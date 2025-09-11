RichQUACK (QUACK) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000000003275. Per pastarąsias 24 valandas QUACK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000000003215 iki aukščiausios $ 0.000000000331 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QUACK kaina yra $ 0.000000025288914506, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QUACK per pastarąją valandą pasikeitė -0.16%, per 24 valandas – +0.15%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
RichQUACK (QUACK) rinkos informacija
No.1033
$ 14.44M
$ 72.33K
$ 15.32M
44,085.96T
46,775,855,335,611,000
BSC
Dabartinė RichQUACK rinkos kapitalizacija yra $ 14.44M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 72.33K. QUACK apyvartoje yra 44,085.96T vienetų, o bendras kiekis siekia 46775855335611000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.32M
RichQUACK (QUACK) kainos istorija USD
Stebėkite RichQUACK kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000000000000491
+0.15%
30 dienų
$ +0.0000000000116
+3.67%
60 dienų
$ +0.0000000000188
+6.09%
90 dienų
$ +0.0000000000157
+5.03%
RichQUACK kainos pokytis šiandien
Šiandien QUACK užfiksuotas $ +0.000000000000491 (+0.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
RichQUACK 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000000000116 (+3.67%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
RichQUACK 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, QUACK rodiklis pasikeitė $ +0.0000000000188 (+6.09% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
RichQUACK 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000000000157 (+5.03%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir RichQUACK (QUACK) pokyčius?
QUACK is 100% community-driven, governance-based, and transparent. The first of its kind, Hyper-Deflationary Token with Real Utility. Make the most out of your crypto with QUACK: Invest. Build. Earn. Win. QUACK is building a community of people that are ready to work hard and contribute towards that goal is a priority. We aim to become the future of a safe and secure investing and fundraising platform, where you can also win a jackpot raffle for holding, and play lotto that pays out every hour, day, week and month.
RichQUACK galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų RichQUACK investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti RichQUACK, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
RichQUACK kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos RichQUACK (QUACK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų RichQUACK (QUACK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes RichQUACK prognozes.
Supratimas apie RichQUACK (QUACK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QUACKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti RichQUACK (QUACK)
Ieškote, kaip nusipirkti RichQUACK? Viskas paprasta ir patogu! RichQUACK lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
