QuantixAI (QAI) realiojo laiko kaina yra $ 104.47. Per pastarąsias 24 valandas QAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 102.04 iki aukščiausios $ 104.48 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QAI kaina yra $ 109.65198639977727, o žemiausia – $ 2.109046466218064.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QAI per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – +0.10%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
QuantixAI (QAI) rinkos informacija
No.427
$ 84.04M
$ 84.04M$ 84.04M
$ 249.47K
$ 249.47K$ 249.47K
$ 1.04B
$ 1.04B$ 1.04B
804.46K
804.46K 804.46K
10,000,000
10,000,000 10,000,000
10,000,000
10,000,000 10,000,000
8.04%
ETH
Dabartinė QuantixAI rinkos kapitalizacija yra $ 84.04M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 249.47K. QAI apyvartoje yra 804.46K vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.04B
QuantixAI (QAI) kainos istorija USD
Stebėkite QuantixAI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.1044
+0.10%
30 dienų
$ +2.8
+2.75%
60 dienų
$ -3.84
-3.55%
90 dienų
$ +6.7
+6.85%
QuantixAI kainos pokytis šiandien
Šiandien QAI užfiksuotas $ +0.1044 (+0.10%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
QuantixAI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +2.8 (+2.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
QuantixAI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, QAI rodiklis pasikeitė $ -3.84 (-3.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
QuantixAI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +6.7 (+6.85%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir QuantixAI (QAI) pokyčius?
QuantixAI, developed by Quantix Capital, introduces the QAI Token, an Ethereum-based token designed to optimize liquidity dynamics within a sophisticated algorithmic trading ecosystem.Technically, QuantixAI integrates a spectrum of advanced quantitative trading strategies leveraging statistical models such as AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), and machine learning algorithms including Support Vector Machines (SVM) and Long Short-Term Memory (LSTM) networks. Real-time data processing capabilities are enhanced through tools like Apache Kafka, facilitating efficient data ingestion and processing.
QuantixAI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų QuantixAI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti QAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie QuantixAI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti QuantixAI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
QuantixAI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos QuantixAI (QAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų QuantixAI (QAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes QuantixAI prognozes.
Supratimas apie QuantixAI (QAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti QuantixAI (QAI)
Ieškote, kaip nusipirkti QuantixAI? Viskas paprasta ir patogu! QuantixAI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.