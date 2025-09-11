Daugiau apie PYTHIA

PYTHIA logotipas

PYTHIA kaina(PYTHIA)

1 PYTHIA į USD – tiesioginė kaina:

$0.117745
+0.60%1D
USD
PYTHIA (PYTHIA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:55:19(UTC+8)

PYTHIA (PYTHIA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.116454
24 val. žemiausia
$ 0.12022
24 val. aukščiausia

$ 0.116454
$ 0.12022
$ 0.12674404661399968
$ 0.000314991994191439
+0.01%

+0.60%

+0.97%

+0.97%

PYTHIA (PYTHIA) realiojo laiko kaina yra $ 0.117751. Per pastarąsias 24 valandas PYTHIA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.116454 iki aukščiausios $ 0.12022 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PYTHIA kaina yra $ 0.12674404661399968, o žemiausia – $ 0.000314991994191439.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PYTHIA per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – +0.60%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PYTHIA (PYTHIA) rinkos informacija

No.336

$ 117.56M
$ 52.75K
$ 117.75M
998.38M
1,000,000,000
998,377,795.455368
99.83%

SOL

Dabartinė PYTHIA rinkos kapitalizacija yra $ 117.56M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 52.75K. PYTHIA apyvartoje yra 998.38M vienetų, o bendras kiekis siekia 998377795.455368. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 117.75M

PYTHIA (PYTHIA) kainos istorija USD

Stebėkite PYTHIA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00070226+0.60%
30 dienų$ +0.015315+14.95%
60 dienų$ +0.067644+134.99%
90 dienų$ +0.09306+376.89%
PYTHIA kainos pokytis šiandien

Šiandien PYTHIA užfiksuotas $ +0.00070226 (+0.60%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

PYTHIA 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.015315 (+14.95%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

PYTHIA 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PYTHIA rodiklis pasikeitė $ +0.067644 (+134.99% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

PYTHIA 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.09306 (+376.89%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PYTHIA (PYTHIA) pokyčius?

Peržiūrėkite PYTHIA kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra PYTHIA (PYTHIA)

World's first rat connected to AI. Bridging neurobiology, AI & future.

PYTHIA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PYTHIA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PYTHIAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie PYTHIA mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PYTHIA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

PYTHIA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PYTHIA (PYTHIA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PYTHIA (PYTHIA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PYTHIA prognozes.

Peržiūrėkite PYTHIA kainos prognozę dabar!

PYTHIA (PYTHIA) Tokenomika

Supratimas apie PYTHIA (PYTHIA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PYTHIAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti PYTHIA (PYTHIA)

Ieškote, kaip nusipirkti PYTHIA? Viskas paprasta ir patogu! PYTHIA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PYTHIA į vietos valiutas

1 PYTHIA(PYTHIA) į VND
3,098.617565
1 PYTHIA(PYTHIA) į AUD
A$0.17780401
1 PYTHIA(PYTHIA) į GBP
0.08595823
1 PYTHIA(PYTHIA) į EUR
0.10008835
1 PYTHIA(PYTHIA) į USD
$0.117751
1 PYTHIA(PYTHIA) į MYR
RM0.49690922
1 PYTHIA(PYTHIA) į TRY
4.85958377
1 PYTHIA(PYTHIA) į JPY
¥17.309397
1 PYTHIA(PYTHIA) į ARS
ARS$167.7362995
1 PYTHIA(PYTHIA) į RUB
9.94878199
1 PYTHIA(PYTHIA) į INR
10.37621812
1 PYTHIA(PYTHIA) į IDR
Rp1,930.34395344
1 PYTHIA(PYTHIA) į KRW
163.77044582
1 PYTHIA(PYTHIA) į PHP
6.73300218
1 PYTHIA(PYTHIA) į EGP
￡E.5.66971065
1 PYTHIA(PYTHIA) į BRL
R$0.6358554
1 PYTHIA(PYTHIA) į CAD
C$0.16249638
1 PYTHIA(PYTHIA) į BDT
14.3420718
1 PYTHIA(PYTHIA) į NGN
177.60265579
1 PYTHIA(PYTHIA) į COP
$461.76761156
1 PYTHIA(PYTHIA) į ZAR
R.2.05828748
1 PYTHIA(PYTHIA) į UAH
4.86076128
1 PYTHIA(PYTHIA) į VES
Bs18.369156
1 PYTHIA(PYTHIA) į CLP
$113.158711
1 PYTHIA(PYTHIA) į PKR
Rs33.44246151
1 PYTHIA(PYTHIA) į KZT
63.47720908
1 PYTHIA(PYTHIA) į THB
฿3.74212678
1 PYTHIA(PYTHIA) į TWD
NT$3.57138783
1 PYTHIA(PYTHIA) į AED
د.إ0.43214617
1 PYTHIA(PYTHIA) į CHF
Fr0.09302329
1 PYTHIA(PYTHIA) į HKD
HK$0.91610278
1 PYTHIA(PYTHIA) į AMD
֏44.99383461
1 PYTHIA(PYTHIA) į MAD
.د.م1.06329153
1 PYTHIA(PYTHIA) į MXN
$2.18899109
1 PYTHIA(PYTHIA) į SAR
ريال0.44156625
1 PYTHIA(PYTHIA) į PLN
0.42861364
1 PYTHIA(PYTHIA) į RON
лв0.50986183
1 PYTHIA(PYTHIA) į SEK
kr1.09979434
1 PYTHIA(PYTHIA) į BGN
лв0.19664417
1 PYTHIA(PYTHIA) į HUF
Ft39.56669102
1 PYTHIA(PYTHIA) į CZK
2.45510835
1 PYTHIA(PYTHIA) į KWD
د.ك0.035914055
1 PYTHIA(PYTHIA) į ILS
0.39093332
1 PYTHIA(PYTHIA) į AOA
Kz107.73156741
1 PYTHIA(PYTHIA) į BHD
.د.ب0.044392127
1 PYTHIA(PYTHIA) į BMD
$0.117751
1 PYTHIA(PYTHIA) į DKK
kr0.75125138
1 PYTHIA(PYTHIA) į HNL
L3.08625371
1 PYTHIA(PYTHIA) į MUR
5.3576705
1 PYTHIA(PYTHIA) į NAD
$2.07006258
1 PYTHIA(PYTHIA) į NOK
kr1.16926743
1 PYTHIA(PYTHIA) į NZD
$0.19782168
1 PYTHIA(PYTHIA) į PAB
B/.0.117751
1 PYTHIA(PYTHIA) į PGK
K0.49926424
1 PYTHIA(PYTHIA) į QAR
ر.ق0.42861364
1 PYTHIA(PYTHIA) į RSD
дин.11.79040763

PYTHIA išteklius

Išsamesnei PYTHIA analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali PYTHIA svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PYTHIA

Kiek PYTHIA(PYTHIA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PYTHIA kaina USD valiuta yra 0.117751USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PYTHIA į USD kaina?
Dabartinė PYTHIA kaina USD valiuta yra $ 0.117751. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PYTHIA rinkos kapitalizacija?
PYTHIA rinkos kapitalizacija yra $ 117.56MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PYTHIA apyvartoje?
PYTHIA apyvartoje yra 998.38MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PYTHIA kaina?
PYTHIA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.12674404661399968USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PYTHIA kaina?
PYTHIA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000314991994191439USD.
Kokia yra PYTHIA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PYTHIA yra $ 52.75KUSD.
Ar PYTHIA kaina šiais metais kils?
PYTHIA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PYTHIA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
PYTHIA (PYTHIA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

