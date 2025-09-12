PX (PX) realiojo laiko kaina yra $ 0.035. Per pastarąsias 24 valandas PX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0342 iki aukščiausios $ 0.0359 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PX kaina yra $ 0.6980940488628328, o žemiausia – $ 0.034262997451954165.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PX per pastarąją valandą pasikeitė -1.13%, per 24 valandas – +1.15%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
PX (PX) rinkos informacija
Dabartinė PX rinkos kapitalizacija yra $ 6.24M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 10.75K. PX apyvartoje yra 178.20M vienetų, o bendras kiekis siekia 244999828. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.57M
PX (PX) kainos istorija USD
Stebėkite PX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000398
+1.15%
30 dienų
$ -0.0061
-14.85%
60 dienų
$ -0.022
-38.60%
90 dienų
$ -0.015
-30.00%
PX kainos pokytis šiandien
Šiandien PX užfiksuotas $ +0.000398 (+1.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
PX 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0061 (-14.85%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
PX 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PX rodiklis pasikeitė $ -0.022 (-38.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
PX 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.015 (-30.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PX (PX) pokyčius?
Not Pixel is a revolutionary Telegram-native gaming platform on the TON blockchain, with $PX as its core asset. Launched exclusively on DEX, $PX champions organic growth and real-world utility, driven by a "conviction over convenience" philosophy. Our goal: a fun, sustainable pixel ecosystem for millions.
PX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti PXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie PX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
PX kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos PX (PX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PX (PX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PX prognozes.
Supratimas apie PX (PX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
