Quant (QNT) realiojo laiko kaina yra $ 100.98. Per pastarąsias 24 valandas QNT svyravo nuo žemiausios kainos $ 97.8 iki aukščiausios $ 101.9 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QNT kaina yra $ 428.38470116, o žemiausia – $ 0.163629.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QNT per pastarąją valandą pasikeitė -0.46%, per 24 valandas – +1.44%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Quant (QNT) rinkos informacija
No.74
$ 1.22B
$ 1.22B$ 1.22B
$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M
$ 1.50B
$ 1.50B$ 1.50B
12.07M
12.07M 12.07M
14,881,364
14,881,364 14,881,364
14,881,364
14,881,364 14,881,364
81.12%
0.03%
ETH
Dabartinė Quant rinkos kapitalizacija yra $ 1.22B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.61M. QNT apyvartoje yra 12.07M vienetų, o bendras kiekis siekia 14881364. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.50B
Quant (QNT) kainos istorija USD
Stebėkite Quant kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +1.4332
+1.44%
30 dienų
$ -9.05
-8.23%
60 dienų
$ -13.4
-11.72%
90 dienų
$ -4.79
-4.53%
Quant kainos pokytis šiandien
Šiandien QNT užfiksuotas $ +1.4332 (+1.44%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Quant 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -9.05 (-8.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Quant 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, QNT rodiklis pasikeitė $ -13.4 (-11.72% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Quant 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -4.79 (-4.53%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Quant (QNT) pokyčius?
Quant (QNT) is a well-regulated digital currency, whether at a national or commercial level, can provide significant public benefits, by increasing efficiency and reducing costs for both domestic and international payments systems. It can also play a major role in increasing financial inclusion by helping the hundreds of millions of people – especially in developing countries – to connect to the financial system.
Quant kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Quant (QNT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Quant (QNT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Quant prognozes.
Supratimas apie Quant (QNT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QNTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.