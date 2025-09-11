Daugiau apie RARI

Rarible (RARI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:22:32(UTC+8)

Rarible (RARI) kainos informacija (USD)

Rarible (RARI) realiojo laiko kaina yra $ 0.9501. Per pastarąsias 24 valandas RARI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.9391 iki aukščiausios $ 0.9537 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RARI kaina yra $ 63.5297647443624, o žemiausia – $ 0.309504826433.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RARI per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – -0.09%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Rarible (RARI) rinkos informacija

$ 18.52M
$ 18.52M$ 18.52M

$ 161.92K
$ 161.92K$ 161.92K

$ 23.75M
$ 23.75M$ 23.75M

19.49M
19.49M 19.49M

25,000,000
25,000,000 25,000,000

25,000,000
25,000,000 25,000,000

77.95%

ETH

Dabartinė Rarible rinkos kapitalizacija yra $ 18.52M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 161.92K. RARI apyvartoje yra 19.49M vienetų, o bendras kiekis siekia 25000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23.75M

Rarible (RARI) kainos istorija USD

Stebėkite Rarible kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000856-0.09%
30 dienų$ -0.0458-4.60%
60 dienų$ -0.0101-1.06%
90 dienų$ -0.0209-2.16%
Rarible kainos pokytis šiandien

Šiandien RARI užfiksuotas $ -0.000856 (-0.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Rarible 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0458 (-4.60%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Rarible 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RARI rodiklis pasikeitė $ -0.0101 (-1.06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Rarible 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0209 (-2.16%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Rarible (RARI) pokyčius?

Peržiūrėkite Rarible kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Rarible (RARI)

$RARI powers infrastructure for onchain commerce. It is the native governance token of the Rarible ecosystem, stewarded by the RARI Foundation on behalf of the community. RARI Foundation facilitates a cross-chain rewards program on Rarible.com, designed to fuel long-term growth and deepen liquidity. Every trade on the NFT marketplace generates fees that are then collected by the Foundation and distributed to users in $RARI. Holders can also stake $RARI to delegate voting power and earn APY — taking part in governance while sharing in the long-term value created by the ecosystem.

Rarible galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Rarible investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti RARIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Rarible mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Rarible, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Rarible kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Rarible (RARI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Rarible (RARI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Rarible prognozes.

Peržiūrėkite Rarible kainos prognozę dabar!

Rarible (RARI) Tokenomika

Supratimas apie Rarible (RARI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RARIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Rarible (RARI)

Ieškote, kaip nusipirkti Rarible? Viskas paprasta ir patogu! Rarible lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

RARI į vietos valiutas

1 Rarible(RARI) į VND
Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Rarible

Kiek Rarible(RARI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RARI kaina USD valiuta yra 0.9501USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RARI į USD kaina?
Dabartinė RARI kaina USD valiuta yra $ 0.9501. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Rarible rinkos kapitalizacija?
RARI rinkos kapitalizacija yra $ 18.52MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RARI apyvartoje?
RARI apyvartoje yra 19.49MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RARI kaina?
RARI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 63.5297647443624USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RARI kaina?
RARI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.309504826433USD.
Kokia yra RARI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RARI yra $ 161.92KUSD.
Ar RARI kaina šiais metais kils?
RARI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RARI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Rarible (RARI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

