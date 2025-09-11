Daugiau apie QAI

QuantixAI kaina(QAI)

1 QAI į USD – tiesioginė kaina:

$104.47
$104.47$104.47
+0.10%1D
USD
QuantixAI (QAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:55:27(UTC+8)

QuantixAI (QAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 102.04
$ 102.04$ 102.04
24 val. žemiausia
$ 104.48
$ 104.48$ 104.48
24 val. aukščiausia

$ 102.04
$ 102.04$ 102.04

$ 104.48
$ 104.48$ 104.48

$ 109.65198639977727
$ 109.65198639977727$ 109.65198639977727

$ 2.109046466218064
$ 2.109046466218064$ 2.109046466218064

+0.13%

+0.10%

+1.46%

+1.46%

QuantixAI (QAI) realiojo laiko kaina yra $ 104.47. Per pastarąsias 24 valandas QAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 102.04 iki aukščiausios $ 104.48 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QAI kaina yra $ 109.65198639977727, o žemiausia – $ 2.109046466218064.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QAI per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – +0.10%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

QuantixAI (QAI) rinkos informacija

No.427

$ 84.04M
$ 84.04M$ 84.04M

$ 249.47K
$ 249.47K$ 249.47K

$ 1.04B
$ 1.04B$ 1.04B

804.46K
804.46K 804.46K

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

8.04%

ETH

Dabartinė QuantixAI rinkos kapitalizacija yra $ 84.04M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 249.47K. QAI apyvartoje yra 804.46K vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.04B

QuantixAI (QAI) kainos istorija USD

Stebėkite QuantixAI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.1044+0.10%
30 dienų$ +2.8+2.75%
60 dienų$ -3.84-3.55%
90 dienų$ +6.7+6.85%
QuantixAI kainos pokytis šiandien

Šiandien QAI užfiksuotas $ +0.1044 (+0.10%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

QuantixAI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +2.8 (+2.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

QuantixAI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, QAI rodiklis pasikeitė $ -3.84 (-3.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

QuantixAI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +6.7 (+6.85%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir QuantixAI (QAI) pokyčius?

Peržiūrėkite QuantixAI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra QuantixAI (QAI)

QuantixAI, developed by Quantix Capital, introduces the QAI Token, an Ethereum-based token designed to optimize liquidity dynamics within a sophisticated algorithmic trading ecosystem.Technically, QuantixAI integrates a spectrum of advanced quantitative trading strategies leveraging statistical models such as AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), and machine learning algorithms including Support Vector Machines (SVM) and Long Short-Term Memory (LSTM) networks. Real-time data processing capabilities are enhanced through tools like Apache Kafka, facilitating efficient data ingestion and processing.

QuantixAI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų QuantixAI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti QAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie QuantixAI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti QuantixAI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

QuantixAI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos QuantixAI (QAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų QuantixAI (QAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes QuantixAI prognozes.

Peržiūrėkite QuantixAI kainos prognozę dabar!

QuantixAI (QAI) Tokenomika

Supratimas apie QuantixAI (QAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti QuantixAI (QAI)

Ieškote, kaip nusipirkti QuantixAI? Viskas paprasta ir patogu! QuantixAI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

QAI į vietos valiutas

1 QuantixAI(QAI) į VND
2,749,128.05
1 QuantixAI(QAI) į AUD
A$157.7497
1 QuantixAI(QAI) į GBP
76.2631
1 QuantixAI(QAI) į EUR
88.7995
1 QuantixAI(QAI) į USD
$104.47
1 QuantixAI(QAI) į MYR
RM440.8634
1 QuantixAI(QAI) į TRY
4,311.4769
1 QuantixAI(QAI) į JPY
¥15,357.09
1 QuantixAI(QAI) į ARS
ARS$148,817.515
1 QuantixAI(QAI) į RUB
8,826.6703
1 QuantixAI(QAI) į INR
9,205.8964
1 QuantixAI(QAI) į IDR
Rp1,712,622.6768
1 QuantixAI(QAI) į KRW
145,298.9654
1 QuantixAI(QAI) į PHP
5,973.5946
1 QuantixAI(QAI) į EGP
￡E.5,030.2305
1 QuantixAI(QAI) į BRL
R$564.138
1 QuantixAI(QAI) į CAD
C$144.1686
1 QuantixAI(QAI) į BDT
12,724.446
1 QuantixAI(QAI) į NGN
157,571.0563
1 QuantixAI(QAI) į COP
$409,685.3732
1 QuantixAI(QAI) į ZAR
R.1,826.1356
1 QuantixAI(QAI) į UAH
4,312.5216
1 QuantixAI(QAI) į VES
Bs16,297.32
1 QuantixAI(QAI) į CLP
$100,395.67
1 QuantixAI(QAI) į PKR
Rs29,670.5247
1 QuantixAI(QAI) į KZT
56,317.6876
1 QuantixAI(QAI) į THB
฿3,320.0566
1 QuantixAI(QAI) į TWD
NT$3,168.5751
1 QuantixAI(QAI) į AED
د.إ383.4049
1 QuantixAI(QAI) į CHF
Fr82.5313
1 QuantixAI(QAI) į HKD
HK$812.7766
1 QuantixAI(QAI) į AMD
֏39,919.0317
1 QuantixAI(QAI) į MAD
.د.م943.3641
1 QuantixAI(QAI) į MXN
$1,942.0973
1 QuantixAI(QAI) į SAR
ريال391.7625
1 QuantixAI(QAI) į PLN
380.2708
1 QuantixAI(QAI) į RON
лв452.3551
1 QuantixAI(QAI) į SEK
kr975.7498
1 QuantixAI(QAI) į BGN
лв174.4649
1 QuantixAI(QAI) į HUF
Ft35,104.0094
1 QuantixAI(QAI) į CZK
2,178.1995
1 QuantixAI(QAI) į KWD
د.ك31.86335
1 QuantixAI(QAI) į ILS
346.8404
1 QuantixAI(QAI) į AOA
Kz95,580.6477
1 QuantixAI(QAI) į BHD
.د.ب39.38519
1 QuantixAI(QAI) į BMD
$104.47
1 QuantixAI(QAI) į DKK
kr666.5186
1 QuantixAI(QAI) į HNL
L2,738.1587
1 QuantixAI(QAI) į MUR
4,753.385
1 QuantixAI(QAI) į NAD
$1,836.5826
1 QuantixAI(QAI) į NOK
kr1,037.3871
1 QuantixAI(QAI) į NZD
$175.5096
1 QuantixAI(QAI) į PAB
B/.104.47
1 QuantixAI(QAI) į PGK
K442.9528
1 QuantixAI(QAI) į QAR
ر.ق380.2708
1 QuantixAI(QAI) į RSD
дин.10,460.5811

Išsamesnei QuantixAI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali QuantixAI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie QuantixAI

Kiek QuantixAI(QAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė QAI kaina USD valiuta yra 104.47USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė QAI į USD kaina?
Dabartinė QAI kaina USD valiuta yra $ 104.47. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra QuantixAI rinkos kapitalizacija?
QAI rinkos kapitalizacija yra $ 84.04MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra QAI apyvartoje?
QAI apyvartoje yra 804.46KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) QAI kaina?
QAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 109.65198639977727USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) QAI kaina?
QAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 2.109046466218064USD.
Kokia yra QAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis QAI yra $ 249.47KUSD.
Ar QAI kaina šiais metais kils?
QAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite QAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:55:27(UTC+8)

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

Suma

QAI
QAI
USD
USD

1 QAI = 104.47 USD

Prekiauti QAI

QAIUSDT
$104.47
$104.47$104.47
+0.10%

