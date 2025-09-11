Daugiau apie QNT

Quant kaina(QNT)

$100.96
+1.44%1D
Quant (QNT) kainos grafikas realiu laiku
Quant (QNT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 97.8
24 val. žemiausia
$ 101.9
24 val. aukščiausia

$ 97.8
$ 101.9
$ 428.38470116
$ 0.163629
-0.46%

+1.44%

+1.22%

+1.22%

Quant (QNT) realiojo laiko kaina yra $ 100.98. Per pastarąsias 24 valandas QNT svyravo nuo žemiausios kainos $ 97.8 iki aukščiausios $ 101.9 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QNT kaina yra $ 428.38470116, o žemiausia – $ 0.163629.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QNT per pastarąją valandą pasikeitė -0.46%, per 24 valandas – +1.44%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Quant (QNT) rinkos informacija

No.74

$ 1.22B
$ 1.61M
$ 1.50B
12.07M
14,881,364
14,881,364
81.12%

0.03%

Dabartinė Quant rinkos kapitalizacija yra $ 1.22B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.61M. QNT apyvartoje yra 12.07M vienetų, o bendras kiekis siekia 14881364. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.50B

Quant (QNT) kainos istorija USD

Stebėkite Quant kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +1.4332+1.44%
30 dienų$ -9.05-8.23%
60 dienų$ -13.4-11.72%
90 dienų$ -4.79-4.53%
Quant kainos pokytis šiandien

Šiandien QNT užfiksuotas $ +1.4332 (+1.44%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Quant 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -9.05 (-8.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Quant 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, QNT rodiklis pasikeitė $ -13.4 (-11.72% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Quant 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -4.79 (-4.53%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Quant (QNT) pokyčius?

Peržiūrėkite Quant kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Quant (QNT)

Quant (QNT) is a well-regulated digital currency, whether at a national or commercial level, can provide significant public benefits, by increasing efficiency and reducing costs for both domestic and international payments systems. It can also play a major role in increasing financial inclusion by helping the hundreds of millions of people – especially in developing countries – to connect to the financial system.

Quant galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Quant investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti QNTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Quant mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Quant, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Quant kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Quant (QNT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Quant (QNT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Quant prognozes.

Peržiūrėkite Quant kainos prognozę dabar!

Quant (QNT) Tokenomika

Supratimas apie Quant (QNT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QNTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Quant (QNT)

Ieškote, kaip nusipirkti Quant? Viskas paprasta ir patogu! Quant lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

QNT į vietos valiutas

Išsamesnei Quant analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Quant

Kiek Quant(QNT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė QNT kaina USD valiuta yra 100.98USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė QNT į USD kaina?
Dabartinė QNT kaina USD valiuta yra $ 100.98. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Quant rinkos kapitalizacija?
QNT rinkos kapitalizacija yra $ 1.22BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra QNT apyvartoje?
QNT apyvartoje yra 12.07MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) QNT kaina?
QNT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 428.38470116USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) QNT kaina?
QNT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.163629USD.
Kokia yra QNT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis QNT yra $ 1.61MUSD.
Ar QNT kaina šiais metais kils?
QNT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite QNT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Quant (QNT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

