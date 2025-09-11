Daugiau apie QUACK

QUACK Kainos informacija

QUACK Baltoji knyga

QUACK Oficiali svetainė

QUACK Tokenomika

QUACK Kainų prognozė

QUACK Istorija

QUACK pirkimo vadovas

QUACKvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

QUACK Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

RichQUACK logotipas

RichQUACK kaina(QUACK)

1 QUACK į USD – tiesioginė kaina:

$0.0000000003275
$0.0000000003275$0.0000000003275
+0.15%1D
USD
RichQUACK (QUACK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:50:28(UTC+8)

RichQUACK (QUACK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0000000003215
$ 0.0000000003215$ 0.0000000003215
24 val. žemiausia
$ 0.000000000331
$ 0.000000000331$ 0.000000000331
24 val. aukščiausia

$ 0.0000000003215
$ 0.0000000003215$ 0.0000000003215

$ 0.000000000331
$ 0.000000000331$ 0.000000000331

$ 0.000000025288914506
$ 0.000000025288914506$ 0.000000025288914506

$ 0
$ 0$ 0

-0.16%

+0.15%

+3.27%

+3.27%

RichQUACK (QUACK) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000000003275. Per pastarąsias 24 valandas QUACK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000000003215 iki aukščiausios $ 0.000000000331 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QUACK kaina yra $ 0.000000025288914506, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QUACK per pastarąją valandą pasikeitė -0.16%, per 24 valandas – +0.15%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

RichQUACK (QUACK) rinkos informacija

No.1033

$ 14.44M
$ 14.44M$ 14.44M

$ 72.33K
$ 72.33K$ 72.33K

$ 15.32M
$ 15.32M$ 15.32M

44,085.96T
44,085.96T 44,085.96T

46,775,855,335,611,000
46,775,855,335,611,000 46,775,855,335,611,000

BSC

Dabartinė RichQUACK rinkos kapitalizacija yra $ 14.44M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 72.33K. QUACK apyvartoje yra 44,085.96T vienetų, o bendras kiekis siekia 46775855335611000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.32M

RichQUACK (QUACK) kainos istorija USD

Stebėkite RichQUACK kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000000000000491+0.15%
30 dienų$ +0.0000000000116+3.67%
60 dienų$ +0.0000000000188+6.09%
90 dienų$ +0.0000000000157+5.03%
RichQUACK kainos pokytis šiandien

Šiandien QUACK užfiksuotas $ +0.000000000000491 (+0.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

RichQUACK 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000000000116 (+3.67%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

RichQUACK 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, QUACK rodiklis pasikeitė $ +0.0000000000188 (+6.09% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

RichQUACK 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000000000157 (+5.03%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir RichQUACK (QUACK) pokyčius?

Peržiūrėkite RichQUACK kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra RichQUACK (QUACK)

QUACK is 100% community-driven, governance-based, and transparent. The first of its kind, Hyper-Deflationary Token with Real Utility. Make the most out of your crypto with QUACK: Invest. Build. Earn. Win. QUACK is building a community of people that are ready to work hard and contribute towards that goal is a priority. We aim to become the future of a safe and secure investing and fundraising platform, where you can also win a jackpot raffle for holding, and play lotto that pays out every hour, day, week and month.

RichQUACK galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų RichQUACK investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti QUACKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie RichQUACK mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti RichQUACK, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

RichQUACK kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos RichQUACK (QUACK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų RichQUACK (QUACK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes RichQUACK prognozes.

Peržiūrėkite RichQUACK kainos prognozę dabar!

RichQUACK (QUACK) Tokenomika

Supratimas apie RichQUACK (QUACK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QUACKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti RichQUACK (QUACK)

Ieškote, kaip nusipirkti RichQUACK? Viskas paprasta ir patogu! RichQUACK lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

