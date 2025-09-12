Daugiau apie PX

$0.035
$0.035
+1.15%1D
PX (PX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:27:16(UTC+8)

PX (PX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0342
$ 0.0342
24 val. žemiausia
$ 0.0359
$ 0.0359
24 val. aukščiausia

$ 0.0342
$ 0.0342

$ 0.0359
$ 0.0359

$ 0.6980940488628328
$ 0.6980940488628328

$ 0.034262997451954165
$ 0.034262997451954165

-1.13%

+1.15%

-7.66%

-7.66%

PX (PX) realiojo laiko kaina yra $ 0.035. Per pastarąsias 24 valandas PX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0342 iki aukščiausios $ 0.0359 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PX kaina yra $ 0.6980940488628328, o žemiausia – $ 0.034262997451954165.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PX per pastarąją valandą pasikeitė -1.13%, per 24 valandas – +1.15%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PX (PX) rinkos informacija

No.1367

$ 6.24M
$ 6.24M

$ 10.75K
$ 10.75K

$ 8.57M
$ 8.57M

178.20M
178.20M

244,999,828
244,999,828

244,999,828
244,999,828

72.73%

TONCOIN

Dabartinė PX rinkos kapitalizacija yra $ 6.24M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 10.75K. PX apyvartoje yra 178.20M vienetų, o bendras kiekis siekia 244999828. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.57M

PX (PX) kainos istorija USD

Stebėkite PX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000398+1.15%
30 dienų$ -0.0061-14.85%
60 dienų$ -0.022-38.60%
90 dienų$ -0.015-30.00%
PX kainos pokytis šiandien

Šiandien PX užfiksuotas $ +0.000398 (+1.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

PX 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0061 (-14.85%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

PX 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PX rodiklis pasikeitė $ -0.022 (-38.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

PX 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.015 (-30.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PX (PX) pokyčius?

Peržiūrėkite PX kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra PX (PX)

Not Pixel is a revolutionary Telegram-native gaming platform on the TON blockchain, with $PX as its core asset. Launched exclusively on DEX, $PX champions organic growth and real-world utility, driven by a "conviction over convenience" philosophy. Our goal: a fun, sustainable pixel ecosystem for millions.

PX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie PX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

PX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PX (PX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PX (PX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PX prognozes.

Peržiūrėkite PX kainos prognozę dabar!

PX (PX) Tokenomika

Supratimas apie PX (PX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti PX (PX)

Ieškote, kaip nusipirkti PX? Viskas paprasta ir patogu! PX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PX į vietos valiutas

1 PX(PX) į VND
921.025
1 PX(PX) į AUD
A$0.0525
1 PX(PX) į GBP
0.02555
1 PX(PX) į EUR
0.02975
1 PX(PX) į USD
$0.035
1 PX(PX) į MYR
RM0.14735
1 PX(PX) į TRY
1.4469
1 PX(PX) į JPY
¥5.145
1 PX(PX) į ARS
ARS$50.1431
1 PX(PX) į RUB
2.95715
1 PX(PX) į INR
3.0933
1 PX(PX) į IDR
Rp573.7704
1 PX(PX) į KRW
48.6108
1 PX(PX) į PHP
1.99885
1 PX(PX) į EGP
￡E.1.68735
1 PX(PX) į BRL
R$0.18865
1 PX(PX) į CAD
C$0.0483
1 PX(PX) į BDT
4.2406
1 PX(PX) į NGN
52.5525
1 PX(PX) į COP
$136.71875
1 PX(PX) į ZAR
R.0.60725
1 PX(PX) į UAH
1.44025
1 PX(PX) į VES
Bs5.495
1 PX(PX) į CLP
$33.285
1 PX(PX) į PKR
Rs9.8924
1 PX(PX) į KZT
18.7866
1 PX(PX) į THB
฿1.1088
1 PX(PX) į TWD
NT$1.05875
1 PX(PX) į AED
د.إ0.12845
1 PX(PX) į CHF
Fr0.02765
1 PX(PX) į HKD
HK$0.2723
1 PX(PX) į AMD
֏13.328
1 PX(PX) į MAD
.د.م0.31465
1 PX(PX) į MXN
$0.64715
1 PX(PX) į SAR
ريال0.13125
1 PX(PX) į PLN
0.1267
1 PX(PX) į RON
лв0.1512
1 PX(PX) į SEK
kr0.32585
1 PX(PX) į BGN
лв0.0581
1 PX(PX) į HUF
Ft11.6858
1 PX(PX) į CZK
0.72695
1 PX(PX) į KWD
د.ك0.010675
1 PX(PX) į ILS
0.1162
1 PX(PX) į AOA
Kz32.02185
1 PX(PX) į BHD
.د.ب0.013195
1 PX(PX) į BMD
$0.035
1 PX(PX) į DKK
kr0.2226
1 PX(PX) į HNL
L0.9128
1 PX(PX) į MUR
1.5946
1 PX(PX) į NAD
$0.61145
1 PX(PX) į NOK
kr0.34545
1 PX(PX) į NZD
$0.05845
1 PX(PX) į PAB
B/.0.035
1 PX(PX) į PGK
K0.1477
1 PX(PX) į QAR
ر.ق0.1267
1 PX(PX) į RSD
дин.3.49685

PX išteklius

Išsamesnei PX analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali PX svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PX

Kiek PX(PX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PX kaina USD valiuta yra 0.035USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PX į USD kaina?
Dabartinė PX kaina USD valiuta yra $ 0.035. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PX rinkos kapitalizacija?
PX rinkos kapitalizacija yra $ 6.24MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PX apyvartoje?
PX apyvartoje yra 178.20MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PX kaina?
PX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.6980940488628328USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PX kaina?
PX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.034262997451954165USD.
Kokia yra PX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PX yra $ 10.75KUSD.
Ar PX kaina šiais metais kils?
PX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
PX (PX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

$0.035
