED kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
RedStone (RED) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

