Purr kaina(PURR)

$0.2096
-0.04%1D
Purr (PURR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:54:51(UTC+8)

Purr (PURR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1966
24 val. žemiausia
$ 0.2196
24 val. aukščiausia

$ 0.1966
$ 0.2196
$ 0.6893921787129689
$ 0.06048517707116241
+1.20%

-0.04%

+23.80%

+23.80%

Purr (PURR) realiojo laiko kaina yra $ 0.2096. Per pastarąsias 24 valandas PURR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1966 iki aukščiausios $ 0.2196 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PURR kaina yra $ 0.6893921787129689, o žemiausia – $ 0.06048517707116241.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PURR per pastarąją valandą pasikeitė +1.20%, per 24 valandas – -0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +23.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Purr (PURR) rinkos informacija

No.3527

$ 0.00
$ 79.55K
$ 209.60M
0.00
1,000,000,000
598,170,898
0.00%

HYPEREVM

Dabartinė Purr rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 79.55K. PURR apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 598170898. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 209.60M

Purr (PURR) kainos istorija USD

Stebėkite Purr kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000084-0.04%
30 dienų$ +0.0384+22.42%
60 dienų$ -0.0019-0.90%
90 dienų$ -0.0275-11.60%
Purr kainos pokytis šiandien

Šiandien PURR užfiksuotas $ -0.000084 (-0.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Purr 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0384 (+22.42%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Purr 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PURR rodiklis pasikeitė $ -0.0019 (-0.90% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Purr 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0275 (-11.60%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Purr (PURR) pokyčius?

Peržiūrėkite Purr kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Purr (PURR)

Purr galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Purr investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PURRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Purr mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Purr, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Purr kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Purr (PURR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Purr (PURR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Purr prognozes.

Peržiūrėkite Purr kainos prognozę dabar!

Purr (PURR) Tokenomika

Supratimas apie Purr (PURR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PURRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Purr (PURR)

Ieškote, kaip nusipirkti Purr? Viskas paprasta ir patogu! Purr lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PURR į vietos valiutas

1 Purr(PURR) į VND
5,515.624
1 Purr(PURR) į AUD
A$0.316496
1 Purr(PURR) į GBP
0.153008
1 Purr(PURR) į EUR
0.17816
1 Purr(PURR) į USD
$0.2096
1 Purr(PURR) į MYR
RM0.884512
1 Purr(PURR) į TRY
8.650192
1 Purr(PURR) į JPY
¥30.8112
1 Purr(PURR) į ARS
ARS$298.5752
1 Purr(PURR) į RUB
17.709104
1 Purr(PURR) į INR
18.469952
1 Purr(PURR) į IDR
Rp3,436.065024
1 Purr(PURR) į KRW
291.515872
1 Purr(PURR) į PHP
11.984928
1 Purr(PURR) į EGP
￡E.10.09224
1 Purr(PURR) į BRL
R$1.13184
1 Purr(PURR) į CAD
C$0.289248
1 Purr(PURR) į BDT
25.52928
1 Purr(PURR) į NGN
316.137584
1 Purr(PURR) į COP
$821.958976
1 Purr(PURR) į ZAR
R.3.663808
1 Purr(PURR) į UAH
8.652288
1 Purr(PURR) į VES
Bs32.6976
1 Purr(PURR) į CLP
$201.4256
1 Purr(PURR) į PKR
Rs59.528496
1 Purr(PURR) į KZT
112.991168
1 Purr(PURR) į THB
฿6.661088
1 Purr(PURR) į TWD
NT$6.357168
1 Purr(PURR) į AED
د.إ0.769232
1 Purr(PURR) į CHF
Fr0.165584
1 Purr(PURR) į HKD
HK$1.630688
1 Purr(PURR) į AMD
֏80.090256
1 Purr(PURR) į MAD
.د.م1.892688
1 Purr(PURR) į MXN
$3.896464
1 Purr(PURR) į SAR
ريال0.786
1 Purr(PURR) į PLN
0.762944
1 Purr(PURR) į RON
лв0.907568
1 Purr(PURR) į SEK
kr1.957664
1 Purr(PURR) į BGN
лв0.350032
1 Purr(PURR) į HUF
Ft70.429792
1 Purr(PURR) į CZK
4.37016
1 Purr(PURR) į KWD
د.ك0.063928
1 Purr(PURR) į ILS
0.695872
1 Purr(PURR) į AOA
Kz191.765136
1 Purr(PURR) į BHD
.د.ب0.0790192
1 Purr(PURR) į BMD
$0.2096
1 Purr(PURR) į DKK
kr1.337248
1 Purr(PURR) į HNL
L5.493616
1 Purr(PURR) į MUR
9.5368
1 Purr(PURR) į NAD
$3.684768
1 Purr(PURR) į NOK
kr2.081328
1 Purr(PURR) į NZD
$0.352128
1 Purr(PURR) į PAB
B/.0.2096
1 Purr(PURR) į PGK
K0.888704
1 Purr(PURR) į QAR
ر.ق0.762944
1 Purr(PURR) į RSD
дин.20.987248

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Purr

Kiek Purr(PURR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PURR kaina USD valiuta yra 0.2096USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PURR į USD kaina?
Dabartinė PURR kaina USD valiuta yra $ 0.2096. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Purr rinkos kapitalizacija?
PURR rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PURR apyvartoje?
PURR apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PURR kaina?
PURR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.6893921787129689USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PURR kaina?
PURR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.06048517707116241USD.
Kokia yra PURR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PURR yra $ 79.55KUSD.
Ar PURR kaina šiais metais kils?
PURR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PURR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:54:51(UTC+8)

Purr (PURR) svarbiausios industrijos naujienos

09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 PURR = 0.2096 USD

