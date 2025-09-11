Qlindo (QLINDO) realiojo laiko kaina yra $ 0.0007944. Per pastarąsias 24 valandas QLINDO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000774 iki aukščiausios $ 0.000813 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QLINDO kaina yra $ 0.06101135527416037, o žemiausia – $ 0.000051242504316572.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QLINDO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.45%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Qlindo (QLINDO) rinkos informacija
No.7263
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 38.05K
$ 38.05K$ 38.05K
$ 7.94M
$ 7.94M$ 7.94M
0.00
0.00 0.00
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
0.00%
ETH
Dabartinė Qlindo rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 38.05K. QLINDO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.94M
Qlindo (QLINDO) kainos istorija USD
Stebėkite Qlindo kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000003559
+0.45%
30 dienų
$ -0.0002266
-22.20%
60 dienų
$ -0.000234
-22.76%
90 dienų
$ -0.0000983
-11.02%
Qlindo kainos pokytis šiandien
Šiandien QLINDO užfiksuotas $ +0.000003559 (+0.45%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Qlindo 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0002266 (-22.20%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Qlindo 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, QLINDO rodiklis pasikeitė $ -0.000234 (-22.76% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Qlindo 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000983 (-11.02%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Qlindo (QLINDO) pokyčius?
Qlindo (QLINDO) is a protocol that uses a directed acyclic graph architecture to achieve a consensus that is, in theory, is capable of infinite scalability. With the QLINDO protocol and custom state channels, Qlindo is driving the evolution of smart contracts by allowing data sources to be integrated into distributed ledger technology (DLT).
Qlindo kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Qlindo (QLINDO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Qlindo (QLINDO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Qlindo prognozes.
Supratimas apie Qlindo (QLINDO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QLINDOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Qlindo (QLINDO)
Ieškote, kaip nusipirkti Qlindo? Viskas paprasta ir patogu! Qlindo lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