QUACK į vietos valiutas

1 RichQUACK(QUACK) į VND
0.0000086181625
1 RichQUACK(QUACK) į AUD
A$0.000000000494525
1 RichQUACK(QUACK) į GBP
0.000000000239075
1 RichQUACK(QUACK) į EUR
0.000000000278375
1 RichQUACK(QUACK) į USD
$0.0000000003275
1 RichQUACK(QUACK) į MYR
RM0.00000000138205
1 RichQUACK(QUACK) į TRY
0.000000013522475
1 RichQUACK(QUACK) į JPY
¥0.0000000481425
1 RichQUACK(QUACK) į ARS
ARS$0.00000046652375
1 RichQUACK(QUACK) į RUB
0.0000000280471
1 RichQUACK(QUACK) į INR
0.000000028921525
1 RichQUACK(QUACK) į IDR
Rp0.0000053688516
1 RichQUACK(QUACK) į KRW
0.000000456125625
1 RichQUACK(QUACK) į PHP
0.000000018723175
1 RichQUACK(QUACK) į EGP
￡E.0.0000000157724
1 RichQUACK(QUACK) į BRL
R$0.0000000017685
1 RichQUACK(QUACK) į CAD
C$0.00000000045195
1 RichQUACK(QUACK) į BDT
0.0000000398895
1 RichQUACK(QUACK) į NGN
0.000000493964975
1 RichQUACK(QUACK) į COP
$0.0000012843109
1 RichQUACK(QUACK) į ZAR
R.0.00000000574435
1 RichQUACK(QUACK) į UAH
0.0000000135192
1 RichQUACK(QUACK) į VES
Bs0.00000005109
1 RichQUACK(QUACK) į CLP
$0.0000003147275
1 RichQUACK(QUACK) į PKR
Rs0.000000093013275
1 RichQUACK(QUACK) į KZT
0.0000001765487
1 RichQUACK(QUACK) į THB
฿0.00000001042105
1 RichQUACK(QUACK) į TWD
NT$0.00000000992325
1 RichQUACK(QUACK) į AED
د.إ0.000000001201925
1 RichQUACK(QUACK) į CHF
Fr0.000000000258725
1 RichQUACK(QUACK) į HKD
HK$0.00000000254795
1 RichQUACK(QUACK) į AMD
֏0.000000125141025
1 RichQUACK(QUACK) į MAD
.د.م0.000000002957325
1 RichQUACK(QUACK) į MXN
$0.000000006101325
1 RichQUACK(QUACK) į SAR
ريال0.000000001228125
1 RichQUACK(QUACK) į PLN
0.0000000011921
1 RichQUACK(QUACK) į RON
лв0.000000001418075
1 RichQUACK(QUACK) į SEK
kr0.000000003062125
1 RichQUACK(QUACK) į BGN
лв0.000000000546925
1 RichQUACK(QUACK) į HUF
Ft0.0000001101579
1 RichQUACK(QUACK) į CZK
0.0000000068382
1 RichQUACK(QUACK) į KWD
د.ك0.0000000000998875
1 RichQUACK(QUACK) į ILS
0.000000001090575
1 RichQUACK(QUACK) į AOA
Kz0.000000298539175
1 RichQUACK(QUACK) į BHD
.د.ب0.0000000001234675
1 RichQUACK(QUACK) į BMD
$0.0000000003275
1 RichQUACK(QUACK) į DKK
kr0.00000000208945
1 RichQUACK(QUACK) į HNL
L0.000000008583775
1 RichQUACK(QUACK) į MUR
0.0000000149209
1 RichQUACK(QUACK) į NAD
$0.00000000575745
1 RichQUACK(QUACK) į NOK
kr0.00000000325535
1 RichQUACK(QUACK) į NZD
$0.0000000005502
1 RichQUACK(QUACK) į PAB
B/.0.0000000003275
1 RichQUACK(QUACK) į PGK
K0.0000000013886
1 RichQUACK(QUACK) į QAR
ر.ق0.0000000011921
1 RichQUACK(QUACK) į RSD
дин.0.000000032818775

RichQUACK išteklius

Išsamesnei RichQUACK analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali RichQUACK svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie RichQUACK

Kiek RichQUACK(QUACK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė QUACK kaina USD valiuta yra 0.0000000003275USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė QUACK į USD kaina?
Dabartinė QUACK kaina USD valiuta yra $ 0.0000000003275. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra RichQUACK rinkos kapitalizacija?
QUACK rinkos kapitalizacija yra $ 14.44MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra QUACK apyvartoje?
QUACK apyvartoje yra 44,085.96TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) QUACK kaina?
QUACK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000000025288914506USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) QUACK kaina?
QUACK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra QUACK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis QUACK yra $ 72.33KUSD.
Ar QUACK kaina šiais metais kils?
QUACK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite QUACK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:50:28(UTC+8)

RichQUACK (QUACK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

QUACK-į-USD skaičiuoklė

Suma

QUACK
QUACK
USD
USD

1 QUACK = 0 USD

Prekiauti QUACK

QUACKUSDT
$0.0000000003275
$0.0000000003275$0.0000000003275
+0.12%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis