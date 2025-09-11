Qtum (QTUM) realiojo laiko kaina yra $ 2.602. Per pastarąsias 24 valandas QTUM svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.56 iki aukščiausios $ 2.63 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QTUM kaina yra $ 106.8759994506836, o žemiausia – $ 0.770017723731.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QTUM per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.61%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Qtum (QTUM) rinkos informacija
No.172
$ 275.30M
$ 275.30M$ 275.30M
$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M
$ 280.55M
$ 280.55M$ 280.55M
105.80M
105.80M 105.80M
107,822,406
107,822,406 107,822,406
107,822,406
107,822,406 107,822,406
98.12%
2017-03-16 00:00:00
$ 0.38
$ 0.38$ 0.38
QTUM
Dabartinė Qtum rinkos kapitalizacija yra $ 275.30M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.16M. QTUM apyvartoje yra 105.80M vienetų, o bendras kiekis siekia 107822406. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 280.55M
Qtum (QTUM) kainos istorija USD
Stebėkite Qtum kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.01597
-0.61%
30 dienų
$ +0.505
+24.08%
60 dienų
$ +0.328
+14.42%
90 dienų
$ +0.586
+29.06%
Qtum kainos pokytis šiandien
Šiandien QTUM užfiksuotas $ -0.01597 (-0.61%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Qtum 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.505 (+24.08%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Qtum 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, QTUM rodiklis pasikeitė $ +0.328 (+14.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Qtum 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.586 (+29.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Qtum (QTUM) pokyčius?
Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.
Qtum galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Qtum investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Qtum, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Qtum kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Qtum (QTUM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Qtum (QTUM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Qtum prognozes.
Supratimas apie Qtum (QTUM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QTUMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Qtum (QTUM)
Ieškote, kaip nusipirkti Qtum? Viskas paprasta ir patogu! Qtum lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.