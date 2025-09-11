Rarible (RARI) realiojo laiko kaina yra $ 0.9501. Per pastarąsias 24 valandas RARI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.9391 iki aukščiausios $ 0.9537 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RARI kaina yra $ 63.5297647443624, o žemiausia – $ 0.309504826433.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RARI per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – -0.09%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Rarible (RARI) rinkos informacija
No.942
$ 18.52M
$ 161.92K
$ 23.75M
19.49M
25,000,000
25,000,000
77.95%
ETH
Dabartinė Rarible rinkos kapitalizacija yra $ 18.52M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 161.92K. RARI apyvartoje yra 19.49M vienetų, o bendras kiekis siekia 25000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23.75M
Rarible (RARI) kainos istorija USD
Stebėkite Rarible kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000856
-0.09%
30 dienų
$ -0.0458
-4.60%
60 dienų
$ -0.0101
-1.06%
90 dienų
$ -0.0209
-2.16%
Rarible kainos pokytis šiandien
Šiandien RARI užfiksuotas $ -0.000856 (-0.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Rarible 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0458 (-4.60%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Rarible 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RARI rodiklis pasikeitė $ -0.0101 (-1.06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Rarible 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0209 (-2.16%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Rarible (RARI) pokyčius?
$RARI powers infrastructure for onchain commerce. It is the native governance token of the Rarible ecosystem, stewarded by the RARI Foundation on behalf of the community. RARI Foundation facilitates a cross-chain rewards program on Rarible.com, designed to fuel long-term growth and deepen liquidity. Every trade on the NFT marketplace generates fees that are then collected by the Foundation and distributed to users in $RARI.
Holders can also stake $RARI to delegate voting power and earn APY — taking part in governance while sharing in the long-term value created by the ecosystem.
Rarible kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Rarible (RARI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Rarible (RARI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Rarible prognozes.
Supratimas apie Rarible (RARI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RARIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Rarible (RARI)
