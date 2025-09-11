pumpBTC (PUMPBTC) realiojo laiko kaina yra $ 0.04481. Per pastarąsias 24 valandas PUMPBTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04088 iki aukščiausios $ 0.04751 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PUMPBTC kaina yra $ 0.23385128396045374, o žemiausia – $ 0.005963806888961928.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PUMPBTC per pastarąją valandą pasikeitė +1.38%, per 24 valandas – +0.51%, o per pastarąsias 7 dienas – +26.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
pumpBTC (PUMPBTC) rinkos informacija
Dabartinė pumpBTC rinkos kapitalizacija yra $ 12.77M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 81.37K. PUMPBTC apyvartoje yra 285.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 44.81M
pumpBTC (PUMPBTC) kainos istorija USD
Stebėkite pumpBTC kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0002271
+0.51%
30 dienų
$ +0.00329
+7.92%
60 dienų
$ +0.00349
+8.44%
90 dienų
$ -0.00333
-6.92%
pumpBTC kainos pokytis šiandien
Šiandien PUMPBTC užfiksuotas $ +0.0002271 (+0.51%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
pumpBTC 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00329 (+7.92%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
pumpBTC 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PUMPBTC rodiklis pasikeitė $ +0.00349 (+8.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
pumpBTC 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00333 (-6.92%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
PumpBTC is a liquid staking protocol on Babylon that enables BTC holders to participate in Babylon staking while maintaining liquidity for extra rewards. Our new platform, BTC-fi Yield Vault, aims to provide CeFi-level security alongside scalable DeFi returns denominated in BTC.
pumpBTC galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų pumpBTC investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti pumpBTC, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
pumpBTC kainos prognozė (USD)
Supratimas apie pumpBTC (PUMPBTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PUMPBTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti pumpBTC (PUMPBTC)
Ieškote, kaip nusipirkti pumpBTC? Viskas paprasta ir patogu! pumpBTC lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
