Qtum logotipas

Qtum kaina(QTUM)

1 QTUM į USD – tiesioginė kaina:

$2.602
$2.602$2.602
-0.61%1D
USD
Qtum (QTUM) kainos grafikas realiu laiku
Qtum (QTUM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 2.56
$ 2.56$ 2.56
24 val. žemiausia
$ 2.63
$ 2.63$ 2.63
24 val. aukščiausia

$ 2.56
$ 2.56$ 2.56

$ 2.63
$ 2.63$ 2.63

$ 106.8759994506836
$ 106.8759994506836$ 106.8759994506836

$ 0.770017723731
$ 0.770017723731$ 0.770017723731

0.00%

-0.61%

-3.42%

-3.42%

Qtum (QTUM) realiojo laiko kaina yra $ 2.602. Per pastarąsias 24 valandas QTUM svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.56 iki aukščiausios $ 2.63 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QTUM kaina yra $ 106.8759994506836, o žemiausia – $ 0.770017723731.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QTUM per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.61%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Qtum (QTUM) rinkos informacija

No.172

$ 275.30M
$ 275.30M$ 275.30M

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

$ 280.55M
$ 280.55M$ 280.55M

105.80M
105.80M 105.80M

107,822,406
107,822,406 107,822,406

107,822,406
107,822,406 107,822,406

98.12%

2017-03-16 00:00:00

$ 0.38
$ 0.38$ 0.38

QTUM

Dabartinė Qtum rinkos kapitalizacija yra $ 275.30M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.16M. QTUM apyvartoje yra 105.80M vienetų, o bendras kiekis siekia 107822406. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 280.55M

Qtum (QTUM) kainos istorija USD

Stebėkite Qtum kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.01597-0.61%
30 dienų$ +0.505+24.08%
60 dienų$ +0.328+14.42%
90 dienų$ +0.586+29.06%
Qtum kainos pokytis šiandien

Šiandien QTUM užfiksuotas $ -0.01597 (-0.61%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Qtum 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.505 (+24.08%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Qtum 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, QTUM rodiklis pasikeitė $ +0.328 (+14.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Qtum 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.586 (+29.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Qtum (QTUM) pokyčius?

Peržiūrėkite Qtum kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Qtum (QTUM)

Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.

Qtum galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Qtum investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti QTUMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Qtum mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Qtum, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Qtum kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Qtum (QTUM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Qtum (QTUM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Qtum prognozes.

Peržiūrėkite Qtum kainos prognozę dabar!

Qtum (QTUM) Tokenomika

Supratimas apie Qtum (QTUM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QTUMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Qtum (QTUM)

Ieškote, kaip nusipirkti Qtum? Viskas paprasta ir patogu! Qtum lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

QTUM į vietos valiutas

Qtum išteklius

Išsamesnei Qtum analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Qtum svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Qtum

Kiek Qtum(QTUM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė QTUM kaina USD valiuta yra 2.602USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė QTUM į USD kaina?
Dabartinė QTUM kaina USD valiuta yra $ 2.602. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Qtum rinkos kapitalizacija?
QTUM rinkos kapitalizacija yra $ 275.30MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra QTUM apyvartoje?
QTUM apyvartoje yra 105.80MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) QTUM kaina?
QTUM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 106.8759994506836USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) QTUM kaina?
QTUM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.770017723731USD.
Kokia yra QTUM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis QTUM yra $ 1.16MUSD.
Ar QTUM kaina šiais metais kils?
QTUM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite QTUM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Qtum (QTUM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
